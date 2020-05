Световните океани бързо губят кислорода си

Н ивата на свободния кислород в световните океани са намалели с приблизително 2% от 60-те години на XX век, до края на първото десетилетие на XXI век.

Спадът се дължи до голяма степен на климатичните промени, въпреки че към този проблем се добавят и човешки дейности, като изхвърлянето на отпадъчни води и замърсяването от корабите.

Кислородът, произвеждан от фитопланктона в океаните, е ключов за оцеляването на множество видове, живеещи във водата. Той също така се отразява на въглеродния цикъл и климатичните процеси в атмосферата.

Промяна в океана, каквато не е имало от 10 хил. години

Повишаването на температурата на водата в световните океани с около 6 градуса по Целзий, което според някои климатични модели може да се случи до 2100 г., ще спре производството на кислород.

А около 2/3 от общия атмосферен кислород на Земята идва от океанския фитопланктон.

Така повишаването на температурите ще доведе до масово измиране на живота на планетата.

„Световните океани се задъхват”, твърди доклад, който представлява обединените усилия на 67 учени от 17 държави. Той бе публикуван от Международния съюз за опазване на природата.

Намаляването на кислорода се дължи до голяма степен на изменението на климата, въпреки че други човешки дейности също допринасят за проблема и най-вече оттичането на замърсена с торове вода.

И с увеличаване на температурите на океана, по-топлата вода задържа все по-малко кислород.

Разтапянето на полярния лед също допринася за процеса. Слоят с по-малка соленост на повърхността ограничава кислородната обмяна в дълбочина.

Също така морският живот използва повече кислород, когато температурите са по-високи.

„Спадът може да не изглежда значителен, защото сякаш сме заобиколени от много кислород и не смятаме, че малките загуби ни влияят”, коментира Дан Лафоли, главен съветник по световната морска и полярна програма на Съюза за опазване и редактор на доклада. „Но ако се опитаме да се изкачим на връх Еверест без кислородна бутилка, ще дойде момент, при който 2-процентната загуба в околната среда ще има огромно значение”.

„Кислородът в океана не е равномерно разпределен”, добавя Лафоли. В някои части на тропиците той е намалял с 40 до 50 процента.

Това е видимо по крайбрежието на Калифорния, където има масови измирания на риба и от загиването на кораловите рифове навсякъде по света.

Според д-р Лафоли, ако топлината, абсорбирана от океаните след 1955 г., вместо това бе отишла в ниските нива на атмосферата, температурите на сушата щяха да са се повишили с 36 градуса по Целзий.

