Учени: Топлинна вълна в Тихия океан е убила един милион животни

П оне един милион птици умират в моретата и океаните за по-малко от 12 месеца, обуславяйки едно от най-мащабните масови измирания в съвременната история.

Според учените главният виновник за това са все по-топлите води в океаните.

Птиците от вида тънкоклюна кайра умират най-вероятно от глад в периода от лятото на 2015 г. до пролетта на 2016 г., а труповете им се разпростират по цялото западно крайбрежие на Северна Америка – от Калифорния до Аляска.

Днес учените предполагат какво е причинило това масово измиране – огромно количество необичайно топла океанска война в североизточната част на Тихия океан, познато под наименованието „Петното”.

Топлинната вълна в световния океан се надига още през 2013 г., но през 2015 г. и 2016 г. тя достига небивал мащаб, подхранвана от природния феномен, познат с името „Ел Ниньо”.

Топлинната вълна създава „Петното”, широко цели 1600 км. „Петното” е с температура между 3 и 6 градуса по Целзий. Междувременно през този период океанските течения там са изключително тихи, съответно топлината се задържа, защото няма течение, което да я разнесе.

Това „незначително” повишаване на температурите на водата предизвиква същински хаос сред организмите в екосистемата.

По това време се забелязва огромен спад във възпроизвеждането на микроскопични видове водорасли, които са основният източник на храна за много животни, от дребни рибки до китове.

Топлината предизвиква възпроизвеждането на токсични водорасли, които причиняват смъртта на много животни, както и парични загуби за хората в сектора.

Видовете, при които се забелязва висока степен на смъртност в този период, са морските лъвове, качулатата тъпоклюна кайра и беззъбите китове.

Нищо обаче не може да се сравни с ужаса, сполетял тънкоклюната кайра.

Около 62 000 трупа на тънкоклюна кайра са открити по западните брегове на Северна Америка. Тази бройка обаче не се доближава до общия брой смъртни случаи – около един милион, тъй като голяма част от труповете не са били изхвърлени на брега.

Положението в Аляска се оказва най-сериозно.

В южната част на щата на всеки километър се срещат по 4600 трупа на птиците от този вид.

Тъноклюните кайри най-вероятно са умрели от глад, тъй като „Петното” е предизвикало неимоверна борба за малкото останала плячка.

Повишаването на температурите ускорило метаболизма на хищни риби като сьомгата, треската и халибута, което означава, че те са имали нужда от повече храна от обичайното.

Тези риби ядат същите дребни рибки и водорасли като тънкоклюната кайра, т.е. ресурсите не са били достатъчни за изхранването на всички видове.

„Петното” буквално унищожава популацията на тънкоклюната кайра.

Освен масовото измиране на представители на вида учените наблюдават проблем и при възпроизвеждането на оцелелите колонии, което също би могло да е страничен ефект на топлинната вълна, достигнала Тихия океан.

Учените не могат да потвърдят кога популацията на тънкоклюната кайра ще успее да се възстанови и дали изобщо това ще се случи, тъй като топлинните вълни стават все по-често срещани.

