Тревога на о. Ла Палма: Потоци от лава се стичат към морето

К онусът на вулкана на испанския остров Ла Палма частично се срути и допълнителни потоци от лава започнаха да се стичат към морето, съобщи днес испанската държавна телевизия, цитирана от ДПА.

Лава погълна църква на остров Ла Палма (ВИДЕО)

Lava from the La Palma volcano has reportedly increased the size of the island on the western shore by 30 hectares. Streams of lava have been spilling into the Atlantic Ocean following the eruption.



