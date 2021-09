Лава погълна църква на остров Ла Палма (ВИДЕО)

В идео засне момента, в който лава "поглъща" църква в испанското село Тодок.

Само преди няколко дни църквата е успяла да се "спаси" от разрушение, след като лавата се спряла малко преди сградата, информират от Global News.

Вулканът Кумбре Виеха, който се намира в испанския остров Ла Палма, продължава да бълва дим и лава след изригването си миналата неделя.

Днес земетресение от 2,6 по Рихтер е довело до срутването на скали близо до пристанището Тацакорте.

Изригването принуди близо 6000 души да се евакуират, а стотици сгради бяха разрушени, съобщават още от Global News. На острова живеят около 85 000 души.

Това е първото изригване на Кумбре Виеха на острова от 1971 г. насам.

По последни данни са унищожени 461 сгради. Лавата е покрила 212 хектара, предимно с бананови плантации - основната икономическа дейност на Ла Палма. 1314 хектара са засегнати от падналата пепел.

THANK YOU 👨‍🚒 🙏💚



Firefighters rescued two goats in La Palma, one of Spain's Canary Islands, after a volcano erupted and sent lava flowing towards the sea.



Video Credit: Sky News pic.twitter.com/TKlzr9PVIN