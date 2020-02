15 любопитни факта за вулканите

В печатляващи и ужасяващи. Красиви и кошмарни. Така най-кратко могат да бъдат описани вулканите. Техните изригвания са катастрофални бедствия, отнели живота на стотици хиляди хора и заличили от лицето на Земята цели градове. В момента по света има около 1500 активни вулкана, които представляват потенциална опасност за хората, живеещи близо до тях. В следващите редове може да научите няколко любопитни факта, свързани с вулканите.

1. Най-големият активен вулкан в света е Мауна Лоа, намиращ се на Хавайските острови. Височината му е 4170 м. Той не изригва толкова често колкото своя съсед Килауеа, но когато го направи, процесът е съпътстван от зрелищни и мащабни потоци лава.

2. Таал е в другия край на класацията – той е висок едва 311 м. и е считан за най-ниския вулкан на Земята. Намира се във Филипините, на 50 км. южно от столицата на страната Манила. Въпреки скромните си размери, Таал е вторият по активност вулкан на Филипините с известни общо 33 изригвания от 1572 г.

3. Най-мощното изригване, документирано някога, е на вулкана Тамбора на остров Сумбава (на територията на днешна Индонезия). През 1815 г. той буквално изравнил острова със земята. При самото изригване загинали най-малко 10 000 души, а катастрофалните последици от бедствието причинили смъртта на още десетки хиляди хора. Пепелта и газовете, изхвърлени в атмосферата, ограничили количеството слънчеви лъчи, достигащи до земната повърхност и довели до спад в глобалната температура, което на свой ред причинило сериозни проблеми със земеделските реколти и много хора загинали от гладна смърт. Всичко това спомогнало и за разпространяването на някои опасни болести (Индия, например, била застигната от епидемия от холера). 1816 г. останала в историята като Годината без лято.

