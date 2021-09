Тревога: Лавата на Канарските острови погълна над 100 къщи

В улканичното изригване на канарския остров Ла Палма нанася все повече щети, предаде ДПА.

До момента над 160 постройки са били разрушени от лавата, съобщи рано тази сутрин испанската държавна телевизия RTVE.

Вулкан изригна на испанския остров Ла Палма, евакуират хора

Lava pours from Canary Islands volcano as villagers evacuated. A volcano has erupted on the Island of La Palma in Spain's Canary Islands sending lava shooting into air and streaming towards nearby villages in South of the Island,as the authorities began evacuation. pic.twitter.com/HyrbLGd17w

Повече от 100 хектара вече са покрити с дебел черен слой лава. Тя е с температура от около 1000 градуса по Целзий и изригва от

9 кратера на вулкана Кумбре виеха, в южната част на испанския остров.

По информация на Гражданска защита вече са евакуирани близо 6000 души. Повечето от тях са настанени у роднини или в частни домове в други части на острова. Засега няма жертви, подчертаха властите.

По-късно днес се очаква лавата да стигне до западния бряг на малкия остров в Атлантика. Властите предупредиха, че когато нажежената лава се излее в морето, може да се отделят отровни газове.

At least 100 homes have been destroyed and 5,000 residents forced to evacuate after a volcanic eruption on the island of La Palma in the Canary Islands on Sunday.



Rivers of lava continued to flow from the Cumbre Vieja volcano on Monday but no injuries are expected. pic.twitter.com/RIlcXZG4fT