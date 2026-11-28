Теменужка Петкова заяви, че предложената от ЕК глоба за България не е свързана с еврото, а с бюджетния дефицит и действията на сегашното управление.

Според нея правителството не е предприело ефективни мерки през 2026 г., а бюджетният план за 2027 г. задълбочава проблема.

Петкова предупреди за глоба от 25 млн. евро, риск от спиране на еврофондове и нови държавни дългове.

Теменужка Петкова: Радев да не лъже, процедурата по свръхдефицит е за 2026 г.

"Брюксел не ни глобява за минали периоди, глобява ни заради провала на сегашното управление през 2026 г. и заради неадекватните сметки за бюджет 2027 г., които продължават да задълбочават проблема", коментира във Фейсбук депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на финансите Теменужка Петкова.

Поводът е отговор на Европейската комисия до Българското национално радио, от който става известно, че предложената от Европейската комисия (ЕК) глоба заради свръхдефицита на България не е свързана с въвеждането на еврото. От ЕК поясняват, че всяка държава членка, независимо дали е в еврозоната, може да бъде обект на процедура при прекомерен дефицит.

Премиерът Румен Радев обяви предложената от Европейската комисия глоба за „несправедлива“, обвини предишните управляващи, че са заблуждавали Брюксел заради влизането в еврозоната и намекна за „политически мотиви“ на самата Комисия, написа Теменужка Петкова. По думите ѝ отговорът на ЕК обаче казва всичко и разбива на пух и прах тезите на управляващите.

ЕК иска глоба от 25 млн. евро за България заради дефицита

"Няма връзка с еврото. Приемането ни в еврозоната на 1 януари 2026 г. е базирано на официални данни, потвърдени от Евростат и ЕЦБ през юни 2025 г. при спазване на всички правила на ЕС", отбеляза Петкова. "Няма политически заговор. Процедурата при прекомерен дефицит важи за всяка държава членка – независимо дали използва еврото, или не", написа Петкова. Има провал в управлението на бюджета през 2026 г., коментира тя.

Още през пролетта ЕК предупреди, че дефицитът за тази година надхвърля допустимите граници (дори с отчетената гъвкавост за разходите за отбрана). През юли Съветът на ЕС даде ясни препоръки, но до ноември правителството на Румен Радев не предприе ефективни действия, допълни депутатът от ГЕРБ-СДС.

Опозицията реагира на решението на ЕК за България

"Комисията не наказва България заради управлението на предходни правителства, наказва ни заради липсата на адекватни мерки през 2026 г. и заради бюджетния план за 2027 г., които не решават проблема с дупката в хазната", коментира Петкова.

Нека не забравяме, че бюджетът за 2026 г. и бюджетният план за 2027 г. бяха изготвени и предложени единствено и само от правителството на „Прогресивна България“, отбеляза Петкова. Тъй като засилването на процедурата води до риск от спиране на евросредства и директни финансови санкции, опитите за прехвърляне на вината няма да спасят бюджета, допълни Теменужка Петкова.

"Най-циничното в цялата ситуация е, че сметката за предизборния популизъм, раздутите разходи и управленския инат няма да бъде платена от сегашните управляващи. Ще я платят всички български граждани – с 25 милиона евро директна глоба, с риск от спрени еврофондове и с нови дългове на гърба на всеки българин", коментира Петкова. "Стига с оправданията! Никак не е прогресивно, нали?", допълни тя.