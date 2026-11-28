Община Царево активира BG-ALERT заради очаквани бурен вятър и силно морско вълнение, като призовава хората да избягват крайбрежните зони.

Червен код за валежи е обявен в шест области – Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и София-област, а в останалите 22 области е в сила оранжев код.

Очакват се снеговалежи, снежна покривка, виелици и навявания в Северна България и западните полета, както и значителни дъждове в южните райони.

Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас

От Община Царево активираха системата за ранно предупреждение BG-ALERT заради очакваното влошаване на времето.

Призовават се жителите да избягват крайбрежните зони и алеи, престоя на открито и в близост до дървета заради прогнозата за бурен вятър и силно морско вълнение.

Към момента обстановката на територията на общината е нормална, но в нощта срещу неделя се очаква усилване на вятъра и морското вълнение.

Възможни са заледявания по общинската пътна мрежа в района на селата Българи, Кости, Бродилово и Фазаново.

От местната администрация призовават гражданите да бъдат предпазливи.

Червен код за порои в Царево, задействаха BG-ALERT

Червен код за значителни валежи е обявен за шест области в страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

Предупреждението е в сила за областите - Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и София-област. От НИМХ предупредиха, че в тези области валежите от дъжд ще преминат към сняг.

За останалите 22 области в страната е обявен оранжев код за валежи.

Спаред прогнозата за времето в Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка. Има условия за виелици и навявания. В останалите части от страната ще продължи да вали дъжд и в южните райони количествата ще бъдат значителни.

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Какво е BG-ALERT?

BG-ALERT е система за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития (бедствия, извънредни ситуации и други представляващи заплаха за живота, здравето или имуществото) чрез мрежите на мобилните оператори до крайните устройства на гражданите (мобилни телефони, таблети и някои смарт часовници), които поддържат технологията Cell Broadcast Service.

BG-ALERT е допълнение към съществуващата Национална система за ранно предупреждение и оповестяване.

Съобщенията се изпращат единствено и само от компетентните държавни органи или институции.

Всяко съобщение ще бъде съпровождано от специфичен звуков сигнал и ще предоставя кратка информация за вида на събитието и препоръки за предприемане на действия, в случаите, за които това се налага.

Съобщенията от BG-ALERT са безплатни и ще могат да бъдат получавани навсякъде на територията на България, където има 2G/3G/4G/5G покритие на мрежата.

Комуникацията е еднопосочна и не се използват никакви данни за потребителите и тяхното местоположение.

Повечето съвременни устройства, поддържащи технологията Cell Broadcast Service, са съвместими с изискванията за получаване на съобщенията от BG-ALERT.

Възможно е някои устройства да не получат съобщение или то да изглежда по различен начин. В тези случаи е необходимо да се обърнете за информация към производителя на устройството.