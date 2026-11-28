Ивайло Мирчев обвини премиера Радев, че представя приемането на еврото и процедурата за прекомерен дефицит като политически свързани, въпреки че са отделни решения.

Той критикува и позицията на правителството за заема за Украйна, като заяви, че разделянето му е било заложено в предложението на ЕК още през ноември.

Мирчев предупреди, че действията на управляващите вредят на доверието на европейските партньори и могат да имат финансови последици за България.

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"Наложи се ЕК отново да обяснява на Радев елементарни факти. Този път заради внушенията му, че приемането ни в еврозоната може да е било политически мотивирано, след като сега ЕК установява сериозни проблеми с бюджетния ни дефицит", написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев във Фейсбук.

Приемането на еврото и процедурата за прекомерен дефицит са две отделни решения. Първото е взето след проверка на критериите през юни 2025 г. Второто се основава на последващи данни и оценка на действията на правителството през 2026 г., каза още Мирчев.

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"Има дати, документи и правила. Но очевидно има и един все по-разпознаваем арогантен управленски маниер. Да лъжат без да им мигне окото и да вярват в собствената си пропаганда", коментира той. Видяхме го със скандала около втория пенсионен стълб, допълни Мирчев. Видяхме го и със заема за Украйна, написа той. Ивайло Мирчев коментира, че Радев не се е спрял да обяснява, че България няма да участва в заема, после е обявил готовност да се включим в бюджетната част, а промяната е била представена като дипломатически пробив, защото заемът е бил разделен по българско настояване. Само че разделението присъства в предложението на ЕК още от средата на ноември, а подобна структура има и предишният заем от януари, допълни съпредседателят на "Да, България".

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"Проблемът е, че това правителство не прави разлика между пропаганда и действителност. Произвеждат някакви пропагандни версии и обявяват всяко отстъпление за триумф. Само че в Брюксел не можеш да отричаш собствените си документи, да приписваш на себе си вече взети решения и да обвиняваш ЕК в политически мотиви всеки път, когато фактите не ти харесват. А едновременно с това да очакваш доверие и европейски пари", коментира Ивайло Мирчев. Това е посредствен политически бабаитлък, при който най-важното е вечерта да можеш да се похвалиш по телевизора колко здраво си го казал на тия от Брюксел, отбеляза Мирчев.

"България има огромен интерес от доверието на европейските си партньори при преговорите за бъдещия бюджет на ЕС. Репутационните щети не са абстрактна неприятност. Те могат да ни струват скъпо", заяви още Ивайло Мирчев. Но вместо да поправят бюджета и да възстановяват доверието, управляващите продължават да натискат клаксона, отбеляза Мирчев. По думите му управляващите карат стар руски ЗИЛ без спирачки, но упорито обясняват, че управляват мощна съвременна машина, само че стената отпред е съвсем истинска.