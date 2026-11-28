21-годишен мъж е обвинен в убийството на баща си в София на 27 ноември, извършено с нож.

Според прокуратурата жертвата е починала от масивен кръвоизлив след нараняване в областта на гръдния кош.

Обвиняемият е задържан за 72 часа, а прокуратурата ще поиска постоянен арест.

Убийство на мъж в Софийско, задържан е синът на жертвата

Привлечен за обвиняем е 21-годишен мъж за убийството на баща си. С постановление на прокурор той е задържан за 72 ч., съобщават от пресцентъра на Софийска градска прокуратура (СГП).

В съобщението пише още, че на 27 ноември 2026 г., около 5:30 ч. в гр. София на ул. „Маестро Михаил Милков“, обвиняемият Н. П. умишлено е умъртвил баща си Д. П., нанасяйки му удари с нож, който е бил с обща дължина 345 мм, а острието - 210 мм. Ударите са били в областта на лявата гръдна половина с разрязване на вътрешната гръдна артерия, като непосредствена причина за смъртта е масивен кръвоизлив.

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Досъдебното производство е образувано на 27 ноември и се води от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) под ръководството и надзора на СГП. Предстои на 30 ноември СГП да внесе в Софийския градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

На 27 ноември от СДВР съобщиха за убийството в района на бул. „Шипченски проход“ и за задържан 21-годишен мъж, син на жертвата.