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Турските сили за сигурност са провели операции срещу ИДИЛ в 29 окръга и са задържали 84 заподозрени.

Задържаните са заподозрени в членство в групировката, разпространение на пропаганда и финансирането ѝ.

Турското вътрешно министерство заяви, че операциите срещу дейността и финансовите структури на ИДИЛ продължават.

29 ilde DEAŞ'a operasyon: 84 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı, 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 84 şüphelinin yakalandığını bildirdi. https://t.co/1tpYWhKcjG — Haber Global (@HaberGlobal) November 28, 2026

Турските сили за сигурност са провели операции срещу терористичната организация „Ислямска държава“ (ИДИЛ) в 29 окръга на страната.

При операциите са задържани 84 души, заподозрени във връзки с групировката, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

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Операциите са проведени от екипи на Дирекцията за борба с тероризма към Главното управление на жандармерията под координацията на прокуратурите в 29 окръга на Турция, се посочва в изявление на турското Министерство на вътрешните работи.

Операция срещу ИДИЛ в Истанбул, 23 арестувани

Според министерството задържаните са заподозрени в членство в ИДИЛ, разпространяване на пропаганда в полза на групировката чрез профили в социалните мрежи и осигуряване на финансова подкрепа за нея чрез лица, свързани с т.нар. благотворителни организации.

„Операциите срещу дейността и финансовите структури на ИДИЛ продължават с решимост в името на мира и сигурността на страната“, се посочва още в изявлението.

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