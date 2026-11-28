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Шестима въоръжени пирати са отвлекли товарен кораб в Аденския залив, на около 220 км от сомалийския град Босасо.

Екипажът се е укрил в защитено помещение, като засега няма данни за пострадали.

Името и националността на кораба и екипажа не са известни; плавателните съдове в района са призовани към повишена бдителност.

A commercial ship attempts to run the U.S. naval blockade, but American forces stop it in its tracks. CENTCOM says a U.S. military aircraft struck the stern of the Palau-flagged M/V Pacific Archer in the Gulf of Oman after its crew ignored multiple warnings. The precision strike disables the ship’s propulsion, leaving its civilian crew unharmed. Download the FOX News app for the latest details: https://t.co/BAyV31y5kz — Fox News (@FoxNews) November 27, 2026

Пирати са отвлекли товарен кораб в Аденския залив на около 220 километра северозападно от сомалийския пристанищен град Босасо, съобщи Центърът за морска сигурност в Индийския океан, действащ в рамките на военноморската мисия на ЕС „Аталанта“, предадоха световните агенции.

Според предварителната информация на центъра на борда на кораба са проникнали шестима въоръжени пирати. Членовете на екипажа са успели да се скрият в защитено помещение и към момента няма информация за пострадали. Обстоятелствата около случая все още се изясняват.

Отвлеченият кораб е на 800 мили от Сомалия

За поемането на контрола над товарен кораб в Аденския залив по-рано съобщи и Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) към Военноморските сили на Великобритания.

Седем кораба са отвлечени за последните 12 дни въпреки присъствието в района на натовски, американски и руски военни кораби

Името на кораба, неговата държавна принадлежност, както и броят и гражданството на членовете на екипажа му към момента не са ясни.

На корабите, намиращи се в този район, се препоръчва да проявяват повишена бдителност и незабавно да съобщават за всяка подозрителна дейност.

* Видеото е архивно!