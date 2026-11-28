Военнотранспортен самолет „Спартан“ ще бъде изпратен в Марсилия, за да прибере пострадалите българи, които получат разрешение за пътуване.

При инцидентите след мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“ са пострадали 11 българи, като трима все още са в болница.

МВнР поддържа връзка с френските власти и е изпратило нота с настояване за пълно изясняване на обстоятелствата.

МВнР с актуална информация за пострадалите българи при сблъсъците в Марсилия

Военнотранспортен самолет „Спартан“ ще бъде изпратен в Марсилия, за да осигури прибирането в България на пострадалите при футболната среща между "Олимпик Марсилия" и "Левски София" български граждани, които получат лекарско разрешение за изписване и се нуждаят от съдействие за завръщането си. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР).

Общо 11 български граждани са пострадали, шестима са транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място. Към момента трима от тях все още са в болница, двама остават под лекарско наблюдение. Състоянието им продължава да се проследява и след необходимите прегледи ще бъде преценена възможността за изписване и пътуване, допълниха от МВнР.

Генералното консулство на България в Лион е приемало денонощно сигнали на дежурния си телефон и е поддържало връзка с френските компетентни институции. Консулски представител е заминал за Марсилия, за да посети българските граждани и да разговаря с тях и лекуващите ги лекари, казаха още от министерството. На всички български граждани, които са имали нужда, е оказано съдействие за транспорт до летището в Марсилия.

От МВнР допълниха, че генералният консул на България в Лион, почетният консул в Марсилия и полицейското аташе в Париж следят развитието на случая и съдействат на място според нуждите на гражданите. МВнР поддържа контакт с френската страна и изпрати нота с настояване за пълно изясняване на обстоятелствата.

Трима фенове на „Левски“ остават в болница в Марсилия, „Спартан“ е готов да ги прибере

По-рано днес от пресцентъра на Министерството на отбраната съобщиха, че военният самолет „Спартан“ е в готовност да транспортира от Марсилия пострадалите българи.

"Продължаваме да работим за медицинската евакуация на пострадалите в Марсилия българи, но, за да бъде извършена адекватно, е нужна информация от болницата, в която са настанени", каза във Варна министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите ѝ френските лекари трябва да издадат документи дали сънародниците ни могат да бъдат транспортирани по въздух. Още снощи писмено сме изискали тази информация чрез генералното консулство на България в Лион и сме в готовност да бъде изпратен самолет, каза Ивкова.

Във Варна здравният министър бе гост на церемония по полагане на първа копка за изграждане на външен асансьор за транспортиране на пациенти в МБАЛ „Варна“, известна в града като Транспортна болница. Преди това Ивкова е посетила специализираната онкоболница. Министърът каза , че е впечатлена от общинската лечебница. Оценката на министър Ивкова бе, че болницата е много добре поддържана. Ивкова каза, че за изключително кратко време – около половин година, там бе изграден бункер за нов линеен ускорител, който да подобри възможностите за диагностика и лечение на пациентите с онкологични заболявания.

Вижте повече в галерията: