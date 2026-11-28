- Украйна почита жертвите на Гладомора от 1932–1933 г., когато близо 4 милиона души загиват от предизвикания от сталинския режим глад.
- Трагедията е призната за геноцид от Украйна през 2006 г., а към 2024 г. още около 30 държави са я признали на парламентарно равнище.
- В памет на загиналите в страната се провеждат възпоменателни прояви, палят се свещи и се спазва минута мълчание.
Remembering is painful. To forgive is impossible. And there are simply no words that could ever capture the tragedy of the pain and tribulation Ukrainians were forced to endure: first, in 1921, 1922, and 1923. Then, in the darkest years of all, 1932–1933, during the Holodomor genocide. And finally, in 1946–1947, during the famine, when it seemed that after the horrors of World War II, such crimes must surely never happen again. All of this affected children, women, and men alike, with equal cruelty. Millions of innocent people, tortured and condemned by a totalitarian system to death by starvation. Mercilessly and deliberately. For being Ukrainian. The hatred and the desire to destroy the Ukrainian people – all of this was inherited by Moscow and once again made part of its policy. Once again, we see the same Russian intent to erase Ukraine and Ukrainians, and to do so by the most brutal methods, which the Kremlin has cold-bloodedly honed over the years since the Holodomors, testing them on our people and other nations. And everywhere on Ukrainian soil that Russia has come to, there is now no life. And once again, we are standing up to the Kremlin's inhumane monsters, once again defending ourselves against Russia, which has not changed one bit and is bringing death, devastation, utter hatred, and danger to Ukraine and Europe, to all free peoples. We must stand united in this struggle. And today, at 4 p.m., candles of remembrance will burn in our windows in Ukraine and everywhere around the world where Ukrainians live. Their light will be a tribute to all the innocent victims of the Holodomors. As long as we keep this flame alight, their memory will never fade. As long as we do this, we know: they wanted to destroy us, torture us, and subjugate us. They failed. They wanted to hide the truth from us and silence horrific crimes forever. They failed. They wanted to confuse us, mislead us, make us doubt, forget, or forgive them. They failed. And they always will. Eternal memory to all the innocent victims!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 28, 2026
Украйна днес почита паметта на жертвите на Гладомора - геноцида срещу украинския народ, извършен от сталинския режим чрез предизвикания глад през 1932-1933 г., предаде Укринформ.
Денят за възпоменание се отбелязва ежегодно в четвъртата събота на ноември.
През 20-и век украинският народ преживява три големи глада - през 1921-1923 г., 1932–1933 г. и 1946-1947 година.
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Най-тежък е гладът през 1932–1933 г., който е признат за геноцид срещу украинския народ, извършен от сталинския режим.
Гладоморът е предшестван от насилствена колективизация на земеделието, отнемане на земята и стопанствата на селяните, както и масови репресии в селските райони. Според Украинския институт за национална памет сталинският режим съзнателно използва глада като средство за подчиняване на украинските селяни и за унищожаване на независимите селски стопанства, които са в основата на икономическия и обществения живот на украинския народ.
По официални данни близо 4 милиона души загиват в продължение на 22 месеца. Особено тежко е засегнато детското население - в много райони около две трети от учениците не се завръщат в клас през септември 1933 година.
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В продължение на десетилетия темата е табу в Съветския съюз, а изследванията на трагедията започват едва в края на 80-те години на миналия век. През 2006 година Украйна официално признава глада от 1932-1933 г. за геноцид срещу украинския народ. Към 2024 г. около 30 държави са го признали за геноцид на парламентарно равнище.
През 1946-1947 г., в първите години след Втората световна война, страната отново е обхваната от масов глад. Според оценки на украински демографи той е причинил над 700 000 смъртни случая в повече от обичайния брой за този период, като повече от една четвърт от жертвите са били деца под 14-годишна възраст. Сред основните причини за глада са тежката суша, следвоенните разрушения и недостигът на работна ръка в земеделието.
Всяка година в деня за възпоменание украинците палят свещи в памет на жертвите, а в цялата страна се провеждат възпоменателни прояви и се спазва минута мълчание.
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