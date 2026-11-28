WWE съобщи за внезапната смърт на кечиста Джърмейн Хейли, известен като Бронсън Рийд, на 38-годишна възраст, като причина са посочени медицински усложнения.

Рийд оставя бременната си съпруга Пейдж и дъщеря си; WWE изрази съболезнования на семейството и близките му.

Кечистът наскоро е получил тежки травми по време на шоуто Crown Jewel, но засега няма потвърдена връзка между инцидента и смъртта му.

Jermaine Haley, the WWE star known as Bronson Reed, has died at 38 due to "medical complications," the company announced. https://t.co/VuMRaUCf0P — ABC News (@ABC) November 28, 2026

Светът на професионалния кеч потъна в скръб след шокиращата новина за смъртта на звездата на WWE Бронсън Рийд. Джърмейн Хейли, както е истинското му име, е починал внезапно едва на 38-годишна възраст. Новината беше официално потвърдена от кеч федерацията в специално изявление.

Като причина за трагичния край се посочват „неуточнени медицински усложнения“. Хейли оставя след себе си своята дъщеря и съпругата си Пейдж, която в момента е бременна.

В своето изявление от WWE изразиха своята скръб и поднесоха съболезнования на семейството на кечиста. Организацията го описва не само като голяма фигура на ринга, но и като изключителен човек и отдаден баща и съпруг.

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"WWE е съсипана да съобщи, че Джърмейн Хейли, известен още като Бронсън Рийд, почина по-рано днес на 38-годишна възраст поради медицински усложнения. Джърмейн беше по-голяма от живота фигура в WWE, но по-важното е, че беше феноменален човек, отдаден семеен мъж и обичан колега. Нашите мисли и най-дълбоки съболезнования са с цялото семейство на Джърмейн, включително бременната му съпруга Пейдж, тяхната дъщеря, както и с неговите приятели, колеги и фенове.", пише в съобщението на федерацията

Пътят на Джърмейн Хейли в WWE е динамичен и изпълнен с обрати. Той подписва първия си договор с компанията през 2019 г., като започва кариерата си в подготвителния бранд NXT. След като е освободен, той се завръща триумфално в главния състав през 2022 г. и бързо се превръща в ключова фигура.

WWE star Bronson Reed dead at 38 https://t.co/ImFM3i7ZQL https://t.co/zD1L04a7NX — New York Post (@nypost) November 28, 2026

Под псевдонима Бронсън Рийд той става важна част от групата „The Vision“ заедно със звезди като Сет Ролинс, Брон Брейкър и Пол Хеймън.

Последната му поява на ринга беше преди по-малко от три седмици по време на голямото шоу на WWE – Crown Jewel, което се проведе на 7 ноември в Рияд, Саудитска Арабия.

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Именно по време на Crown Jewel Бронсън Рийд претърпява тежък инцидент. Той прави изненадваща поява по време на мача за световните отборни титли, в който участват неговите съотборници Брейкър и Остин Тиъри. В един от най-драматичните моменти от мача, Рийд е хвърлен от входната сцена през купчина продуцентски маси от кечиста Оба Феми.

Според информациите, инцидентът е довел до сериозни травми: множество счупени ребра и разкъсан бъбрек.

Тези контузии налагат хоспитализацията му в Саудитска Арабия, където той остава за лечение дори след като останалата част от екипа на WWE напуска страната. Хейли се завръща в САЩ едва на 18 ноември. Към момента не е известно дали този инцидент и получените травми имат пряка връзка с внезапната му и трагична смърт.