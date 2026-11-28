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Около 903 мигранти са спасени от морето край южното крайбрежие на гръцкия остров Крит в няколко операции.

Сред тях 583 души са открити край Гавдос и други райони, 274 са спасени след засичане на лодки с дрон на Frontex, а още 46 - от патрулен кораб.

Гърция планира участие в създаването на център за връщане на мигранти в Руанда като част от усилията на ЕС за ограничаване на миграцията.

Around 187 foreign nationals rescued in three operations south of Crete and Gavdos https://t.co/H4f3Y7OBUL https://t.co/HNHf81EEnG — ANA-MPA news (@amna_newseng) November 26, 2026

Около 903 души са били спасени днес от морето край южното крайбрежие на гръцкия остров Крит, съобщи гръцката брегова охрана, цитирана от "Катимерини". В същото време броят на хората, които прекосяват Средиземно море от Северна Африка, продължава да расте.

Около 583 чуждестранни граждани са открити и спасени край остров Гавдос, в пристанището Кали Лименес и на плажа Трипити в Сфакия снощи след полунощ.

Бреговата охрана на Гърция спаси 117 мигранти край Крит

По-късно през деня дрон, управляван от Европейската гранична служба Фронтекс (FRONTEX), е забелязал четири лодки в морето южно от Кали Лименес. При един от тези случаи бяха спасени около 274 мигранти, които се транспортират към пристанището Кали Лименес. При отделна операция патрулен кораб на гръцката брегова охрана откри лодка югозападно от Йерапетра и спаси около 46 чуждестранни граждани.

Спасиха над 100 нелегални мигранти край Крит

Гърция е сред петте европейски държави, които планират да създадат „център за връщане“ в Руанда, посочва "Катимерини". Там биха могли да бъдат изпращани хора, чиито молби за убежище са отхвърлени, като част от усилията да се възпре потокът на нелегални мигранти към Европа.

Европейският съюз от години работи за затягане на правилата за миграция, за намаляване на броя на хората, които търсят убежище в съюза от 27 държави, и за увеличаване на броя на принудителните връщания на мигранти, които нямат право да останат. Изпращането на хора в центрове извън Европа се превърна в основна част от тези усилия, отбелязва още изданието.

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