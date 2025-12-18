Червено или бяло вино - кое е по-здравословно според експертите

Д ебатът за ползите от виното се води от десетилетия. Но наистина ли червеното вино е по-здравословно от бялото и струва ли си да го пиете „заради здравето“? Отговорът на този въпрос предоставя РБК-Украйна , позовавайки се на WomensHealth.

Както обяснява Сапна Перувемба, диетолог и изследовател в университета Лома Линда, разликата между видовете вино е свързана с технологията на производство. По време на ферментацията на червеното вино, люспите, семките и стъблата на гроздето остават в напитката, където се концентрират по-голямата част от антиоксидантите. В бялото вино те се отстраняват преди ферментацията, така че някои от полезните растителни съединения се губят.

Антиоксиданти: ползите от червеното вино

Червеното вино съдържа повече ресвератрол, катехини, кверцетин, танини и антоцианини – съединения, които са свързани с намаляване на възпаленията, поддържане на имунитета и здравословно стареене. Според диетолога Джейми Бахам , съдържанието на ресвератрол в бялото вино е около 10 пъти по-ниско, отколкото в червеното вино.

Експертите обаче подчертават, че дори в червеното вино количеството антиоксиданти е несравнимо с това, което човек получава от обикновени горски плодове или грозде. За да получите „терапевтична“ доза ресвератрол от виното, би трябвало да изпиете опасно голямо количество алкохол.

Източник: Thinkstock/Guliver

Може ли виното да се счита за здравословно?

Експертите са съгласни , че никое количество вино не е наистина полезно за здравето. Ако човек избере алкохол, то е единствено заради вкуса и удоволствието, а не за превенция на болести. Редовната физическа активност и диетата с високо съдържание на фибри са много по-ефективни в подкрепа на сърцето без рисковете, които носи алкохолът.

Освен това, мета-анализ, публикуван в научни списания, показа, че червеното и бялото вино имат еднакъв ефект върху общия риск от рак, като самият алкохол е ключов фактор. То е класифицирано от СЗО като канцероген от група 1.

За кого не се препоръчва алкохолът?

бременна или кърмeща жена;

хора с чернодробно или сърдечно заболяване;

хора, които страдат от стомашно-чревни проблеми;

хора, които приемат лекарства, които взаимодействат с алкохола;

хора, които имат повишен риск от рак или фамилна анамнеза за пристрастяване.

Ако пиете вино, правете го съзнателно и умерено. Червеното вино съдържа повече антиоксиданти, но това не го прави здравословен продукт.

Диетолозите подчертават: виното не може да замести здравословните навици, а най-добрата стратегия за здраве е да се сведе до минимум алкохолът и да се съсредоточим върху упражненията и балансираната диета.