Червено или бяло вино - кое е по-здравословно според експертите

Д ебатът за ползите от виното се води от десетилетия. Но наистина ли червеното вино е по-здравословно от бялото и струва ли си да го пиете „заради здравето“? Отговорът на този въпрос предоставя РБК-Украйна , позовавайки се на WomensHealth.
Както обяснява Сапна Перувемба, диетолог и изследовател в университета Лома Линда, разликата между видовете вино е свързана с технологията на производство. По време на ферментацията на червеното вино, люспите, семките и стъблата на гроздето остават в напитката, където се концентрират по-голямата част от антиоксидантите. В бялото вино те се отстраняват преди ферментацията, така че някои от полезните растителни съединения се губят.
Антиоксиданти: ползите от червеното вино
Червеното вино съдържа повече ресвератрол, катехини, кверцетин, танини и антоцианини – съединения, които са свързани с намаляване на възпаленията, поддържане на имунитета и здравословно стареене. Според диетолога Джейми Бахам , съдържанието на ресвератрол в бялото вино е около 10 пъти по-ниско, отколкото в червеното вино.
Експертите обаче подчертават, че дори в червеното вино количеството антиоксиданти е несравнимо с това, което човек получава от обикновени горски плодове или грозде. За да получите „терапевтична“ доза ресвератрол от виното, би трябвало да изпиете опасно голямо количество алкохол.
Може ли виното да се счита за здравословно?
Експертите са съгласни , че никое количество вино не е наистина полезно за здравето. Ако човек избере алкохол, то е единствено заради вкуса и удоволствието, а не за превенция на болести. Редовната физическа активност и диетата с високо съдържание на фибри са много по-ефективни в подкрепа на сърцето без рисковете, които носи алкохолът.
Освен това, мета-анализ, публикуван в научни списания, показа, че червеното и бялото вино имат еднакъв ефект върху общия риск от рак, като самият алкохол е ключов фактор. То е класифицирано от СЗО като канцероген от група 1.
За кого не се препоръчва алкохолът?
- бременна или кърмeща жена;
- хора с чернодробно или сърдечно заболяване;
- хора, които страдат от стомашно-чревни проблеми;
- хора, които приемат лекарства, които взаимодействат с алкохола;
- хора, които имат повишен риск от рак или фамилна анамнеза за пристрастяване.
Ако пиете вино, правете го съзнателно и умерено. Червеното вино съдържа повече антиоксиданти, но това не го прави здравословен продукт.
Диетолозите подчертават: виното не може да замести здравословните навици, а най-добрата стратегия за здраве е да се сведе до минимум алкохолът и да се съсредоточим върху упражненията и балансираната диета.