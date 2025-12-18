Не само детска радост: Защо празниците не са само за малките

М ного хора възприемат празниците като забавление само „за деца“, но психолозите подчертават, че коледните елхи, гирляндите и подаръците са от решаващо значение за психиката на възрастния, тъй като помагат за намаляване на стреса и възстановяване на емоционалния баланс.

Хана Крижановска, психолог в платформата Betobee, разказа пред RBC-Украйна защо празничните ритуали са необходими за възрастните.

Защо новогодишните празници не са само за деца

Новогодишните и коледните празници традиционно се свързват с детството. Смята се, че децата се нуждаят от коледни елхи, подаръци и чувство за удивление. Възрастните, от друга страна, би трябвало да бъдат сдържани и за предпочитане не твърде сантиментални.

Но от психологическа гледна точка това е фалшиво „разграничение“. Всъщност нуждата от почивка не изчезва с възрастта – тя само променя формата си и често става по-малко осъзната. Психологът обяснява, че за психиката на възрастен човек празникът изпълнява важна регулаторна функция .

Тя отбелязва, че ежедневието на възрастните е структурирано около социални роли, изпълнени с отговорност и постоянен контрол. Според нея през по-голямата част от времето ние функционираме като „мениджъри без почивка“: планираме, организираме, вземаме решения, регулираме емоциите и постоянно тестваме адаптивните си механизми.

Източник: iStock/GettyImages

„Трябва да признаем, че ако такъв режим се случва нонстоп, психиката работи върху издръжливостта“, обяснява психологът. Тя добави, че празничните ритуали, като например украсено пространство, специална храна, символични подаръци, тематични аромати – създават същата временна пауза/ваканция, в която напрежението се намалява, без да е необходимо да се обяснява, рационализира или оправдава каквото и да било.

Какво е значението на подаръците и украсата за коледна елха?

Ако разгледаме атрибутите на празника поотделно, се оказва, че всеки от тях всъщност има значимо психологическо значение. Например, подаръците. В зряла възраст те рядко имат утилитарно значение и именно в това се крие тяхната психологическа стойност.

„Подаръкът се превръща във форма на признание. Като го даваме, ние казваме, така да се каже, „Виждам те“, „ти си важен за мен“. За много възрастни, които са свикнали да бъдат функционални и полезни, не просто ценни, това преживяване липсва. Забелязали сте, че получаването на подаръци може да бъде дори по-трудно от даването им, защото изисква разрешение да бъдеш уязвим и да приемеш грижа“, обяснява Хана Крижановска.

Или гирлянди и празнични украси, които имат не само естетическо, но и невропсихологическо значение. Топлият блясък на светлините, които включваме преди здрач, намалява досадното преживяване на ранния мрак, а познатите декоративни символи активират чувството за сигурност и предвидимост.

„За възрастен човек, който живее в условия на постоянна „турбулентност“, това е особено важно. Празничният декор не „връща в детството“ – до известна степен той позволява да се усети „тук и сега“, подчертава експертът.

Източник: iStock/GettyImages

Украсяването на коледна елха има психологически ефект

Самият процес на украсяване на елхата е от особено значение. Когато елхата се украсява със семейството, приятелите или децата, се създава/възстановява връзка – чрез споделен ритъм, прости дейности и разговори без стрес.

„Самият процес е много терапевтичен. За децата това е преживяване на включване и съвместна дейност, за възрастните – възможността да бъдат заедно без роли, маски и изисквания. Ако човек украсява коледна елха сам, този процес се превръща в акт на грижа за себе си: съзнателно създавам пространство, в което се чувствам добре. В психологически контекст това е вътрешно действие за създаване на собствен живот – дори в малки неща, дори без „зрители“, казва психологът.

Позволете си да бъдете щастливи без обяснения

Празниците също помагат за организирането на времето. Психиката на възрастните се нуждае не само от крайните срокове, които са толкова изобилни в ежедневието, но и от определени семантични маркери – моменти на обобщаване и преходи.

„Краят на годината, рождените дни и семейните празници изпълняват функцията на вътрешна „инвентаризация“: какво е преживяно, какво е завършено, какво може да се остави зад гърба. Без подобни символични точки животът се възприема като непрекъснат, често изтощителен поток. Важно е също така празниците да ни позволяват да „узаконим“ радостта“, подчертава Хана Крижановска.

Тя добави, че в живота на възрастните не си позволяваме често да изпитваме удоволствие без обяснения: „заслужавам го“, „полезно/рационално/ефективно е“, „необходимо е за работа“.

Празниците дават право на радост без спорове и нужда от убеждаване. И тук е важно да се разбере, че това не е инфантилизъм, а много ценен елемент от психологическата хигиена. Способността да забелязваме и да се радваме на прости неща е свързана с емоционална зрялост, а не обратното.

Източник: iStock/Guliver Images

Празниците – като момент на близост с другите

В крайна сметка, празниците насърчават чувството за връзка и близост – с другите и със самия себе си. Дори ако един възрастен ги прекарва сам, самият акт на създаване на празнично пространство е израз на грижа за себе си. За психиката това е сигнал – животът ми заслужава внимание не само в моменти на постижения или кризи, но и просто защото съществувам и съм ценен.

Така че, гирляндите, елхите и подаръците не са детска привилегия, нито са задължителен „антураж“, а още по-малко са проява на наивност. И колкото повече остаряваме, толкова по-важни стават тези „несериозни“ неща.

„За психиката на възрастния човек това е начин за възстановяване, емоционално заземяване и напомняне за ценността на живота отвъд функциите, ролите и маските. И може би най-важното е, че е възможност, поне за кратко, да не бъдеш ефективен, а просто жив“, обобщи психологът.