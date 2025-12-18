Свят

Пеевски поиска преразглеждане на охраната си от НСО

Пеевски посочи, че искането му ще бъде направено преди заседанието на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

Обновена преди 38 минути / 18 декември 2025, 11:14

"Или пари днес, или кръв утре" - ключова среща на ЕС за финансиране на Украйна със замразени руски активи
Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел
Ивайло Мирчев: Кабинетът на Пеевски вече е музей с уредничка

Ивайло Мирчев: Кабинетът на Пеевски вече е музей с уредничка
Доналд Тръмп изтъкна победите си на фона на спадащ рейтинг на одобрение

Доналд Тръмп изтъкна победите си на фона на спадащ рейтинг на одобрение
Мъж наряза гумите на десетки коли в столичния квартал

Мъж наряза гумите на десетки коли в столичния квартал "Мотописта"
Кървави сблъсъци: Среднощни удари между Русия и Украйна - нови жертви и разрушения

Кървави сблъсъци: Среднощни удари между Русия и Украйна - нови жертви и разрушения
Володимир Зеленски има

Володимир Зеленски има "силно желание" да се срещне с премиера Доналд Туск в Полша
Лувърът остава затворен, докато стачката на служителите може да се удължи

Лувърът остава затворен, докато стачката на служителите може да се удължи

Д нес ще подам искане до комисията, която слага охраната, за да преценят дали има нужда от моята охрана и ако няма нужда, аз ще приема решението на комисията, както и в миналото съм го правил и съм се отказвал от тази охрана. Но няма да позволя популистки да остават народни представители и други държавни служители без охрана, това е несериозно, каза лидерът на „ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Пеевски посочи, че искането му ще бъде направено преди заседанието на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, на което ще се обсъжат предложения за промени в Закона за Националната служба за охрана.

Малко по-късно стана ясно, че Пеевски е изпратил писмо до началника на НСО и Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО, с което е поискал компетентният орган да се произнесе за това, дали има изменение в обстоятелствата, поради което е взето решението и на лице ли е към настоящия момент конкретна застрашеност, поради която следва да се продължи охраната му.

Ивайло Мирчев: Кабинетът на Пеевски вече е музей с уредничка

Припомняме, че Ивайло Мирчев от ПП-ДБ каза, че днес в комисия ще поискат свалянето на охраната на Делян Пеевски.

Източник: БТА, Десислава Пеева    
