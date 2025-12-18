Живи корали с природозащитен статут хванати на "Капитан Андреево"

З а първи път на граничния пункт „Капитан Андреево“ е регистриран опит за нелегален пренос на живи корали, съобщиха от пресцентъра на на Агенция „Митници“ в Свиленград.

Морски неподвижни животни са разкрити в товарното помещение на автобус, който е пътувал по маршрут от Турция през страната ни за Република Северна Македония, на 14 декември.

Източник: Агенция Митници

В превозното средство са били 36-ма пътници с двамата му водачи, уточниха от митническата агенция. Въпреки заявеното от всички тях, че нямат стоки, подлежащи на деклариране, автобусът е отклонен за щателна проверка от митническите инспектори. В стиропорена кутия, сред пътническите багажи са открити пет корала. За притежанието им е поел отговорност единият от водачите на автобуса.

Коралите са иззети на основание на Европейския регламент за защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях и Закона за биологичното разнообразие, уточниха от митническия пресцентър в Свиленград. Извършената първоначална експертна справка е показала, че коралите са от пет различни вида и са с природозащитен статут. Те са изпратени в Регионален природонаучен музей в Пловдив, каза за БТА Диана Маркова от пресцентъра на Агенция „Митници“ в звеното в Свиленград.

Тя припомни, че има и други случаи в годините, при които на различни митнически пунктове у нас са разкривани опити за нелегален пренос на корали, но при всички тях морските животни са били вкамени. Случаят от последните дни на пункта „Капитан Андреево“ е първият на засечени живи корали. Това обаче не е първият случай на задържане на екзотични животни на този граничен на България с Турция пункт, припомни още Диана Маркова.

Преди малко повече от година на пункта беше разкрит опит за нерегламентиран пренос през българска територия към южната ни съседка Турция на 243 тарантули - нощни паяци, и 100 леопардови гекона, които представляват нощни гущери. На 28 ноември т.г. екзотични животни бяха предоставени официално за развъждане на терариума в курорта „Минерални бани“ край Хасково, където се намираха и след изземването им за временно съхранение и отглеждане в подходящи условия.