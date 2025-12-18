Свят

Доналд Тръмп изтъкна победите си на фона на спадащ рейтинг на одобрение

"Преди 11 месеца аз наследих бъркотия и сега я оправям", каза лидерът на САЩ

18 декември 2025, 08:47
Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел
Ивайло Мирчев: Кабинетът на Пеевски вече е музей с уредничка

Ивайло Мирчев: Кабинетът на Пеевски вече е музей с уредничка
Мъж наряза гумите на десетки коли в столичния квартал

Мъж наряза гумите на десетки коли в столичния квартал "Мотописта"
Кървави сблъсъци: Среднощни удари между Русия и Украйна - нови жертви и разрушения

Кървави сблъсъци: Среднощни удари между Русия и Украйна - нови жертви и разрушения
Володимир Зеленски има

Володимир Зеленски има "силно желание" да се срещне с премиера Доналд Туск в Полша
Лувърът остава затворен, докато стачката на служителите може да се удължи

Лувърът остава затворен, докато стачката на служителите може да се удължи
Китай строи най-тайния и опасен мегаязовир в света

Китай строи най-тайния и опасен мегаязовир в света
Кремъл: Позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна

Кремъл: Позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп направи необичайно обръщение към нацията снощи. В него той се похвали с постиженията си и обвини предшественика си от демократите за растящите потребителски цени. Словото бе произнесено в момент, когато партията му се готви за междинните избори догодина, предаде Ройтерс.

* Видеото е архивно!

"Преди 11 месеца аз наследих бъркотия и сега я оправям", каза лидерът на САЩ във встъпителните си изречения. 

Тръмп с обръщение към нацията от Белия дом

Президентът републиканец, който често недоволства, че не го оценяват достатъчно за постиженията му, похвали работата на правителството си през отминаващата година по редица въпроси, вариращи от намаляването на незаконните пресичания на границите до свалянето на цените на някои стоки.

Обръщението даде възможност на президента и да засегне проблема с разходите за живот на хората, който републиканецът Тръмп често отминава като измислица на демократите. И по този пункт той отново обвини предшественика си Джо Байдън, но на практика призна, че цените остават високи.

"Ще сваля тези цени и ще го направя много бързо", каза Тръмп. Той обеща на американците "икономически разцвет, какъвто светът никога не е виждал", и обяви, че всеки американски военнослужещ ще получи еднократен чек за 1776 долара преди Коледа – 1776 като годината на Декларацията за независимост, с която са създадени САЩ, събитие, от което догодина се отбелязват 250 години, отбелязва Франс прес.

През ноември догодина Републиканската партия ще се яви на избори, на които ще се бори да запази контрола си над Камарата на представителите и Сената. Демократите ще се опитат да им попречат, като стратегията им е да атакуват опонентите си за растящите разходи за живот и здравеопазването, което според тях при управлението на републиканците е станало по-недостъпно.

На миналогодишните избори високата инфлация през четирите години на Байдън в Белия дом помогна на Тръмп да победи съперника си от демократите Камала Харис. Но митническата политика на републиканеца създаде несигурност и повиши цените в икономика, управлявана от неговото правителство вече почти година – и сега Тръмп, подобно на Байдън преди него, среща трудности да убеди американците, че икономиката е в добро здраве.

Според проучване на Ройтерс/Ипсос от вторник едва 33% от пълнолетните американци одобряват подхода на републиканеца в стопанската сфера.

Тръмп произнесе снощната си реч, която бе излъчена в най-гледаното ефирно време, от Залата за дипломатически приеми на Белия дом, а не от Овалния кабинет, откъдето обикновено се отправят президентските обръщения към нацията.

Ключовите моменти от обръщението на Тръмп към Конгреса

Преди словото му демократ номер едно в Сената Чък Шумър от Ню Йорк възрази, че републиканецът се е провалил в изпълнението на предизборните си обещания.

"Обещаваше, че ще понижи цените още в първия си ден (като президент). Това беше най-голямото му обещание. Това беше най-голямата причина той да спечели изборите. А вместо това цените не спират да растат", каза Шумър на пресконференция на Капитолия.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Доналд Тръмп Обръщение към нацията Потребителски цени Икономика Републиканска партия Междинни избори Джо Байдън Граници Военнослужещи Белия дом
Последвайте ни

По темата

"Сбогом, учителю!" Почина двукратният олимпийски шампион по борба Боян Радев

От любимка на Путин до „най-мразената жена в страната“: скандалът, който взриви Русия

От любимка на Путин до „най-мразената жена в страната“: скандалът, който взриви Русия

Страх и предупреждение за радиация: Мъж пускал фалшив BG-ALERT в продължение на 3 месеца

Страх и предупреждение за радиация: Мъж пускал фалшив BG-ALERT в продължение на 3 месеца

Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

pariteni.bg
Става ли Европа „бастион на старите технологии“, заради връщането на ДВГ

Става ли Европа „бастион на старите технологии“, заради връщането на ДВГ

carmarket.bg
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери
Ексклузивно

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Преди 15 часа
Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната
Ексклузивно

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Преди 10 часа
Човек беше прегазен от три коли на АМ
Ексклузивно

Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Преди 13 часа
Протест срещу еврото блокира центъра на София
Ексклузивно

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Преди 13 часа

Виц на деня

Купих си смарт часовник. Сега знам точно колко време закъснявам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хепатит Б

САЩ променят 30-годишна политика за ваксинация на новородени срещу хепатит B

Свят Преди 36 минути

Промяната в политиката бележи рязък край на 30 години утвърдени медицински насоки

САЩ ликвидираха четирима души при нов удар по лодка на наркотрафиканти

САЩ ликвидираха четирима души при нов удар по лодка на наркотрафиканти

Свят Преди 37 минути

Според САУТКОМ четиримата души са убити при "летален кинетичен удар"

Бразилският парламент подкрепи намаляване на присъдата на Болсонаро

Бразилският парламент подкрепи намаляване на присъдата на Болсонаро

Свят Преди 1 час

Предложеният текст бе одобрен с гласовете на консервативното мнозинство в законодателния орган

ООН призовава САЩ и Венецуела да намалят напрежението след блокада

ООН призовава САЩ и Венецуела да намалят напрежението след блокада

Свят Преди 1 час

До апела се стигна ден след като Вашингтон наложи блокада на "санкционирани танкери" от венецуелския петролен флот

Нуно Лурейро

Професор от MIT почина, след като беше открит в дома си с огнестрелна рана

България Преди 2 часа

Прокуратурата съобщи, че е започнала разследване за убийство

Четвърти ден консултации - МЕЧ и АПС при президента Румен Радев

Четвърти ден консултации - МЕЧ и АПС при президента Румен Радев

България Преди 2 часа

Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", а вчера - с БСП и ИТН

<p>НС одобри целогодишно гъвкаво работно време за осиновители и родители на деца до 12 г.</p>

НС одобри целогодишно гъвкаво работно време за осиновители и родители на деца до 12 години

България Преди 3 часа

Пленарното заседание започна с декларация на "Величие" за оставката на омбудсмана и заместника му

<p>Два протеста се очакват в центъра на София</p>

Два протеста в София тази вечер пред НС и Съдебната палата

България Преди 3 часа

Те са организирани в социалните мрежи

<p>България посреща&nbsp;първите осем F-16</p> <p>&nbsp;</p>

България посреща новите F-16 - край на първия етап от модернизацията на ВВС

България Преди 3 часа

Церемонията отбелязва приключване на доставките на самолети по първия договор за придобиване на F-16 Block 70 от България

Снимката е илюстративна

Голяма маса гранит, която бавно отделя топлина, е открита под кратер на Луната

Любопитно Преди 3 часа

Това не е научна фантастика, това е голяма маса гранит под кратерите Комптън и Белкович на Луната, която бавно излъчва топлина - това е древен вулканизъм с радиогенни елементи, показващ нов вулканичен процес, никога преди наблюдаван на Луната

Лекар разкрива как "тихият убиец" унищожава костите

Лекар разкрива как "тихият убиец" унищожава костите

Любопитно Преди 3 часа

.

Авокадото може да помогне на диабетиците да контролират кръвната си захар

Любопитно Преди 3 часа

Освен здравословни мазнини и фибри, авокадото е богато и на други хранителни вещества

.

Стотици милиони левове се пилеят в болниците

България Преди 3 часа

Клиничните пътеки правят болниците неефективни, показва изследване

Изтичат хиляди винетки, очакват се прекъсвания около Нова година

Изтичат хиляди винетки, очакват се прекъсвания около Нова година

България Преди 3 часа

Всичко важно за шофьорите от 2026 г.

Пролет в средата на декември: Слънце и до 15 градуса днес

Пролет в средата на декември: Слънце и до 15 градуса днес

България Преди 3 часа

Максималните температури ще са между 10 и 15, в София – около 11°

ЕС с декларация, неудобна за РС Македония в отсъствието на Сърбия

ЕС с декларация, неудобна за РС Македония в отсъствието на Сърбия

Свят Преди 11 часа

Документът бе приет от държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС

Всичко от днес

От мрежата

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Риана влезе в словесен сблъсък с фен на концерт на Марая Кери (ВИДЕО)

Edna.bg

Дневен хороскоп за 18 декември, четвъртък

Edna.bg

Еуфория: изгря звездата на новия Яшин

Gong.bg

Само 1 гол дели Мбапе от впечатляващ рекорд на Роналдо

Gong.bg

Нова имотна измама: Уязвими хора остават без дом срещу фиктивнo прехвърлени коли?

Nova.bg

Отиде си двукратният олимпийски шампион Боян Радев

Nova.bg