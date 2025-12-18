Мъж разруши над 200 надгробни плочи в София

С офийската районна прокуратура обвини и задържа 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи.

Според разследването, на 10 декември 2025 г. около 20:30 часа обвиняемият, идентифициран като Ж.И., е нанесъл щети на Централни софийски гробища. По данни на прокуратурата, са унищожени и повредени плочи и урни на стойност около 100 000 лева.

Действията му са причинили значителни материални вреди.

С постановление на наблюдаващ прокурор, Ж.И. е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Предстои прокуратурата да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.