Мъж наряза гумите на десетки коли в столичния квартал "Мотописта"

Колко точно са потърпевшите собственици?

18 декември 2025, 07:48
Д есетки автомобили осъмнаха с нарязани гуми в столичния квартал "Мотописта". По думите на потърпевшите става дума за между 20 и 30 коли. Случаят е от малките часове на събота, 14 декември. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как мъж обикаля около паркирани автомобили с предмет в ръка. Посяга към една от гумите на „набелязаната“ кола, а после продължава по пътя си.

"На записите от камерите се вижда как този човек върви спокойно из квартала. Минава - реже гума и продължава. Без да подбира коли. Не е междусъседска война за паркиране. Обиколил е целия квартал, минал е и през „Стрелбище“. Без да подбира. Това е едно от най-осветените места в квартала, камерите са отсреща – нищо от това не го е притеснило. Просто минава и реже спокойно гуми", разказа в ефира на NOVA един от потърпевшите Никола.

Задържаха мъж, нарязал гумите на 15 коли в София

Велик, който също е потърпевш от набезите, подчерта, че мъжът е обиколил няколко улици и е срязал гумите на автомобили, без да подбира. "При мен е задна дясна гума. Оправихме я, но това е неудобство, загуба на време и пари", подчерта той. 

Кой реже с нож десетки гуми в София по тъмно

Никола заяви, че първоначално, след като установили щетите не се обадили в полицията. "Опитах се да намеря телефона на кварталния, за да му кажа, че евентуално имам достъп до камери. Отидох в приемната, където ми казаха, че още не са чували за такъв случай – което много ме учуди. След това разбрах от човек, който отговаря за сградата, че полицията е идвала, но не са успели да отключат компютъра със записите и са си тръгнали", обясни той. 

След разговори със сервизната фирма рестартирали сървъра, свалили записите и Никола лично ги занесъл в  Четвърто районно управление. "Обясниха, че има поне 30 жалби от този конкретен случай. Взеха флашката и това беше", заяви той. 

