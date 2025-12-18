Кървави сблъсъци: Среднощни удари между Русия и Украйна - нови жертви и разрушения

Кремъл: Позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна

Р усия и Украйна си размениха интензивни удари през изминалото денонощие, при които бяха нанесени щети по гражданска и военна инфраструктура, а от двете страни на конфликта се съобщава за загинали и ранени.

* Видеото е архивно!

11 ранени при серия руски удари срещу Запорожие

Най-малко 32 ранени е равносметката от вчерашните руски удари по югоизточния украински град Запорожие и околността, съобщиха украинските власти, цитирани от Укринформ и Франс прес.

Според съобщение в приложението "Телеграм" на ръководителя на областната военна администрация Иван Фьодоров продължават да пристигат местни жители, които търсят медицинска помощ. Някои от тях, след като са получили такава, са освободени за домашно лечение.

По-рано през деня украинските служби за спешна помощ съобщиха, че при руски въздушни нападения срещу града са били ранени 30 души, сред тях пет деца, след като били поразени "жилищен блок, къща и образователна институция".

На кадри, разпространени от Франс прес, се вижда пожарникари да се борят с пламъците в осеметажна жилищна сграда, чиято фасада е почерняла от огъня и е с изпочупени прозорци.

Според Фьодоров са постъпили сведения за още двама ранени при атака с дрон срещу лека кола в Кушугум, селище южно от Запорожие.

Град Запорожие, чието предвоенно население е около 710 000 души, редовно е подлаган на обстрел от руската армия, която бавно и постепенно настъпва към него. Фронтовата линия е достигнала на по-малко от 30 км от града.

Нападенията продължават, докато на този фон САЩ, които се позиционираха като посредник между Киев и Москва, настояват за уреждане на конфликта, най-кръвопролитния в Европа от Втората световна война.

Кремъл обяви Запорожка област заедно с още три региона в Източна и Южна Украйна за анексирани. Запорожката атомна електроцентрала, най-голямата в Европа, е окупирана от руски сили от март 2022 г.

‼️Russians struck Zaporizhzhia and the surrounding district with guided aerial bombs. Рreliminary reports indicate that 26 people, including a child, were injured.



They destroyed residential buildings and damaged infrastructure and a school.



The enemy shows no regard for… pic.twitter.com/RZXjVdCeiv — Dmytro Lubinets (@lubinetzs) December 17, 2025

Междувременно стана ясно, че украинските сили са атакували танкер в южното руско пристанище Ростов на Дон. При нападението има неуточнен брой убити и ранени и е възникнал пожар. Това съобщи в ранните часове на днешния ден кметът на града, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

"Оперативните служби гасят пламъците на борда на танкер, пострадал при безпилотна атака по-рано, докато е бил на док", написа Андрей Скрябин в Телеграм. "Разливът на нефтопродукти е успешно предотвратен. Уви, има жертви и ранени."

По-рано регионалният губернатор Юрий Слюсар съобщи в Телеграм за украински удар по кораб в пристанището и за жертви сред екипажа му.

Той добави, че разрушения има и по строящ се многоетажен жилищен блок в града и по две жилищни сгради в съседно населено място.

Zaporizhzhia right now. Russian "doves of peace" hit 2 high-rise buildings. At least 21 people were injured, including a child.



Who could possibly still believe Russia wants peace? pic.twitter.com/IfZg83PG52 — Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) December 17, 2025

Съобщава се и за седем ранени при атака с дронове тази нощ срещу Одески район. Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си Телеграм.

По негова информация единият от ранените е хоспитализиран в средно тежко състояние, а на останалите е оказана медицинска помощ на място.

В резултат на поразена цел има щети по прозорците на девететажен жилищен блок и на сграда на общообразователно училище, се казва в съобщението на Кипер.

Всички съответни служби работят на терен.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.