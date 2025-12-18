Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Свят

О фициалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел беше обявена три дни след трагичните събития. Двамата са починали от множество наранявания, причинени с остри предмети, съобщи Службата на медицинските експерти на окръг Лос Анджелис. Начинът на смъртта е определен като убийство, пише PEOPLE.

Синът на двойката – Ник Райнър – е обвинен по две обвинения в убийство от първа степен във връзка със смъртта на родителите си.

По-рано Окръжната прокуратура на окръг Лос Анджелис съобщи, че Роб и Мишел са били намушкани до смърт в дома си в Лос Анджелис в ранните сутрешни часове на неделя, 14 декември.

Ник е бил арестуван в близост до Университета на Южна Калифорния няколко часа след като телата на родителите му са били открити, съобщиха властите.

В сряда Ник се яви за кратко в съда, окован във вериги и облечен в синя престилка. Адвокатът му Алън Джаксън отказа да пледира от името на клиента си, а повдигането на обвинение беше насрочено за 7 януари.

Съдията попита Ник, който седеше зад стъклена преграда, дали е съгласен да се откаже от правото си на бързо изслушване.

„Да, Ваша чест“, отвърна той.

Роб, който беше на 78 години, и Мишел, която беше на 70 години, сключват брак през 1989 г. Освен Ник, те имат син Джейк и дъщеря Роми. Роб е баща и на дъщеря Трейси, която осиновява по време на десетгодишния си брак с Пени Маршал през 70-те години на миналия век. Биологичният баща на Трейси е първият съпруг на Маршал – Майкъл Хенри.

Пожарната служба на Лос Анджелис потвърди пред PEOPLE, че е получила обаждане за оказване на медицинска помощ около 15:30 ч. местно време. Малко след това на място е пристигнала и полицията на Лос Анджелис, която е влязла в дома около 16:20 ч. Разследването на отдела за грабежи и убийства към полицията все още продължава. 

По-рано множество източници съобщиха, че Ник и Роб са се скарали по време на парти в дома на Конан О’Брайън в нощта преди предполагаемите убийства – само часове преди Роб и Мишел да бъдат смъртоносно намушкани.

Роб е режисьор, продуцент и актьор, известен с работата си по редица емблематични проекти. Сред тях са режисьорският му дебют „This Is Spinal Tap“ (1984), както и филмите „Stand by Me“ (1986), „The Princess Bride“ (1987), „When Harry Met Sally...“ (1989), „Misery“ (1990) и „A Few Good Men“ (1992).

През 2015 г. Роб и синът му си сътрудничат по филма „Да бъдеш Чарли“, по който Ник е съавтор на сценария. Той заявява, че лентата е вдъхновена от собствените му реални преживявания с наркотичната зависимост.

