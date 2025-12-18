Мистериозната смърт на Питър Грийн - близките търсят отговори

В ече мина почти седмица, откакто актьорът Питър Грийн беше намерен мъртъв на 60 години в апартамента си в Лоуър Ийст Сайд, Манхатън, а приятелите му отчаяно търсят отговори за мистериозната му смърт, пише The New York Post.

Звездата от „Маската“ е бил открит по лице с „кръв навсякъде“, според съсед. Близо до тялото му е намерена странна бележка с текста „Аз все още съм Уести“, препратка към ирландско-американската банда от 70-те години в Hell’s Kitchen.

Грийн никога не е криел употребата си на наркотици и е бил откровен за опита си за самоубийство през 1996 г. Идеята, че той може да е сложил край на живота си през 2025 г., обаче е немислима за дългогодишния му мениджър Грег Едуардс, който заяви, че не е имал усещане, че актьорът е склонен към самоубийство.

„Не, нито за миг не бих го допуснал“, каза той, добавяйки, че Грийн бил „в добро настроение в сряда“, два дни преди да бъде намерен безжизнен в апартамента си на Клинтън Стрийт.

Приятелят му от 27 години, нюйоркският актьор и музикант Скам Дъст, разказа, че Грийн е планирал да празнува Нова година с приятели, включително него, Дани Диабло и Лорд Езек. „Щеше да наеме лимузина-камион и представата на Питър беше да обикаляме барове и ресторанти. Той не беше склонен към самоубийство“, каза Дъст.

Друг приятел, пожелал анонимност, заяви, че приятелите „винаги са се притеснявали“, че животът на Грийн може да завърши трагично заради връзката му с наркотиците. „Той се опитваше да се изчисти, да се върне към нормалния живот, но не успяваше“, твърди източникът.

Той добавя, че приятелите често правели проверки, когато не можели да се свържат с него. Скам Дъст призна, че веднъж направил такава проверка и открил, че Грийн е избягал в Северната част на щата Ню Йорк. „Той беше в планините Адирондак, четеше сценарии. Потапя се дълбоко, изключва телефона и няма да го видиш за известно време. Между другото, той четеше всеки сценарий“, каза Дъст. (Той добави, че не е имал индикации, че Грийн е под въздействието на наркотици).

Едуардс каза, че Грийн се е вълнувал за предстоящи проекти, включително техния филм „От американския народ: Оттеглянето на USAID“, документален филм, който Грийн планирал да озвучи. „Ще ми липсва. Той би ти дал и ризата от гърба си, ако имаш нужда“, каза Едуардс.

Разстроеният Скам Дъст описа загубата като „дълбока дупка в сърцето ми“. „Той беше изключителен човек с грижовно сърце – буквално щеше да ти даде ризата от гърба си. Топъл, любящ гангстер“, каза Дъст.

Причината за смъртта на Грийн все още не е установена към сряда. „Разследването продължава“, съобщи говорител на полицията в Ню Йорк.