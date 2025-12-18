Трима руски граничари са влезли незаконно на територията на Естония

Свят

Естонският министър на вътрешните работи Игор Таро заяви, че мотивите на руските гранични служители не са ясни

18 декември 2025, 12:06
Т рима руски граничари са пресекли незаконно границата с Естония вчера, обяви днес естонското външно министерство, цитирано от ДПА.

Министерството уточни, че тримата са преминали контролната граница между Естония и Русия по вълнолома на река Нарва.

Те са пристигнали на мястото с плавателен съд на въздушна възглавница, продължили пеша по вълнолома, а по-късно се върнали в превозното си средство и се върнали обратно на руска територия. Министерството публикува видеозапис, записван от камера за наблюдение, който е документирал инцидента, станал близо до село Васкнарва, което се намира до границата на Естония с Русия.

Естонският министър на вътрешните работи Игор Таро заяви, че мотивите на руските гранични служители не са ясни.

 „Нямаше непосредствена заплаха за сигурността, но полицията и граничната охрана значително увеличиха присъствието си и патрулите“, заяви той по естонско телевизионно предаване.

"Подобни действия са неприемливи. ЕС очаква обяснения от Русия"

В отговор на инцидента е насрочена среща между представители на граничната охрана на двете страни.

Руският шарже д'афер в Естония, която членува в ЕС и НАТО, ще бъде извикан във външното министерство, за да даде обяснения.

Източник: БТА    
