Ивайло Мирчев: Кабинетът на Пеевски вече е музей с уредничка

"Делян Пеевски се е омел от кабинета си и кабинетът му вече е музей с уредничка", каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Това е добра и символна новина, важна, но следващата стъпка е днес, когато на комисия трябва да махнем охраната на Пеевски. Кабинетът е музейна сбирка, има си уредничка. Пеевски дойде на работа, пак с огромната си охрана, но вече не е в кабинета на Тодор Живков, допълни Мирчев. На въпрос къде е кабинетът на Делян Пеевски сега, Мирчев отговори: „Трябва да питате Нидал Алгафари“.

По думите му вчера от "ДПС- Ново начало" са излезли с новина, в която са излъгали доста – на първо място, че Христо Иванов е получавал охрана от НСО, а той никога не е имал такава, нито шофьор от 45-то Народно събрание насам, излъгаха за броя охранители, за заплатите, за броя на баретите, за това, че няма полиция и жандармерия, а е пълно с полиция и жандармерия, които трябва да поддържат охраната на Пеевски, каза още Мирчев. Днес в комисия ще поискаме свалянето на охраната на Пеевски и да няма нито един депутат, който да използва НСО и барети, за да бъде охраняван.

"ДПС - Ново начало": Охраната на Пеевски е от четирима служители на НСО, автомобилът е на партията

Пеевски започва да губи един по един символите на своята власт и това трябва да го чуят неговите подизпълнители в служби, в прокуратура, в КПК и да видят как благодарение на гражданите Пеевски беше наврян там, където заслужава – сигурно в някоя малка стаичка, каза депутатът Божидар Божанов. По думите му оттук нататък на избори Пеевски трябва да остане в ъгъла, да остане електорално джудже. Затова ще настояваме за машинно гласуване, да се ограничи купеният вот, да се ограничат измамите в изборния ден, каза още той.

На въпрос дали бившият депутат Христо Иванов е получавал предложение за охрана от НСО заради заплахи Мирчев отговори, че е получавал такова предложение заради сигнал за отряда на ГРУ (Главно разузнавателно управление на Русия). Проверихме го и се оказа, че е със съмнителна достоверност, а Христо Иванов е жив и здрав и в пълна безопасност, както и всички останали и поради тази причина трябва да бъде махната охраната на Пеевски. Не може две години и половина след този бутафорен сигнал Пеевски все още да ползва НСО, барети, жандармерия, КАТ, МВР, каза още Мирчев.

Делян Пеевски представи "Музей на сглобката" в Народното събрание

На въпрос за ролята на ГРУ в България Мирчев каза, че ролята им е много сериозна, но в случая на този сигнал, тя не отговаря на истината. Имаме данни за други български политици, върху които ГРУ е имало оперативен интерес, може би скоро след проверка на фактите, ще обявим тези данни, защото тези политици никога не са получавали охрана от НСО, още са живи и здрави и са направили много за България, добави Мирчев.

По-късно днес се предвижда заседание на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, на което да се обсъди и гласува Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители на 10 декември 2025 г.