Володимир Зеленски има "силно желание" да се срещне с премиера Доналд Туск в Полша

Кремъл: Позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна

Лувърът остава затворен, докато стачката на служителите може да се удължи

Кървави сблъсъци: Среднощни удари между Русия и Украйна - нови жертви и разрушения

П олският министър-председател Доналд Туск възнамерява да се срещне утре във Варшава с украинския президент Володимир Зеленски, съобщи на пресконференция полският правителствен говорител Адам Шлапка, цитиран от Укринформ.

* Видеото е архивно!

Официалният представител припомни, че днес и утре в Брюксел ще има лидерска среща, на която ще присъстват и Туск, и Зеленски, но "ако заседанието на Европейския съвет не продължи прекалено дълго, разбира се, срещата ще се състои". "Доколкото знам, президентът Зеленски има силно желание да се срещне с премиера Туск в Полша в петък. Ще уредим такава среща", посочи Шлапка.

🇪🇺🇺🇦 Zelensky will participate in the EU leaders' summit, which will be held tomorrow in Brussels, - Bloomberg pic.twitter.com/XPJd8k37cg — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 17, 2025

Говорителят добави, че Туск и Зеленски са разговаряли в Берлин в понеделник, включително за предстоящото посещение на украинския лидер във Варшава.

Че предстои визита на Зеленски в полската столица в петък, потвърдиха и маршалите на полския Сейм и Сенат Влоджимеж Чажасти и Малгожата Кидава-Блонска. Според Чажасти украинският президент се очаква да пристигне в Сейма около 13:00 ч. В срещата там ще участват заместник-маршалът на Сейма Моника Велиховска, която е и съпредседател на Полско украинската парламентарна асамблея, и Павел Ковал, председател на външнополитическата комисия на Сейма.

Кидава-Блонска уточни, че разговорите ще се фокусират върху продължаването на подкрепата за Украйна.

По покана на президента Дуда: Зеленски ще посети Полша

По-рано Зеленски обяви, че ще приеме да направи визита в Полша в петък.

Полското презиентство потвърди, че е отправило подобна покана. Оттам допълниха, че Зеленски и полският му колега Карол Навроцки ще обсъдят въпроси от сферата на сигурността и икономиката, но и исторически въпроси.