Володимир Зеленски има "силно желание" да се срещне с премиера Доналд Туск в Полша

Полското презиентство потвърди, че е отправило подобна покана

18 декември 2025, 07:30
П олският министър-председател Доналд Туск възнамерява да се срещне утре във Варшава с украинския президент Володимир Зеленски, съобщи на пресконференция полският правителствен говорител Адам Шлапка, цитиран от Укринформ.

Официалният представител припомни, че днес и утре в Брюксел ще има лидерска среща, на която ще присъстват и Туск, и Зеленски, но "ако заседанието на Европейския съвет не продължи прекалено дълго, разбира се, срещата ще се състои". "Доколкото знам, президентът Зеленски има силно желание да се срещне с премиера Туск в Полша в петък. Ще уредим такава среща", посочи Шлапка.

Говорителят добави, че Туск и Зеленски са разговаряли в Берлин в понеделник, включително за предстоящото посещение на украинския лидер във Варшава. 

Че предстои визита на Зеленски в полската столица в петък, потвърдиха и маршалите на полския Сейм и Сенат Влоджимеж Чажасти и Малгожата Кидава-Блонска. Според Чажасти украинският президент се очаква да пристигне в Сейма около 13:00 ч. В срещата там ще участват заместник-маршалът на Сейма Моника Велиховска, която е и съпредседател на Полско украинската парламентарна асамблея, и Павел Ковал, председател на външнополитическата комисия на Сейма.

Кидава-Блонска уточни, че разговорите ще се фокусират върху продължаването на подкрепата за Украйна.

По-рано Зеленски обяви, че ще приеме да направи визита в Полша в петък.

Полското презиентство потвърди, че е отправило подобна покана. Оттам допълниха, че Зеленски и полският му колега Карол Навроцки ще обсъдят въпроси от сферата на сигурността и икономиката, но и исторически въпроси.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
