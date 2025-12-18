Свят

Антъни Прайс, дизайнерът на Дейвид Бауи и кралица Камила, почина на 88 години

Антъни Прайс беше известен със своите театрални стилове и скулптурни силуети, включително пастелните костюми, представени в музикалния видеоклип на Duran Duran към песента Rio

18 декември 2025, 11:56
Източник: БТА

М одният дизайнер Антъни Прайс, който е обличал икони като Дейвид Бауи и кралица Камила, почина на 88-годишна възраст.

Рок групата Duran Duran публикува изявление в социалните мрежи, с което отбеляза кончината на своя „скъп приятел“ и „важен сътрудник“, починал във вторник.

Клавиристът Ник Роудс описа Прайс като „визионерски моден дизайнер с изключителни технически умения“. Той каза: „Дълбоко съм натъжен да чуя, че моят много скъп приятел Антъни Прайс почина вчера.“

„Никой не е правил бляскави костюми по-добре от Антъни…“

Вдъхновен от класическия Холивуд, Прайс пренася този стил в нова ера с изострено чувство за модерност, без никога да прави компромис с елегантността.

„Неговите дизайни бяха създадени, за да блестят – който и да носеше дрехите му, неизбежно привличаше най-голямото внимание в стаята.“

Модното ревю на Прайс в Лондон по-рано този месец предизвика възхищение сред феновете, особено заради роклята на певицата Лили Алън в стил „отмъщението на Даяна“. С визията си тя отдаде почит на емблематичния образ на Одри Хепбърн от филма „Закуска в Тифани“. Към певицата се присъединиха редица известни личности, които подкрепиха първото ревю на Прайс от 36 години насам.

Докато много от почитателите определиха препратката към Хепбърн като „емблематична“, други отбелязаха, че роклята на Лили напомня прочутата „рокля за отмъщение“ на принцеса Даяна от 1994 г. – символичен избор на фона на неотдавнашния ѝ албум, посветен на темата за отмъщението.

Сред другите впечатляващи визии от вечерта бяха сребърната рокля с пера на Лила Мос, включваща разнообразие от текстурирани елементи, както и провокативната рокля без презрамки с животински принт на модела Лара Стоун, която се отличаваше с дръзко деколте до бедрата.

Антъни Прайс беше известен със своите театрални стилове и скулптурни силуети, включително пастелните костюми, представени в музикалния видеоклип на Duran Duran към песента Rio.

Роден в Йоркшир през 1945 г., той се премества в Лондон в началото на 60-те години на миналия век, преди да бъде посочен като водещ нов моден талант в рубриката „Trendsetters“.

Кариерата му започва с проектиране на мъжко облекло за Stirling Cooper, където създава и емблематичните прилепнали панталони с копчета, носени от сър Мик Джагър по време на турнето на Rolling Stones „Gimme Shelter“ през 1969 г.

Прайс основава собствен лейбъл през 1979 г., а година по-късно организира и първото си самостоятелно модно ревю.

Той е известен и с дизайна на якето, което Дейвид Бауи – негов дългогодишен сътрудник – носи в музикалния видеоклип към песента „As The World Falls Down“ от 1986 г. През 90-те години Прайс започва да създава облекла и за Камила, херцогиня на Корнуол.

Източник: www.dailymail.co.uk    
