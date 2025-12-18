Свят

Откриха дете, изчезнало преди 42 години, с нова самоличност

Мишел Мари Нютън е обявена за изчезнала на 2 април 1983 г.

18 декември 2025, 12:11
Откриха дете, изчезнало преди 42 години, с нова самоличност
Ж ена, която е била отвлечена, когато е била само на 3 години, беше открита жива и здрава повече от четири десетилетия след изчезването ѝ – без да знае, че някога е била жертва а престъпление, разказва американското издание The New York Post.

Мишел Мари Нютън е обявена за изчезнала на 2 април 1983 г. Нейната майка, Дебра Нютън, според властите, е преместила двете от Луисвил, Кентъки, в Джорджия „за да започне нова работа и да подготви нов дом за семейството“ – но е оставила съпруга си, бащата на Мишел, зад гърба си, съобщава офиса на шерифа на окръг Джеферсън.

Изчезналото дете не е имало никаква представа за това в продължение на невероятните 42 години. Сега на 46 години, Мишел е израснала с различно име. Нейната майка, сега на 66 години, започва да се представя като „Шарън“, според полицията.

След като Дебра изчезнала с детето, Джоузеф Нютън се опитал да ги открие. Той разказал пред WLKY, че последно е говорил с бившата си съпруга някъде между 1984 и 1985 г., преди тя напълно да изчезне. Търсенето на Дебра и Мишел продължило до 2000 г., когато делото било закрито, защото прокурорите не можели да се свържат с Джоузеф, съобщава WFTV9.

Пет години по-късно, Мишел е премахната от националните бази данни за изчезнали деца, съобщава шерифската служба. Към този момент тя би била около 25-годишна. Делото било възобновено през 2016 г. по молба на член на семейството, но реален напредък настъпил чак когато полицията получила конкретен сигнал от Crime Stoppers през 2025 г.

Сигналът насочил властите към дома на Дебра във Флорида, в общността The Villages, на 24 ноември. Там тя живеела като „Шарън Нийли“ с нов приятел, съобщава WFTV9.

На видеозапис от камера на полицейски автомобил, предоставен на WESH 2, се вижда как колата влиза в двора на Дебра. Приятел се пошегувал: „Идват за теб, Шарън!“, според видеото. Дебра се смяла, но един от служителите ясно заявил, че „всъщност сме тук за вас, мадам“.

След като Дебра – която някога фигурирала в списъка на ФБР „Топ 8 най-издирвани бегълци за отвличане на деца“ – била с белезници, полицията отишла до дома на Мишел и внимателно разрушила реалността ѝ. „Не си тази, за която се мислиш. Ти си изчезнал човек. Ти си Мишел Мари Нютън“, казали ѝ те, според самата Мишел пред WLKY.

След това Мишел се обадила в офиса на шерифа на окръг Джеферсън и планирала дългоочаквано събиране с баща си. „Тя винаги е била в сърцето нм. Не мога да опиша момента, в който влязох и успях отново да обвия дъщеря си в ръце“, разказва Джоузеф пред WLKY. „Не бих заменил този момент за нищо. Беше като да я видя за първи път, когато се роди. Беше като ангел“.

Дебра била обвинена в тежко престъпление за вмешателство в попечителството, според офиса на прокурора на окръг Джеферсън. Тя била освободена под гаранция, внесена от член на семейството. Мишел и Джоузеф присъствали на съдебното заседание. Мишел не заела моментално страна.

„Моята цел е да подкрепя и двамата и да се опитам да помогна всичко да се приключи, за да можем всички да се излекуваме от тази травма“, казала тя пред WLKY.

Източник: New York Post    
отвличане на дете изчезнало момиче Мишел Мари Нютън Дебра Нютън семейно събиране смяна на самоличност полицейско разследване студено дело 42 години криминални обвинения
