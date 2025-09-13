Свят

Тайван предупреди Китай: Ще последва "ефектът на доминото"

Високопоставен политик каза, че Пекин "активно се готви за война"

13 септември 2025, 08:51
САЩ заплашват Бразилия със санкции след присъдата на Болсонаро

САЩ заплашват Бразилия със санкции след присъдата на Болсонаро
Бдение за Чарли Кърк в Лондон, обявиха го за

Бдение за Чарли Кърк в Лондон, обявиха го за "християнски мъченик"
Г-7 обсъжда нови мита за страни, подкрепящи войната на Русия

Г-7 обсъжда нови мита за страни, подкрепящи войната на Русия
Камион се вряза в шествие в Индия, 8 загинали и 20 ранени

Камион се вряза в шествие в Индия, 8 загинали и 20 ранени
САЩ и 43 държави критикуват Русия за нарушеното въздушно пространство на Полша

САЩ и 43 държави критикуват Русия за нарушеното въздушно пространство на Полша
Украинските сили осуетиха напълно руското настъпление в Сумска област

Украинските сили осуетиха напълно руското настъпление в Сумска област
Три държави осъдиха удара на Израел в Катар

Три държави осъдиха удара на Израел в Катар
ЕС иска да добива ресурси за чиста енергия от Луната

ЕС иска да добива ресурси за чиста енергия от Луната

К итай се готви за война, за да си върне Тайван, заяви водещ политик от самоуправляващия се остров, който е на посещение във Вашингтон, предупреждавайки, че ако Тайван падне, това ще предизвика регионален „ефект на доминото“, който ще застраши сигурността на САЩ, предаде Ройтерс.

(Във видеото: Китай започна военни учения от всички страни на Тайван)

Чиу Чуй-ченг, ръководител на Съвета по континенталните въпроси на Тайван, заяви пред базираната във Вашингтон фондация „Херитидж“, че управляващата Комунистическа партия на Китай не се отказва от употребата на сила срещу Тайван, който счита за част от своята територия.

Чиу заяви, че в стремежа си към „обединение с Тайван“ Китай се стреми да изключи влиянието на САЩ от Азиатско-тихоокеанския регион и в крайна сметка да замени САЩ като световен лидер, „за да възстанови националната слава и да реализира така наречената „китайска мечта“.

Той добави, че Пекин „активно се готви за война“ и подчерта засилената китайска военна активност около острова.

„Ако Тайван бъде превзет от Китай със сила, това ще предизвика ефект на доминото, ще подкопае регионалния баланс на силите и ще застраши пряко сигурността и просперитета на САЩ“, заяви Чиу.

САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие на Тайван, въпреки липсата на официални дипломатически отношения, и Чиу отбеляза, че Тайпе оценява потвърждаването на този ангажимент при президента Доналд Тръмп.

Той подчерта, че Тайван, водещият световен производител на авангардни компютърни чипове, е центърът на световната високотехнологична индустрия.

„Ако ролята на Тайван в това бъде компрометирана, това би било огромна загуба за международната общност, особено за САЩ и тяхната технологична индустрия“, заяви тайванският политик.

Заплахата над Тайван расте, Китай обяви нова политика

Властите на Тайван отхвърлят претенциите на Пекин за суверенитет, заявявайки, че само народът на острова може да решава бъдещето си. Посещенията на висши тайвански служители в САЩ са редки в сравнение с посещенията на основни съюзници на САЩ и пътуванията им обикновено са с много по-нисък профил.

Китайското посолство във Вашингтон заяви, че Пекин е готов „да работи с най-голяма искреност и да положи максимални усилия за постигане на мирно обединение“ с Тайван.

„Междувременно Китай ще предприеме всички необходими мерки за защита на националния суверенитет и териториалната цялост и ще се противопостави твърдо на сепаратизма и външната намеса, свързани с „независимостта на Тайван“, заяви говорителят на посолството Лиу Пенгю, коментирайки забележките на Чиу.

Малко преди речта на Чиу, китайските военни осъдиха преминаването на американски и британски военен кораб през Тайванския проток. ВМС на САЩ, а понякога и кораби от съюзнически държави, включително Канада, Великобритания и Франция, около веднъж месечно преминават през пролива, който те считат за международен воден път.

Китай твърди, че стратегическият воден път е част от неговите териториални води.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Китай Тайван САЩ Война Тайвански проток Геополитика Регионална сигурност Суверенитет Високотехнологична индустрия Китайска мечта Китай Тайван конфликт
Последвайте ни

По темата

Разбити кошери и изядени агнета: Мечки всяват страх в различни райони на страната

Разбити кошери и изядени агнета: Мечки всяват страх в различни райони на страната

Тайван предупреди Китай: Ще последва

Тайван предупреди Китай: Ще последва "ефектът на доминото"

Украинските сили осуетиха напълно руското настъпление в Сумска област

Украинските сили осуетиха напълно руското настъпление в Сумска област

САЩ заплашват Бразилия със санкции след присъдата на Болсонаро

САЩ заплашват Бразилия със санкции след присъдата на Болсонаро

НАП подхваща 7000 амбулантни търговци за укрити доходи

НАП подхваща 7000 амбулантни търговци за укрити доходи

pariteni.bg
Най-сладките породи котки в света

Най-сладките породи котки в света

dogsandcats.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 1 ден
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 18 часа
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 19 часа
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 12 часа

Виц на деня

– Скъпи, какво е романтиката за теб? – Когато ти казвам, че си права, без дори да знам за какво става дума.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Възраждане" с нов протест в София

"Възраждане" с нов протест в София

България Преди 1 час

Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък"

Историческо кръщение: Почитаме свети Корнилий - първият езичник, приел Христос

Историческо кръщение: Почитаме свети Корнилий - първият езичник, приел Христос

Любопитно Преди 2 часа

Този ден е предпразненството на Въздвижението на светия Кръст Христов

Снимката е илюстративна

Снаха срещу свекърва: Може ли наистина да спечелите най-старата битка в историята?

Любопитно Преди 2 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Ресторантите - все по-недостъпен лукс?

Ресторантите - все по-недостъпен лукс?

Свят Преди 2 часа

Храната в ресторантите става все по-скъпа

Пастор заяви, че Исус може да се завърне на 23 или 24 септември

Пастор заяви, че Исус може да се завърне на 23 или 24 септември

Любопитно Преди 2 часа

Популярното видение на един пастор кара всички вярващи да бъдат в очакване

<p>Времето през уикенда &ndash; слънчево, преди дъжда</p>

Времето през уикенда – слънчево, преди дъжда

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

<p>13 септември: Денят, в който &bdquo;История славянобългарска&ldquo; докосна родината</p>

13 септември: Денят, в който „История славянобългарска“ докосна родината

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Новата серия на Apple Watch засилва битката в сегмента

Новата серия на Apple Watch засилва битката в сегмента

Технологии Преди 3 часа

Изборът на смарт часовник става все по-труден

Украйна удари руско пристанище в Балтийско море

Украйна удари руско пристанище в Балтийско море

Свят Преди 10 часа

През пристанището ежегодно преминават около 60 млн. тона петрол

САЩ спряха стратегическия диалог с Косово

САЩ спряха стратегическия диалог с Косово

Свят Преди 10 часа

Посолството на САЩ в Косово обяви, че действията на правителството „повишават напрежението“

Ръководителят на Европейския банков орган се оттегля от поста

Ръководителят на Европейския банков орган се оттегля от поста

Свят Преди 12 часа

ЕБО ще предприеме всички необходими мерки, за да осигури плавен преход

Тръмп праща националната гвардия и в Мемфис

Тръмп праща националната гвардия и в Мемфис

Свят Преди 12 часа

Тръмп вече е разположил националната гвардия в Лос Анджелис и Вашингтон

Израел отхвърли декларацията на ООН

Израел отхвърли декларацията на ООН

Свят Преди 12 часа

Марморщайн: Общото събрание е политически цирк

Протест на "Правосъдие за всеки", искат освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев

Протест на "Правосъдие за всеки", искат освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 14 часа

Събралите се пред Съдебната палата настояват и за независима и некорумпирана правосъдна система

Пороен дъжд с градушка наводни улиците в Рудозем

Пороен дъжд с градушка наводни улиците в Рудозем

България Преди 15 часа

В община Рудозем дъжд не е падал повече от месец и половина

Снимката е илюстративна

Мъж обезглави управител на мотел с мачете след спор за пералня

Свят Преди 16 часа

Жертвата помолила обвиняемия да не използва уреда, защото бил повреден, показват съдебни документи

Всичко от днес

От мрежата

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
1

Прохладно за първия учебен ден

sinoptik.bg
1

Кражба на 20 бебета костенурки

sinoptik.bg

Тенис дивата Цвети Пиронкова на 38! Вижте я с двете ѝ деца днес!

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 13 септември, събота

Edna.bg

Карал проби в Левски стана национал на Турция

Gong.bg

Левски с нов спонсор от следващата година?

Gong.bg

Бум на резервации за Нова година в Банско

Nova.bg

САЩ пред Съвета за сигурност на ООН: Ще защитим всеки сантиметър от територията на НАТО

Nova.bg