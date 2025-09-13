Тайван предупреди Китай: Ще последва "ефектът на доминото"

ЕС иска да добива ресурси за чиста енергия от Луната

К итай се готви за война, за да си върне Тайван, заяви водещ политик от самоуправляващия се остров, който е на посещение във Вашингтон, предупреждавайки, че ако Тайван падне, това ще предизвика регионален „ефект на доминото“, който ще застраши сигурността на САЩ, предаде Ройтерс.

(Във видеото: Китай започна военни учения от всички страни на Тайван)

Чиу Чуй-ченг, ръководител на Съвета по континенталните въпроси на Тайван, заяви пред базираната във Вашингтон фондация „Херитидж“, че управляващата Комунистическа партия на Китай не се отказва от употребата на сила срещу Тайван, който счита за част от своята територия.

Чиу заяви, че в стремежа си към „обединение с Тайван“ Китай се стреми да изключи влиянието на САЩ от Азиатско-тихоокеанския регион и в крайна сметка да замени САЩ като световен лидер, „за да възстанови националната слава и да реализира така наречената „китайска мечта“.

China is preparing for war to take Taiwan, the island's top China policymaker said in Washington, warning if Taiwan were to fall it would cause a regional "domino effect" that would threaten the security of the U.S. https://t.co/Hl3jIYgBeS — The Japan Times (@japantimes) September 13, 2025

Той добави, че Пекин „активно се готви за война“ и подчерта засилената китайска военна активност около острова.

„Ако Тайван бъде превзет от Китай със сила, това ще предизвика ефект на доминото, ще подкопае регионалния баланс на силите и ще застраши пряко сигурността и просперитета на САЩ“, заяви Чиу.

САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие на Тайван, въпреки липсата на официални дипломатически отношения, и Чиу отбеляза, че Тайпе оценява потвърждаването на този ангажимент при президента Доналд Тръмп.

Той подчерта, че Тайван, водещият световен производител на авангардни компютърни чипове, е центърът на световната високотехнологична индустрия.

„Ако ролята на Тайван в това бъде компрометирана, това би било огромна загуба за международната общност, особено за САЩ и тяхната технологична индустрия“, заяви тайванският политик.

Властите на Тайван отхвърлят претенциите на Пекин за суверенитет, заявявайки, че само народът на острова може да решава бъдещето си. Посещенията на висши тайвански служители в САЩ са редки в сравнение с посещенията на основни съюзници на САЩ и пътуванията им обикновено са с много по-нисък профил.

Китайското посолство във Вашингтон заяви, че Пекин е готов „да работи с най-голяма искреност и да положи максимални усилия за постигане на мирно обединение“ с Тайван.

„Междувременно Китай ще предприеме всички необходими мерки за защита на националния суверенитет и териториалната цялост и ще се противопостави твърдо на сепаратизма и външната намеса, свързани с „независимостта на Тайван“, заяви говорителят на посолството Лиу Пенгю, коментирайки забележките на Чиу.

Малко преди речта на Чиу, китайските военни осъдиха преминаването на американски и британски военен кораб през Тайванския проток. ВМС на САЩ, а понякога и кораби от съюзнически държави, включително Канада, Великобритания и Франция, около веднъж месечно преминават през пролива, който те считат за международен воден път.

Китай твърди, че стратегическият воден път е част от неговите териториални води.