БезГранично

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Швеция

Всичко, което трябва да знаете за работата в тази скандинавска страна

16 декември 2025, 09:08
БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Швеция
Източник: iStock

Ш веция предлага отлични условия на труд и е известна с високия си стандарт на живот, както и с щедрите си политики за родителски и платен годишен отпуск. 

Нека разгледаме какво означава да работиш в Швеция като чужденец – от работната култура и пазара на труда до кои професии са най-търсени.

Пазарът на труда в Швеция

Швеция предлага разнообразни възможности за работа на имигранти. Към 2024 г. брутният вътрешен продукт на страната възлиза на 638,78 млрд. долара, според Международния валутен фонд.

Ако търсите работа в Швеция, е важно да знаете, че в момента има недостиг на кадри в няколко ключови професии, сред които:

  • строителни работници
  • софтуерни разработчици
  • инженери
  • учители
  • здравни специалисти

За да отговори на нуждите на пазара на труда, страната въведе редица мерки за привличане на квалифицирани чуждестранни кадри. Сред тях са улеснените процедури за различни видове визи и облекчените изисквания за виза за висококвалифицирани работници. Съществуват и програми като Startup Sweden и Impact Innovation, които насърчават предприемачите да развиват бизнес в страната.

Търсенето на работа може да започне чрез сайта на Шведската служба по заетостта, където ще намерите и полезни насоки за процеса на кандидатстване. Добра идея е да използвате и местни сайтове за работа или професионалните си контакти, които могат да ви помогнат да си осигурите позиция.

Най-добрите места за работа

Местоположението е ключов фактор при решението да се установите в Швеция и може значително да повлияе на качеството ви на живот. При избора си е добре да вземете предвид разходите за живот, наличието на удобства и транспортната инфраструктура.

Ето някои от най-подходящите градове за международни служители и основните им индустрии:

  • Гьотеборг – вторият по големина град в страната с около 570 000 жители. Основните сектори са автомобилната индустрия, корабоплаването и научноизследователската и развойна дейност.
  • Стокхолм – столицата на Швеция, разположена на Балтийско море. Тук има много възможности в сферата на финансовите услуги, производството и технологиите.
  • Малмьо – намира се близо до границата с Дания в южната част на страната и има около 350 000 жители. Водещи отрасли са здравеопазването, образованието и бизнес услугите.
  • Упсала – университетски град, разположен на около час северно от Стокхолм. Предлага позиции в области като бионауки, туризъм и търговия на дребно.

Визи за Швеция

В зависимост от личната ви ситуация може да се наложи да кандидатствате за виза, за да работите в Швеция.

Гражданите на ЕС и ЕИП не се нуждаят от виза за живот, работа или обучение в страната, но трябва да регистрират адреса си в местната община, ако възнамеряват да останат повече от три месеца.

Ако сте гражданин на държава извън ЕС/ЕИП, вероятно ще ви е необходима работна виза.

Допълнително може да обмислите сключването на международна здравна застраховка за по-бърз достъп до диагностика и лечение.

Каква е средната заплата в Швеция?

Средната заплата в Швеция е 44 975 шведски крони, което се равнява на приблизително 4 624 щатски долара (3 933 eвро или 7 692,16 лева). Възнагражденията в страната са сравнително високи благодарение на стабилната икономика и развитите индустрии. Като социална държава обаче Швеция се характеризира и с високи данъци.

Диапазон на заплатите

Диапазонът на възнагражденията обхваща най-ниските и най-високите заплати в страната. В Швеция най-нископлатените работници получават около 6 400 крони (приблизително 658 долара), докато най-високите доходи достигат близо 210 330 крони (около 21 627 долара).

Тенденции при ръста на заплатите в Швеция

През последните години ръстът на заплатите в Швеция е устойчив, макар и умерен. Според анализи, през 2024 г. увеличението на възнагражденията е достигнало 4,1%. За разлика от много други държави, именно колективните трудови договори задават стандарта за повишенията, особено в индустриалния сектор.

През април 2025 г. в шведската индустрия беше договорен нов колективен трудов договор, който предвижда увеличение на заплатите с 3,4% през първата година и допълнителни 3% през втората. Към момента това споразумение се очаква да служи като ориентир и за останалите сектори. Така, въпреки че темпът на ръст се забавя, увеличенията вероятно ще останат стабилни до края на десетилетието.

На фона на общата икономическа ситуация тези увеличения ще донесат известно облекчение за шведските домакинства, тъй като инфлацията се очаква да спадне под 2% през 2025 г. По този начин растежът на доходите ще компенсира част от високата инфлация след пандемията от COVID-19.

Въпреки това икономиката на Швеция изпитва затруднения, което прави впечатление, че заплатите продължават да растат по-бързо от икономиката и инфлацията. Според прогнози на ОИСР шведската икономика ще нарасне с 1,6% през 2025 г., а през 2026 г. – с 2,3%, благодарение на засиленото вътрешно търсене и по-високото потребителско доверие.

Като цяло, макар доходите да изпреварват инфлацията, покупателната способност на домакинствата все още остава под нивата отпреди пандемията. Очаква се пълното ѝ възстановяване да отнеме още няколко години, възможно дори до 30-те години на този век.

Сравнение на заплатите в Швеция

Средната заплата дава обща представа, но възнагражденията варират значително в зависимост от образование, опит, местоположение, позиция и сектор. По-долу е представено сравнение на заплатите по длъжности.

Заплати по позиции (средно месечно възнаграждение), по данни на Remote People.

  •  Главен изпълнителен директор (CEO) – 147 091 крони
  • ИТ директор – 136 564 крони
  • Директор на кол център – 131 738 крони
  • Ръководител „Разработка на продукти“ – 106 462 крони
  • Финансов мениджър – 106 102 крони
  • Търговски директор – 102 713 крони
  • Маркетинг директор – 96 521 крони
  • Директор на издателство – 96 391 крони
  • Директор „Логистика“ – 94 619 крони
  • Специалист по мрежова стратегия – 91 121 крони
  • Банков касиер – 26 992 крони
  • Шивач – 26 942 крони
  • Технолог в шивашката промишленост – 26 825 крони
  • Общ работник – 26 663 крони
  • Служител „Медицинска документация“ – 24 164 крони

Практични неща, които е добре да знаете

Макар английският език да е широко разпространен, препоръчително е да научите основите на шведския. Това ще ви помогне да се чувствате по-уверени на работа и да общувате по-лесно с колегите си.

Работещите в Швеция, заедно с работодателите си, правят вноски за социално осигуряване, които възлизат на около 31,42% от заплатата. Те покриват услуги като здравеопазване, държавни пенсии и подкрепа при инвалидност.

Данъците зависят от дохода ви, но всички работници плащат общински и национален подоходен данък. При по-високи доходи се дължи и държавен данък.

Добре е предварително да проучите и условията за откриване на банкова сметка. В някои случаи това е възможно дори без да сте законно установен жител, например ако сте гражданин на ЕС или ЕИП.

Работна култура

Скандинавските държави редовно оглавяват класациите за най-щастливи общества, като Швеция заема трето място през 2025 г.

Концепцията за „фика“ е ключова за шведската работна среда. Това са редовни паузи за кафе или чай, често придружени от нещо сладко, които създават възможност за неформални разговори и сплотяване на екипа.

Плоската йерархия е нещо обичайно – има по-малко управленски нива, а решенията се вземат колективно, чрез диалог и сътрудничество.

Правата на служителите са силно защитени. Работещите в Швеция имат право на 25 дни платен годишен отпуск, а много компании не работят по време на 13-те официални празника. Родителите могат да ползват до 480 дни отпуск при раждане на дете, които могат да бъдат разпределени поравно между двамата – едно от най-щедрите обезщетения в света.

Съвети за експати в Швеция

Възползвайте се от обедните почивки и кафето с колегите си, дори да не разбирате всичко, което се говори. С времето ще започнете да разбирате все повече, а почти всички говорят добър английски.

Шведският, който се учи в курсовете SFI и SAS, често се различава от разговорния език на работното място. В ежедневието се използва много жаргон – питайте, когато не разбирате, и си водете списък с нови изрази.

В първата си работа е разумно да избягвате теми като религия и политика. С времето ще придобиете по-добра представа кои теми са подходящи.

В Швеция има и неписани правила. Едно от тях е т.нар. „закон на Янте“, според който не бива да се смятате за по-добри от останалите по какъвто и да е начин.

Източник: Remote people, Swedish Public Employment Service, Nordic Co-operation, EURES, Sverigesingenjorer    
Работа в Швеция Пазар на труда Работни визи Средна заплата Работна култура Недостиг на кадри Права на служителите Градове за експати Социални осигуровки Шведски език
Последвайте ни
Президентът към „Възраждане“: Точно за вас няма нужда от специални увертюри (НА ЖИВО)

Президентът към „Възраждане“: Точно за вас няма нужда от специални увертюри (НА ЖИВО)

Подаръците, за които копнея/Подаръците, които ще се направя, че ме радват

Подаръците, за които копнея/Подаръците, които ще се направя, че ме радват

Русия няма защо да общува с Европа, казва Лавров

Русия няма защо да общува с Европа, казва Лавров

16 декември: Показният разстрел на „боса на босовете“ в Ню Йорк

16 декември: Показният разстрел на „боса на босовете“ в Ню Йорк

Банките съветват какво да правим с еврото и левовете

Банките съветват какво да правим с еврото и левовете

pariteni.bg
Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 2 дни
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 2 дни
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 2 дни
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпругата:  – Скъпи, вярваш ли в любовта от пръв поглед? Мъжът:  – Да, ако бях погледнал втори път, щях да избягам!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Драматични снимки показват ареста на сина на Роб Райнър за убийството на родителите си

Драматични снимки показват ареста на сина на Роб Райнър за убийството на родителите си

Свят Преди 1 минута

На една от снимките се вижда Ник Райнър, чието лице е размазано, как е принуден да легне на земята с белезници на ръцете зад гърба си

<p>Доналд Тръмп-младши се сгоди!</p>

Доналд Тръмп-младши се сгоди за Бетина Андерсън

Свят Преди 7 минути

Доналд Тръмп-младши и Андерсън бяха забелязани за първи път заедно на брънч през август 2024 г.

Австралийският премиер обяви сирийски бежанец за национален герой след атаката в Сидни

Австралийският премиер обяви сирийски бежанец за национален герой след атаката в Сидни

Свят Преди 1 час

Антъни Албанезе нарече Ахмед ал Ахмед, обезвредил един от нападателите на плажа Бондай в Сидни, национален герой и заяви, че действията му са пример за смелост и човечност

Християн Мицкоски

Нови условия от Скопие за ЕС - идентичност, език и България

Свят Преди 1 час

Мицкоски постави две условия, за да започне процедурата за промени в конституцията на страната, условие за реален старт на преговори на страната с ЕС

<p>Опашки и липса на машини - стотинките се превръщат в проблем</p>

Опашки и липса на машини - стотинките се превръщат в проблем

България Преди 2 часа

Броени дни преди въвеждането на еврото у нас хиляди граждани се опитват да изчистят монетите на левове и най-вече стотинките, които са събирали или са им оставали като ресто

Владимир Путин

Русия отнема украински жилища в окупираните територии след закон на Путин

Свят Преди 2 часа

Съгласно нормативния акт „жилищни сгради, апартаменти и стаи, които показват признаци, че са изоставени, се признават за собственост на Донецката народна република или на нейните общини“

Доналд Тръмп

Безпрецедентно: Тръмп обяви фентанила за оръжие за масово унищожение

Свят Преди 2 часа

Обявяването от Тръмп по-рано тази година на наркокартелите за чуждестранни терористични организации отвори вратата за военни действия срещу тях

Кървавата атака на плажа Бонди - следи към „Ислямска държава“

Кървавата атака на плажа Бонди - следи към „Ислямска държава“

Свят Преди 2 часа

В автомобил, регистриран на името на единия стрелец и паркиран на мястото на стрелбата в неделя, са били открити самоделни взривни устройства и две ръчно направени знамена на „Ислямска държава“

Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев

Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев

България Преди 3 часа

Срещите започват с третата по големина парламентарна група - „Възраждане“ от 10 ч.

<p>Внимание, шофьори! Възможни са проблеми при купуването на винетки</p>

Внимание, шофьори! Възможни са проблеми при купуването на винетки

България Преди 3 часа

<p>От -4 до 12 градуса ни очакват във вторник</p>

От -4 до 12 градуса ни очакват във вторник

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

<p>Зетят на Тръмп се отказа да строи хотел в Белград&nbsp;</p>

"Уолстрийт Джърнъл": Зетят на Доналд Тръмп се отказа да строи хотел в Белград

Свят Преди 11 часа

Проектът срещна остро противопоставяне в средите на антиправителствените протести

<p>Тръмп предизвика възмущение с коментари за смъртта на режисьора Роб Райнър</p>

Тръмп се подигра с покойния Роб Райнър

Свят Преди 11 часа

Американският президент свърза смъртта му с антитръмпистките му позиции

25-метрова елха озари площад "Свети Петър" във Ватикана

25-метрова елха озари площад "Свети Петър" във Ватикана

Свят Преди 11 часа

Това се случи на фона на представление от оркестър, хор и танцьори в традиционни костюми от най-северната провинция на Италия Южен Тирол

Подновиха издирването на стрелеца в университета "Браун"

Подновиха издирването на стрелеца в университета "Браун"

Свят Преди 12 часа

Полицията публикува кадри от камери за видеонаблюдение, на които се вижда предполагаемият стрелец, облечен в черно, да се движи в близост до сградата

<p>В Берлин обсъдиха мирното споразумение за Украйна - накъде водят преговорите (ОБЗОР)</p>

В Берлин обсъдиха мирното споразумение за Украйна - накъде водят преговорите

Свят Преди 12 часа

Евентуално фиаско при предоставянето на замразените руски активи на Украйна ще навреди на ЕС, каза Мерц

Всичко от днес

От мрежата

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg

10-те най-скъпи породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

5 неща, от които да се откажете през януари, за да бъдете по-щастливи

Edna.bg

Ето кой има имен ден на 16 декември

Edna.bg

Изненада! ФК Витоша преустановява участието си в Трета лига

Gong.bg

Нова звездна двойка разкри връзката си

Gong.bg

"Възраждане" - на консултации при президента за съставяне на нов кабинет

Nova.bg

Кола блъсна дете пред училище в София

Nova.bg