БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Швеция

Ш веция предлага отлични условия на труд и е известна с високия си стандарт на живот, както и с щедрите си политики за родителски и платен годишен отпуск.

Нека разгледаме какво означава да работиш в Швеция като чужденец – от работната култура и пазара на труда до кои професии са най-търсени.

Пазарът на труда в Швеция

Швеция предлага разнообразни възможности за работа на имигранти. Към 2024 г. брутният вътрешен продукт на страната възлиза на 638,78 млрд. долара, според Международния валутен фонд.

Ако търсите работа в Швеция, е важно да знаете, че в момента има недостиг на кадри в няколко ключови професии, сред които:

строителни работници

софтуерни разработчици

инженери

учители

здравни специалисти

За да отговори на нуждите на пазара на труда, страната въведе редица мерки за привличане на квалифицирани чуждестранни кадри. Сред тях са улеснените процедури за различни видове визи и облекчените изисквания за виза за висококвалифицирани работници. Съществуват и програми като Startup Sweden и Impact Innovation, които насърчават предприемачите да развиват бизнес в страната.

Търсенето на работа може да започне чрез сайта на Шведската служба по заетостта, където ще намерите и полезни насоки за процеса на кандидатстване. Добра идея е да използвате и местни сайтове за работа или професионалните си контакти, които могат да ви помогнат да си осигурите позиция.

Най-добрите места за работа

Местоположението е ключов фактор при решението да се установите в Швеция и може значително да повлияе на качеството ви на живот. При избора си е добре да вземете предвид разходите за живот, наличието на удобства и транспортната инфраструктура.

Ето някои от най-подходящите градове за международни служители и основните им индустрии:

Гьотеборг – вторият по големина град в страната с около 570 000 жители. Основните сектори са автомобилната индустрия, корабоплаването и научноизследователската и развойна дейност.

Стокхолм – столицата на Швеция, разположена на Балтийско море. Тук има много възможности в сферата на финансовите услуги, производството и технологиите.

Малмьо – намира се близо до границата с Дания в южната част на страната и има около 350 000 жители. Водещи отрасли са здравеопазването, образованието и бизнес услугите.

Упсала – университетски град, разположен на около час северно от Стокхолм. Предлага позиции в области като бионауки, туризъм и търговия на дребно.

Визи за Швеция

В зависимост от личната ви ситуация може да се наложи да кандидатствате за виза, за да работите в Швеция.

Гражданите на ЕС и ЕИП не се нуждаят от виза за живот, работа или обучение в страната, но трябва да регистрират адреса си в местната община, ако възнамеряват да останат повече от три месеца.

Ако сте гражданин на държава извън ЕС/ЕИП, вероятно ще ви е необходима работна виза.

Допълнително може да обмислите сключването на международна здравна застраховка за по-бърз достъп до диагностика и лечение.

Каква е средната заплата в Швеция?

Средната заплата в Швеция е 44 975 шведски крони, което се равнява на приблизително 4 624 щатски долара (3 933 eвро или 7 692,16 лева). Възнагражденията в страната са сравнително високи благодарение на стабилната икономика и развитите индустрии. Като социална държава обаче Швеция се характеризира и с високи данъци.

Диапазон на заплатите

Диапазонът на възнагражденията обхваща най-ниските и най-високите заплати в страната. В Швеция най-нископлатените работници получават около 6 400 крони (приблизително 658 долара), докато най-високите доходи достигат близо 210 330 крони (около 21 627 долара).

Тенденции при ръста на заплатите в Швеция

През последните години ръстът на заплатите в Швеция е устойчив, макар и умерен. Според анализи, през 2024 г. увеличението на възнагражденията е достигнало 4,1%. За разлика от много други държави, именно колективните трудови договори задават стандарта за повишенията, особено в индустриалния сектор.

През април 2025 г. в шведската индустрия беше договорен нов колективен трудов договор, който предвижда увеличение на заплатите с 3,4% през първата година и допълнителни 3% през втората. Към момента това споразумение се очаква да служи като ориентир и за останалите сектори. Така, въпреки че темпът на ръст се забавя, увеличенията вероятно ще останат стабилни до края на десетилетието.

На фона на общата икономическа ситуация тези увеличения ще донесат известно облекчение за шведските домакинства, тъй като инфлацията се очаква да спадне под 2% през 2025 г. По този начин растежът на доходите ще компенсира част от високата инфлация след пандемията от COVID-19.

Въпреки това икономиката на Швеция изпитва затруднения, което прави впечатление, че заплатите продължават да растат по-бързо от икономиката и инфлацията. Според прогнози на ОИСР шведската икономика ще нарасне с 1,6% през 2025 г., а през 2026 г. – с 2,3%, благодарение на засиленото вътрешно търсене и по-високото потребителско доверие.

Като цяло, макар доходите да изпреварват инфлацията, покупателната способност на домакинствата все още остава под нивата отпреди пандемията. Очаква се пълното ѝ възстановяване да отнеме още няколко години, възможно дори до 30-те години на този век.

Сравнение на заплатите в Швеция

Средната заплата дава обща представа, но възнагражденията варират значително в зависимост от образование, опит, местоположение, позиция и сектор. По-долу е представено сравнение на заплатите по длъжности.

Заплати по позиции (средно месечно възнаграждение), по данни на Remote People.

Главен изпълнителен директор (CEO) – 147 091 крони

ИТ директор – 136 564 крони

Директор на кол център – 131 738 крони

Ръководител „Разработка на продукти“ – 106 462 крони

Финансов мениджър – 106 102 крони

Търговски директор – 102 713 крони

Маркетинг директор – 96 521 крони

Директор на издателство – 96 391 крони

Директор „Логистика“ – 94 619 крони

Специалист по мрежова стратегия – 91 121 крони

Банков касиер – 26 992 крони

Шивач – 26 942 крони

Технолог в шивашката промишленост – 26 825 крони

Общ работник – 26 663 крони

Служител „Медицинска документация“ – 24 164 крони

Практични неща, които е добре да знаете

Макар английският език да е широко разпространен, препоръчително е да научите основите на шведския. Това ще ви помогне да се чувствате по-уверени на работа и да общувате по-лесно с колегите си.

Работещите в Швеция, заедно с работодателите си, правят вноски за социално осигуряване, които възлизат на около 31,42% от заплатата. Те покриват услуги като здравеопазване, държавни пенсии и подкрепа при инвалидност.

Данъците зависят от дохода ви, но всички работници плащат общински и национален подоходен данък. При по-високи доходи се дължи и държавен данък.

Добре е предварително да проучите и условията за откриване на банкова сметка. В някои случаи това е възможно дори без да сте законно установен жител, например ако сте гражданин на ЕС или ЕИП.

Работна култура

Скандинавските държави редовно оглавяват класациите за най-щастливи общества, като Швеция заема трето място през 2025 г.

Концепцията за „фика“ е ключова за шведската работна среда. Това са редовни паузи за кафе или чай, често придружени от нещо сладко, които създават възможност за неформални разговори и сплотяване на екипа.

Плоската йерархия е нещо обичайно – има по-малко управленски нива, а решенията се вземат колективно, чрез диалог и сътрудничество.

Правата на служителите са силно защитени. Работещите в Швеция имат право на 25 дни платен годишен отпуск, а много компании не работят по време на 13-те официални празника. Родителите могат да ползват до 480 дни отпуск при раждане на дете, които могат да бъдат разпределени поравно между двамата – едно от най-щедрите обезщетения в света.

Съвети за експати в Швеция

Възползвайте се от обедните почивки и кафето с колегите си, дори да не разбирате всичко, което се говори. С времето ще започнете да разбирате все повече, а почти всички говорят добър английски.

Шведският, който се учи в курсовете SFI и SAS, често се различава от разговорния език на работното място. В ежедневието се използва много жаргон – питайте, когато не разбирате, и си водете списък с нови изрази.

В първата си работа е разумно да избягвате теми като религия и политика. С времето ще придобиете по-добра представа кои теми са подходящи.

В Швеция има и неписани правила. Едно от тях е т.нар. „закон на Янте“, според който не бива да се смятате за по-добри от останалите по какъвто и да е начин.