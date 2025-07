Китай връчи протестна нота на Япония за Тайван

К итай връчи остра протестна нота на Япония заради посещение на тайванския външен министър Лин Чиалун и заяви, че по този начин е била дадена възможност на самоуправляващия се остров да разгърне сепаратистка активност, предаде Киодо.

Протестът бе изразен от Лю Цзюсън, ръководител на Азиатския отдел в китайското Министерство на външните работи, в разговор с Акира Йокочи, японски посланик в Пекин. Лю разкритикува Япония за това, че е позволила визитата на Лин, защото по този начин се дава "грешен сигнал", посочи китайското Външно.

Кейджи Фуруя, депутат от управляващата Либерално-демократическа партия, който е председател на група за приятелство с Тайван в японския парламент, публикува вчера своя снимка с Лин в социалните мрежи.

