Актьорска игра и изкуствена кръв: Как "ягодовите войници" на Тайван се подготвят за война с Китай

„Имаме нужда от тези учения. Китай е реална заплаха“

26 август 2025, 12:54
Б еше обикновена петъчна сутрин на малкия тайвански остров Кинмен, само на няколко километра от бреговете на Китай, когато сирена за въздушна атака разкъса тишината, предаде BBC

В сградата на местната управа служители бързаха да угасят светлините и се скриха под бюрата. Други се втурнаха към подземен паркинг. В близката болница медицински екипи се заеха с пострадали, покрити с кръв.

Но кръвта беше изкуствена, а „жертвите“ – доброволци актьори. Заедно с държавните служители те участваха в задължителни тренировки по гражданска защита – част от мащабни военни учения, проведени в Тайван миналия месец. Целта: подготовка за евентуално нападение от Китай.

Заплахата от Китай и реакцията на Тайван

Китай отдавна заявява, че възнамерява да „обедини“ Тайван с континента и никога не е изключвал военна сила като средство. Тайванските власти вече възприемат тази заплаха все по-сериозно.

Президентът Уилям Лай, който встъпи в длъжност през 2024 г., постави началото на най-значимите реформи в отбраната от десетилетия. Но едно от най-трудните му предизвикателства е да убеди самите тайванци в спешността на подготовката.

„Имаме нужда от тези учения. Китай е реална заплаха“, казва Бен, финансист от Тайпе. „Но шансът за инвазия е малък – ако наистина искаха да ни нападнат, вече щяха да го направят.“

Проучване от май показа, че 65% от тайванците смятат за малко вероятно Китай да атакува в следващите пет години – въпреки предупрежденията на САЩ, че Пекин може да бъде готов за военна операция още през 2027 г.

Реформи в армията и по-строги учения

Правителството на Лай следва принципа: „Като се подготвяме за война, ние избягваме война.“

Бюджетът за отбрана трябва да се увеличи с 23% през следващата година – до над 31 млрд. долара, или над 3% от БВП, а целта е до 2030 г. да достигне 5%. Вече е удължена и наборната служба, заплащането на войниците е повишено, а обучението – затегнато.

Тайванските войници дълго време страдаха от лоша подготовка и нисък морал – наричаха ги „ягодови войници“ заради възприеманата им мекота. Сега ученията стават по-реалистични.

Годишните военни игри Han Kuang вече включват мащабни симулации – от градски боеве до защита на транспортни системи и превръщане на училища в ремонтни бази за танкове.

Гражданска защита и масови евакуации

Не само армията, но и населението се подготвя. Миналия месец се проведе едно от най-големите учения по гражданска защита – „Упражнение за градска устойчивост“.

В продължение на дни различни градове репетираха въздушни нападения: хората се криеха на закрито, бизнесите затваряха, транспортът спираше. Нарушителите бяха глобявани.

В центъра на Тайпе доброволци и спасителни екипи тренираха евакуации, гасене на пожари и оказване на медицинска помощ.

„Мисля, че това е правилно. Заплахата се увеличава“, казва офис служителят Стенли Уей. Други обаче остават скептични: „Дори да дойде атака, какво можем да направим?“ – пита инженерът Лиу.

Скептицизъм в Кинмен

На Кинмен – остров, който в миналото е бил бойно поле – скептицизмът е още по-силен.

„Китай няма да ни нападне. Ние сме едно семейство“, казва 77-годишната Ян Пейлин, която като дете е преживяла артилерийски обстрел. Днес тя продава закуски на туристи от Китай.

Мнозина на острова смятат, че икономическите връзки са по-силни от военните амбиции. „Какъв е смисълът да разрушат нашите домове? Няма да им донесе полза“, казва местна продавачка.

Повечето тайванци искат запазване на статуквото – нито обединение, нито официална независимост. Но политическият дебат е ожесточен.

Опозиционната партия Гоминдан обвинява управляващите, че използват страха от Китай за политически цели. Междувременно правителството на Лай предупреждава за китайско влияние чрез дезинформация, икономика и медии.

„Лай е прекалено остър в отношенията си с Пекин. Това може да ни въвлече във война“, казват негови критици. Други обаче настояват, че Тайван трябва да бъде твърд: „Китай е заплаха и трябва да сме готови.“

Китайската стратегия и несигурното бъдеще

Експертите са разделени дали Китай реално планира инвазия в близко бъдеще. Но всички са единодушни, че напрежението расте.

Пекин демонстрира военна мощ, организира блокади и кампании за дезинформация, докато Тайван засилва подготовката си.

Междувременно обикновените хора са разкъсани между тревога и скептицизъм. Както казва един тайвански политолог:

„Не можеш да приемаш всяка заплаха буквално – иначе ще полудееш. Хората избират да живеят, въпреки сянката на страха.“

Източник: BBC    
