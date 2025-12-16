България

Наркопазар с полицейски чадър? Как е бил „пазен“ Росен Кръстев – Стъкларя

Седем души бяха привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч

16 декември 2025, 08:53
Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев

Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев
Украйна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия

Украйна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия
Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет

Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет
Илхан Кючюк: Искат сваляне на имунитета ми в Европейския парламент

Илхан Кючюк: Искат сваляне на имунитета ми в Европейския парламент
Ограничено движение за тежкотоварни камиони през

Ограничено движение за тежкотоварни камиони през "Кулата" и "Илинден" заради протест
Президентът обяви кога ще се срещне с

Президентът обяви кога ще се срещне с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало"
„Магазин за хората“: Първият щанд в Куклен - по-евтино олио и хляб, но ще издържат ли цените?

„Магазин за хората“: Първият щанд в Куклен - по-евтино олио и хляб, но ще издържат ли цените?
Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон

Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон

В случая или е имало плътна колаборация с полицейските органи, или те нямат достатъчно информация и Стъкларя винаги се измъква. Така бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов коментира случая със задържани полицаи и заподозрени за наркоразпространители в мащабна схема в София и Ловеч в студиото на "Здравей, България". Един от арестуваните е именно Росен Кръстев - Стъкларя - сочен за лидер на задържаните за наркоразпространение.

Разбиха престъпна група за наркотици в София и Ловеч, полицай е сред обвиняемите

Припомняме, че седем души бяха привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч. Двама от тях са ръководители на групата, като единият е служител на МВР. Групата е действала от около година и половина. Акцията по задържането на обвиняемите е проведена на 12 декември в двата града от ГДБОП и „Вътрешна сигурност“. Открити са големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотици, кокаин, както и десетки хиляди евро.

Задържаха началника на столичното Пето РУ

"Всичко, което говорим, е хипотеза, за всички задържани има презумпция за невиновност. Публичното говорене манипулира обществото, важни са доказателствата. Вероятно всички установени като замесени по случая, вече са задържани, защото иначе може да има въздействие върху свидетели. Когато се преразпредели пазара, ще се разбере кой ще заеме мястото на задържаните. Борбата с корупцията е системно противодействие, а не гръмни дела от време на време, затова мисля, че делото ще катастрофира поради липса на доказателства", допълни още доц. Милен Иванов.

Съдът решава да остави ли в ареста задържаните столични полицаи

От своя страна Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията разказа кой е Росен Кръстев - Стъкларя - сочен за лидер на задържаните за наркоразпространение. "Полицията го познава поне от 2007 г. Бил е главен свидетел по делото срещу Бандата на Чуковете, говореше се, че е касиер на групата. Впоследствие свидетелства срещу тях. По-късно е част от друго дело - срещу Весо Паяка и Радо Ланеца - те са наркоразпространители на територията на София. Съдействал е на полицията, подавайки информация за конкуренти, вероятно затова не е в затвора", коментира Русев.

Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
7 снимки
5 Районно управление
5 Районно управление
5 Районно управление
5 Районно управление

Единият от задържаните е началникът на столичното Пето РУ Пламен Максимов, каза директорът на СДВР Любомир Николов. Сред задържаните е оперативен работник в същото районно управление, както и полицайка с няколко години стаж. Изпратено е предложение до министъра за отстраняване на всички служители. Временно началник на Пето районно ще бъде комисар Илия Кузманов.

На свой ред криминалистът Иван Савов смята, че всеки наркозависим в София знае кои са употребяващите дрога. "Ако се поинтересувате повече, ще разберете и кой стои на върха на разпространителите. Надявам се да има още арести, това ще означава, че наистина се работи срещу наркоразпространението. Корумпирани полицаи и техни началници е имало, има и ще продължава да има. Много е примамливо, когато разполагаш с властови ресурс от страната на закона и можеш да го манипулираш, да спуснеш по пързалката. Когато обаче има данни за полицейски началник, който е ръководел група за разпространение на наркотици, трябва да знаем, че информацията е получавана месеци наред и е била анализирана. Изключвам импровизациите в този случай. Обикновено се търсят доверени лица, които са склонни към корупция, така че вероятно са били малко хора, ако има още замесени полицаи", заяви Савов.

По думите му е възможно лидери на наркогрупировки да воюват чрез МВР, но това важи и за политическите партии. "Това обаче е различно от конкретиката, истината се позовава на събрани доказателства. В случая наблюдаваме синхронизирана операция в два града срещу организирана престъпна група, по-скоро в конкретния случай „Вътрешна сигурност“ са си свършили работата. Почти няма полицейски началник в София, за когото да не се говори, че има връзки с престъпността, просто защото има много заинтерсовани да го злепоставят", допълни тезата си Савов. 

Източник: NOVA    
Наркоразпространение Полицейска корупция Организирана престъпна група МВР София и Ловеч Стъкларя Арести
Последвайте ни
Президентът към „Възраждане“: Точно за вас няма нужда от специални увертюри (НА ЖИВО)

Президентът към „Възраждане“: Точно за вас няма нужда от специални увертюри (НА ЖИВО)

Подаръците, за които копнея/Подаръците, които ще се направя, че ме радват

Подаръците, за които копнея/Подаръците, които ще се направя, че ме радват

Русия няма защо да общува с Европа, казва Лавров

Русия няма защо да общува с Европа, казва Лавров

16 декември: Показният разстрел на „боса на босовете“ в Ню Йорк

16 декември: Показният разстрел на „боса на босовете“ в Ню Йорк

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
10 явни знака, че кучето ви е уплашено

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 2 дни
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 2 дни
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 2 дни
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпругата:  – Скъпи, вярваш ли в любовта от пръв поглед? Мъжът:  – Да, ако бях погледнал втори път, щях да избягам!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Драматични снимки показват ареста на сина на Роб Райнър за убийството на родителите си

Драматични снимки показват ареста на сина на Роб Райнър за убийството на родителите си

Свят Преди 1 минута

На една от снимките се вижда Ник Райнър, чието лице е размазано, как е принуден да легне на земята с белезници на ръцете зад гърба си

<p>Доналд Тръмп-младши се сгоди!</p>

Доналд Тръмп-младши се сгоди за Бетина Андерсън

Свят Преди 7 минути

Доналд Тръмп-младши и Андерсън бяха забелязани за първи път заедно на брънч през август 2024 г.

<p>Как да работим в града със средна заплата над 7000 лв?</p>

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Швеция

БезГранично Преди 1 час

Всичко, което трябва да знаете за работата в тази скандинавска страна

Австралийският премиер обяви сирийски бежанец за национален герой след атаката в Сидни

Австралийският премиер обяви сирийски бежанец за национален герой след атаката в Сидни

Свят Преди 1 час

Антъни Албанезе нарече Ахмед ал Ахмед, обезвредил един от нападателите на плажа Бондай в Сидни, национален герой и заяви, че действията му са пример за смелост и човечност

Християн Мицкоски

Нови условия от Скопие за ЕС - идентичност, език и България

Свят Преди 1 час

Мицкоски постави две условия, за да започне процедурата за промени в конституцията на страната, условие за реален старт на преговори на страната с ЕС

<p>Опашки и липса на машини - стотинките се превръщат в проблем</p>

Опашки и липса на машини - стотинките се превръщат в проблем

България Преди 2 часа

Броени дни преди въвеждането на еврото у нас хиляди граждани се опитват да изчистят монетите на левове и най-вече стотинките, които са събирали или са им оставали като ресто

Владимир Путин

Русия отнема украински жилища в окупираните територии след закон на Путин

Свят Преди 2 часа

Съгласно нормативния акт „жилищни сгради, апартаменти и стаи, които показват признаци, че са изоставени, се признават за собственост на Донецката народна република или на нейните общини“

Кървавата атака на плажа Бонди - следи към „Ислямска държава“

Кървавата атака на плажа Бонди - следи към „Ислямска държава“

Свят Преди 2 часа

В автомобил, регистриран на името на единия стрелец и паркиран на мястото на стрелбата в неделя, са били открити самоделни взривни устройства и две ръчно направени знамена на „Ислямска държава“

<p>Внимание, шофьори! Възможни са проблеми при купуването на винетки</p>

Внимание, шофьори! Възможни са проблеми при купуването на винетки

България Преди 3 часа

<p>От -4 до 12 градуса ни очакват във вторник</p>

От -4 до 12 градуса ни очакват във вторник

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

<p>Зетят на Тръмп се отказа да строи хотел в Белград&nbsp;</p>

"Уолстрийт Джърнъл": Зетят на Доналд Тръмп се отказа да строи хотел в Белград

Свят Преди 11 часа

Проектът срещна остро противопоставяне в средите на антиправителствените протести

<p>Тръмп предизвика възмущение с коментари за смъртта на режисьора Роб Райнър</p>

Тръмп се подигра с покойния Роб Райнър

Свят Преди 11 часа

Американският президент свърза смъртта му с антитръмпистките му позиции

25-метрова елха озари площад "Свети Петър" във Ватикана

25-метрова елха озари площад "Свети Петър" във Ватикана

Свят Преди 11 часа

Това се случи на фона на представление от оркестър, хор и танцьори в традиционни костюми от най-северната провинция на Италия Южен Тирол

Подновиха издирването на стрелеца в университета "Браун"

Подновиха издирването на стрелеца в университета "Браун"

Свят Преди 12 часа

Полицията публикува кадри от камери за видеонаблюдение, на които се вижда предполагаемият стрелец, облечен в черно, да се движи в близост до сградата

<p>В Берлин обсъдиха мирното споразумение за Украйна - накъде водят преговорите (ОБЗОР)</p>

В Берлин обсъдиха мирното споразумение за Украйна - накъде водят преговорите

Свят Преди 12 часа

Евентуално фиаско при предоставянето на замразените руски активи на Украйна ще навреди на ЕС, каза Мерц

<p>ФБР осуети заговор за бомбени атентати в Калифорния</p>

Пам Бонди: ФБР осуети заговор за бомбени атентати в Калифорния

Свят Преди 13 часа

Четирима души са обвинени в заговор и притежание на нерегистрирано разрушително устройство

Всичко от днес

От мрежата

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg

10-те най-скъпи породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

5 неща, от които да се откажете през януари, за да бъдете по-щастливи

Edna.bg

Ето кой има имен ден на 16 декември

Edna.bg

Изненада! ФК Витоша преустановява участието си в Трета лига

Gong.bg

Нова звездна двойка разкри връзката си

Gong.bg

"Възраждане" - на консултации при президента за съставяне на нов кабинет

Nova.bg

Кола блъсна дете пред училище в София

Nova.bg