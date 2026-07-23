Тайното оръжие на НАТО: „Летящата бензиностанция“ на САЩ каца в „Безмер“

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KC-135 Stratotanker е основният самолет за въздушно дозареждане на ВВС на САЩ, който позволява на изтребители, бомбардировачи и транспортни самолети да изпълняват дълги мисии без кацане, а такива машини ще бъдат разположени в авиобаза “Безмер“.

Освен като “летяща бензиностанция“, KC-135 изпълнява и транспортни, логистични и медицински мисии, като може да прехвърли до 90,7 тона гориво, да превозва до 37,6 тона товар и да лети със скорост около 850 км/ч.

Макар да е на въоръжение от края на 50-те години, самолетът остава ключов за операциите на САЩ и НАТО благодарение на многобройни модернизации и ще продължи да служи поне през следващото десетилетие.

Сред самолетите, които ще бъдат разположени в авиобаза “Безмер“ за съвместни дейности със съюзническите сили, са американските Boeing KC-135 Stratotanker, едни от най-разпознаваемите и най-важните самолети за въздушно презареждане в света. Това се посочва на интернет страницата U.S. Air Force - KC-135 Stratotanker Fact Sheet.

На пръв поглед KC-135 напомня класически пътнически самолет. Машината има дълъг тесен фюзелаж, четири реактивни двигателя, разположени под крилата, и характерна опашна конструкция. Това, което я отличава, е дългата телескопична стрела, монтирана в задната част. Именно чрез нея самолетът подава гориво на други летателни апарати, докато всички се намират във въздуха.

Разработен през 50-те години на миналия век, KC-135 остава на въоръжение и днес благодарение на множество модернизации. Според Военновъздушните сили на САЩ това е основният самолет за въздушно дозареждане, който осигурява глобалната мобилност на американската авиация и на съюзниците в НАТО.

Самолети на НАТО Източник: Gettyimages

Как изглежда KC-135 Stratotanker?

KC-135 лесно се разпознава по дългия си и тесен фюзелаж, четирите турбовентилаторни двигателя под крилата и характерната телескопична стрела (flying boom), разположена в задната част на самолета. Именно чрез нея се извършва презареждането на бойни самолети по време на полет.

Външно машината наподобява ранните пътнически самолети Boeing 707, тъй като и двата модела са разработени на базата на прототипа Boeing Model 367-80. KC-135 обаче е проектиран изцяло за военни задачи.

Самолети на НАТО Източник: Gettyimages

Основната му функция

Най-важната задача на KC-135 е дозареждането на други самолети във въздуха. Това позволява на:

изтребители; стратегически бомбардировачи; самолети за разузнаване; транспортни самолети;

да изпълняват значително по-дълги мисии, без да кацат за зареждане.

Според Военновъздушните сили на САЩ самолетът осигурява въздушно зареждане както за американските ВВС, така и за авиацията на Военноморските сили, Морската пехота и съюзнически държави от НАТО.

Самолети на НАТО Източник: Gettyimages

Как работи системата за зареждане?

В задната част на самолета работи специално обучен оператор, който управлява подвижната стрела и я насочва към приемащия самолет.

При необходимост към стрелата може да бъде монтирана система тип drogue, използвана за самолети, оборудвани със сонда за зареждане. Част от KC-135 разполагат и със система Multipoint Refueling System (MPRS) с контейнери под крилата, която позволява едновременно зареждане на два самолета.

Самолети на НАТО Източник: Gettyimages

Не е само “летяща бензиностанция“

Основната задача на KC-135 е да удължава значително обсега на бойната авиация. Благодарение на него изтребители, стратегически бомбардировачи, разузнавателни и транспортни самолети могат да останат във въздуха часове по-дълго, без да кацат за зареждане.

По време на операция специално обучен оператор управлява телескопичната стрела от задната част на самолета и я свързва с приемащия самолет. При някои модификации могат да се използват и системи за зареждане чрез маркуч и конус, което позволява обслужването на по-широк кръг съюзнически самолети.

Освен като танкер KC-135 може да изпълнява и други задачи:

превоз на военнослужещи; транспорт на товари; медицинска евакуация с носилки и медицинско оборудване; логистична поддръжка при операции на големи разстояния.

Товарната палуба позволява превоз както на пътници, така и на значително количество оборудване.

Впечатляващи характеристики

Въпреки че е известен като “летяща бензиностанция“, KC-135 изпълнява и редица други задачи. Самолетът може да превозва военнослужещи, товари и оборудване, както и да бъде преоборудван за медицинска евакуация на ранени.

Според официалните данни на ВВС на САЩ самолетът може да прехвърли до около 90 тона авиационно гориво по време на една мисия, като същевременно превозва десетки пътници или значително количество товар. Максималната му скорост достига приблизително 850 км/ч, а оперативният му таван е над 15 километра.

Според официалните данни на Военновъздушните сили на САЩ KC-135 може да:

прехвърли до 200 000 паунда (около 90,7 тона) гориво към други самолети; превозва до 83 000 паунда (около 37,6 тона) товар в зависимост от конфигурацията; развива скорост около 850 км/ч; лети на височина до 15 240 метра.

Самолет с повече от шест десетилетия служба

Първият полет на KC-135 е през 1956 г., а серийното производство започва през 1957 г. Въпреки възрастта на платформата, модернизациите, включително нови двигатели, комуникационни, навигационни и автопилотни системи, позволяват самолетът да остане ключов елемент от въздушните операции на САЩ и НАТО. Преверсиите KC-135R и KC-135T са по-икономични, по-тихи и могат да предават повече гориво от първоначалния вариант KC-135A.

В съвременните военни операции самолетите за въздушно дозареждане са сред най-ценните стратегически ресурси. Те позволяват на бойната авиация да действа на големи разстояния, да реагира по-бързо при кризи и да изпълнява продължителни мисии без необходимост от междинно кацане.

Въпреки че ВВС на САЩ постепенно въвеждат новия KC-46 Pegasus, Stratotanker продължава да бъде гръбнакът на американския флот от самолети за въздушно дозареждане. По данни на Hill Aerospace Museum и Военновъздушните сили на САЩ машината ще остане на въоръжение поне до следващото десетилетие, тъй като продължава да доказва своята надеждност при операции по целия свят.

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Народното събрание разреши пребиваването на до осем американски военни самолети-цистерни и до 250 военнослужещи в база “Безмер“

Припомняме, че в сряда (22.07) Народното събрание (НС) разреши пребиваването на територията на Република България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, и разполагането им в авиационна база “Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Вносител на предложението е Министерският съвет.

Министър-председателят да създаде организация по осигуряване разполагането на силите и средствата, гласува парламентът.

Проектът на решение подкрепиха 136 депутати - от парламентарните групи на “Прогресивна България“ (ПБ) - 121, и от ДПС - 15. Против бяха 13 депутати - групата на “Възраждане“ и един от ПБ. Въздържаха се двама народни представители - от ПБ. ГЕРБ-СДС, “Демократична България“ и “Продължаваме промяната“ не участваха в гласуването.

За изпълнението на проекта не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на Министерството на отбраната за 2026 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет, се посочва в доклада на Комисията по отбрана.