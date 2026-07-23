Свят

Край на еуфорията? Ваксина може да „заключи“ фентанила извън мозъка

Повече от 70 000 американци умират всяка година от свръхдози наркотици. Но обещаваща нова ваксина, разработена от Университета в Хюстън, може да помогне за промяна на ситуацията

23 юли 2026, 10:09
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  • Учени от Университета в Хюстън разработиха ваксина срещу зависимост от фентанил, която при тестове с плъхове е създала антитела, блокиращи достигането на наркотика до мозъка и намаляващи еуфоричния му ефект.
  • Ваксината все още не е доказана при хора - предстоят клинични изпитания, а засега тя действа само срещу фентанил и негови производни, но не и срещу други опиоиди като морфин.
  • Разработката може да се превърне в нов подход срещу опиоидната криза, тъй като фентанилът е свързан с десетки хиляди смъртни случаи годишно в САЩ и настоящите методи за лечение и спасяване при свръхдоза имат сериозни ограничения.

Учени изобретиха ваксина срещу свръхдоза

В продължаващата битка с опиоидната епидемия учените може би са открили ново мощно оръжие, ваксина, която може да предотврати навлизането на фентанил в мозъка, пише All That's Interesting.

Екип от Университета в Хюстън е разработил новата ваксина, за която твърди, че може да премахне усещането за еуфория, предизвикано от фентанила.

През последните години незаконното производство на фентанил рязко се увеличи, като смъртните случаи, свързани със синтетични опиоиди, са нараснали с над 50% между 2019 и 2020 г.

Заради изключителната си сила фентанилът често се добавя към други нелегални наркотици, за да ги направи по-евтини и по-мощни. Но той е изключително опасен, доза от едва 2 милиграма може да бъде смъртоносна.

Изследването на екипа от Университета в Хюстън, публикувано в списание Pharmaceutics, показва, че антителата от ваксината са успели да атакуват фентанила в мозъците на плъхове. Учените обаче подчертават, че както проучването, така и самата ваксина имат ограничения.

Първо, антителата са насочени само към фентанил и негови производни, докато други опиоиди като морфин не са засегнати. Второ, ваксината е тествана единствено върху плъхове, въпреки че изследователите планират скоро да започнат клинични изпитания върху хора.

Фентанил - мощен синтетичен опиоид
Фентанил - мощен синтетичен опиоид Източник: iStock/Getty Images

Това е достатъчно да убие всички в САЩ

„Смятаме, че тези открития могат да окажат значително влияние върху един много сериозен проблем, който измъчва обществото от години, злоупотребата с опиоиди“, заяви водещият автор на изследването Колин Хейл в прессъобщение.

„Нашата ваксина е способна да създава антифентанилови антитела, които се свързват с приетия фентанил и му пречат да достигне до мозъка, позволявайки той да бъде изведен от организма чрез бъбреците“, обясни той.

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) опиоидната криза започва през 90-те години на миналия век, когато фармацевтичните компании представят опиоидните болкоуспокояващи като лекарства, които не водят до зависимост. Впоследствие се оказва, че това твърдение е катастрофално погрешно.

Всъщност лекарите са били наясно със зависимостта, която причинява морфинът, още от началото на XX век. В опит да се справят с проблема фармацевтичните компании започват да рекламират хероина като алтернативно обезболяващо средство, а дори дават лауданум, смес от опиум и високоградусов алкохол, на деца за облекчаване на болки при никнене на зъби или при диария.

Повече от век по-късно, през 2017 г., Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ обявява извънредна ситуация за общественото здраве заради злоупотребата с опиоидни лекарства.

Данните показват, че през 2019 г. повече от 10 милиона американци са злоупотребявали с предписани опиоиди, 1,6 милиона души са имали разстройство, свързано с употребата на опиоиди, а над 70 000 души са починали от свръхдози наркотици.

Въпреки това, след като президентът Ричард Никсън обявява „война на наркотиците“ през юни 1971 г., федералните власти насочват основно усилията си към разпространението на крек кокаин и марихуана. Това непропорционално засяга малцинствени групи, докато лекарите и фармацевтичните компании продължават да снабдяват своите предимно бели пациенти с напълно легални опиоиди.

Иронията е, че мнозинството от хората, които умират от свръхдози опиоиди, около 70% според Съвета за международни отношения, са бели американци, които не са от испански произход.

Фентанил - мощен синтетичен опиоид
Фентанил - мощен синтетичен опиоид Източник: iStock/Getty Images

Фентанилът: 100 пъти по-силен от морфина, вече в ръцете на дилърите у нас

В някои райони, като Ню Хейвън, щата Кънектикът, до 94% от смъртните случаи от свръхдози са свързани с опиоиди, а при 84% от тях участва фентанилът, който първоначално е разработен за лечение на болка при пациенти с рак.

Както Вирджиния Олрийд от университета „Рътгърс“ обяснява пред изданието Giddy, жителите на Ню Хейвън „предозирали, линейката пристигала, прилагала налоксон, отвеждала ги в болница… но след това се разпространила информацията, че този хероин е толкова силен, че хората умират от свръхдози, което всъщност привлякло още повече клиенти“.

Новата ваксина на изследователите от Университета в Хюстън обаче може да се превърне в „пробив“ в лечението на зависимостта от фентанил, според Терезе Костен, старши автор на изследването.

„Употребата на фентанил и свръхдозите от него представляват особено предизвикателство за лечението, което не се адресира достатъчно добре от настоящите медикаменти заради неговата фармакодинамика“, каза Костен.

„А овладяването на остра свръхдоза с краткодействащия налоксон не е достатъчно ефективно, тъй като често са необходими множество дози налоксон, за да бъдат обърнати смъртоносните ефекти на фентанила“, добави тя.

В идеалния случай, според Хейл, ваксината може да помогне на зависимите пациенти „да се върнат на пътя към трезвеността“.

Източник: All That's Interesting    
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