САЩ подписаха историческо ядрено споразумение със Саудитска Арабия

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С АЩ и Саудитска Арабия подписаха знаково споразумение, което според информациите ще позволи на кралството от Персийския залив да разработи гражданска ядрена програма.

Според Министерството на енергетиката на САЩ, сделката е определена като „мирно споразумение за ядрено сътрудничество“, което ще осигури „значителен достъп на американските компании до саудитската ядрена енергийна програма“, пише ВВС.

Официалният текст не беше публикуван, но американски медии съобщават, че то би могло да позволи на Саудитска Арабия занапред да обогатява уран — който може да се използва както за гориво за електроцентрали, така и за производство на ядрени оръжия.

Breaking News: The Trump administration has signed an agreement with Saudi Arabia that will allow the country to obtain American nuclear technology, loosening standards for a close ally. https://t.co/xPGw0n0MVH — The New York Times (@nytimes) July 22, 2026

Експерти посочват, че това би било първи подобен прецедент за САЩ и носи риск от бъдещо разпространение на ядрено оръжие в и без това нестабилния регион.

От Министерството на енергетиката на САЩ отбелязаха, че паралелно със споразумението за сътрудничество е подписано и „двустранно споразумение за предпазни мерки“.

„Заедно тези две споразумения полагат правната основа за десетилетно партньорство на стойност няколко милиарда долара. То ще допринесе за постигането на редица приоритетни икономически и стратегически цели, включително неразпространението на ядрени оръжия“, се казва в официалното изявление.

Саудитското правителство също излезе с позиция, в която посочва, че сделката „представлява продължение на съществуващото сътрудничество между двете страни в енергийния сектор“, отбелязвайки, че тя е резултат от визитата на саудитския лидер във Вашингтон миналия ноември.

Според информациите, американският президент Доналд Тръмп не е поставил като условие към престолонаследника Мохамед бин Салман дипломатическото признаване на Израел.

Новината идва на фона на ескалацията на сблъсъците между САЩ и Иран. Саудитска Арабия, като дългогодишен съюзник на Вашингтон, е домакин на няколко американски военни бази, които бяха обект на ирански атаки. Моментът съвпада и с обявената от йеменските хуси — съюзници на Иран — „морска блокада“ срещу кралството.

The U.S. has agreed to provide Saudi Arabia with a civilian nuclear program, which potentially could include uranium enrichment on the kingdom’s territory.



Here’s what to know about the deal. https://t.co/wOFvwS7DxZ — The Wall Street Journal (@WSJ) July 22, 2026

Все още липсват конкретни подробности около ядрената сделка, но по-ранни медийни публикации загатват, че след съвместно проучване със САЩ, на Рияд може да бъде разрешено да обогатява уран на собствена територия. Така страната ще произвежда гориво в построено от САЩ съоръжение, вместо да разчита на внос.

Подобна стъпка би донесла милиарди долари на американските компании, участващи в изграждането на съоръжението за обогатяване.

„Бъдете уверени, че тези споразумения поддържат най-високите стандарти за ядрена безопасност и неразпространение. Те стъпват върху най-добрите ядрени технологии и научен потенциал в света, разработени точно тук, в Съединените щати“, заяви американският министър на енергетиката Крис Райт.

От министерството допълват, че споразумението укрепва „високите стандарти за ядрена безопасност и неразпространение, като същевременно засилва конкурентното предимство на САЩ в областта на гражданските ядрени технологии“.

В същото време ядрени експерти и бивши служители в Израел — основният съюзник на САЩ в Близкия изток — изразиха загриженост. Според тях планът в крайна сметка може да отвори вратата на Саудитска Арабия към създаването на ядрено оръжие, макар мнозина да смятат, че този процес би отнел десетилетия и би срещнал силен отпор от международната общност.

Розмари Келаник, директор на програмата за Близкия изток в американския мозъчен тръст „Defense Priorities“, определи като „шокираща“ възможността САЩ да разрешат на саудитците да разполагат със съоръжения за обогатяване.

„САЩ никога досега не са правили това — никога не сме помагали на друга държава да обогатява уран на собствена територия“, посочва тя и допълва: „Когато дадена страна може сама да произвежда ядрено гориво, рискът тя да разработи ядрено оръжие става значително по-голям.“

Споразумението предстои да бъде внесено за разглеждане в Конгреса на САЩ.

Очаква се съпротива от законодатели и от двете партии, въпреки че Републиканската партия на Тръмп в момента контролира и двете камари.

Държавният секретар Марко Рубио отхвърли опасенията на критиците относно потенциалното разработване на ядрено оръжие от Рияд.

„САЩ няма да сключат споразумение с нито една страна по света, което да носи риск от разпространение на ядрени оръжия“, заяви Рубио пред журналисти по време на посещението си във Филипините.

Няколко представители на Демократическата партия обаче припомниха, че като сенатор самият Рубио е подкрепил законодателство, изискващо изричното одобрение на Конгреса за каквато и да е ядрена сделка със Саудитска Арабия.

U.S. signs nuclear power agreement with Saudi Arabia https://t.co/fkUwaZOB1z — CNBC (@CNBC) July 22, 2026

Сенаторът демократ от Масачузетс Едуард Марки отправи остри критики към Рубио и Тръмп, заявявайки, че тяхното „лицемерие е сравнимо единствено с безразсъдството им“.

„Те дават възможност на войнствена и авторитарна нация като Саудитска Арабия да разработва ядрени технологии, докато в същото време започват война с Иран под претекст, че предотвратяват иранска ядрена бомба“, каза Марки.

Ако в окончателния текст Наистина бъде включена клауза за обогатяване, това ще разграничи сделката от споразумението, сключено от САЩ през 2009 г. със съседните Обединени арабски емирства (ОАЕ). По силата на онова споразумение ОАЕ се отказаха от собствено производство на гориво и приеха редица строги ограничения.

Поради тази причина се очаква споразумението да предизвика реакция и сред организациите за неразпространение на ядрените оръжия, чиято цел е ограничаването на ядрените арсенали в световен мащаб.

Саудитска Арабия лобира за подобна сделка от години при различни американски администрации. Досега обаче Вашингтон твърдо настояваше Рияд първо да признае Израел и да нормализира дипломатическите и икономическите си отношения с него.

Според източници от американските медии, това условие изглежда е отпаднало.

По време на мандата си в Белия дом Тръмп последователно работи за укрепване на връзките със Саудитска Арабия. Покрай стратегическите и търговски ползи, една от основните причини за сключването на сделката точно сега е, че Русия и Китай също са водили преговори за подобен проект с Рияд, а Вашингтон не е искал да загуби влиянието си.

Сделката е голям дипломатически успех за Саудитска Арабия и има потенциала да пренареди баланса на силите в Близкия изток — макар и това да не стане незабавно, а в рамките на следващите години.

Ядреният въпрос остава в центъра на продължаващия напрегнат конфликт между САЩ, Израел и Иран. Вашингтон и Тел Авив твърдят, че една от причините за военните действия срещу Иран през февруари е била именно да се предотврати създаването на иранско ядрено оръжие — намерение, което Техеран категорично отрече.

Фактическият владетел на Саудитска Арабия, престолонаследникът Мохамед бин Салман, заяви пред CBS News още през 2018 г., че страната му няма цел да се сдобие с ядрено оръжие, но добави: „Без съмнение, ако Иран разработи ядрена бомба, ние ще последваме примера му възможно най-бързо.“