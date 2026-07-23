„Не съм отвличал Наталия“: Асен Симеонов проговори след задържането му

„Не съм отвличал Наталия“. Това заяви Асен Симеонов при довеждането му в Четвърто Районно управление на полицията във Варна.
40-годишният мъж беше задържан през нощта срещу 23 юли, след като в продължение на 24 дни беше издирван заедно с 11-годишната Наталия. Двамата бяха открити в шуменското село Овчарово, а момичето е в добро общо състояние.
- Как полицията стигна до него
Залавянето на Асен Симеонов е резултат от мащабна специализирана операция, проведена между 17 и 23 юли на територията на област Шумен. В нея са участвали над 50 служители на ОДМВР – Шумен, ОДМВР – Варна, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Жандармерия“.
Активната фаза на издирването започва на 17 юли след сигнал от 55-годишен пастир в Каспичан. Мъжът съобщил, че непознат го нападнал и му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи. Описанието на извършителя насочило разследващите към Симеонов.
Паралелно с това полицаите проверявали всички места, където той е можел да се укрива, включително адреси на негови близки и познати. В населените места били разлепени снимки на издирваните, а местната власт, ловните дружинки и горските служители били включени в издирването.
- Следа след следа
На 18 юли последвал нов сигнал – този път за кражба от импровизиран хранителен магазин в село Мадара. От обекта били откраднати хранителни продукти и дребна сума пари.
Няколко дни по-късно, на 21 юли, 41-годишна жена съобщила, че е била нападната на черен път край село Васил Друмево. Нападателят я съборил на земята, взел цигарите и запалката ѝ, а след това изхвърлил чантата ѝ.
На 22 юли вечерта свидетел подал сигнал, че е забелязал двама души край пътя между селата Дибич и Илия Блъсково. В района незабавно били изпратени полицейски екипи, водачи на служебни кучета и дронове.
Само минути по-късно жител на село Илия Блъсково сигнализирал, че е видял мъж, който рови в контейнери за отпадъци и според него това е издирваният Асен Симеонов.
Последвал още един сигнал – този път за кражба на мобилен телефон от частен имот в село Благово. Служебните кучета поели следата, а операцията се насочила към района.
- Задържан пред магазин
Малко след полунощ полицаи, които били на секретен пост край търговски обект в село Овчарово, забелязали Асен Симеонов да преминава покрай магазина.
Той бил наблюдаван до момента, в който се приближил достатъчно, за да бъде задържан без съпротива.
В акцията участвали младши полицейски инспектор Йордан Кайряков от Районното управление в Шумен и началникът на сектор „Криминална полиция“ към Първо РУ – Варна Веселин Русев.
На около 50 метра от мястото, скрита в храстите, полицаите открили и 11-годишната Наталия. До нея имало две раници. Детето е било прегледано от екип на Спешна помощ и е в добро състояние.
- Как са се укривали
По данни на разследващите Асен Симеонов е разказал, че след като напуснали село Константиново, двамата преминали през Аврен, село Казашка река и Провадия, след което продължили по железопътната линия към Каспичан.
Те се придвижвали основно през нощта, а през деня се укривали в ниви.
По думите му първоначално разполагали с пари и купували храна. След като средствата им свършили, се хранели с плодове, основно джанки и ябълки, а впоследствие и с продукти, за които полицията смята, че са били откраднати от магазините в района.
- Разследването продължава
Работата по случая продължава под ръководството на компетентната прокуратура. Разследващите изясняват всички обстоятелства около 24-дневното укриване на Асен Симеонов и 11-годишната Наталия, както и съпричастността му към извършените по време на издирването кражби и грабежи.
Оказа се, че Асен Симеонов има дълго криминално минало и е добре познат на органите на реда.
40-годишният мъж, известен с прякора „Чарлито“, има 13 регистрирани престъпни посегателства на територията на Областната дирекция на МВР – Шумен, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Наталия и пастрокът ѝ бяха открити минути след полунощ на 23 юли при полицейска операция в село Овчарово. Момичето е в добро състояние, а Симеонов беше задържан.
- Първите престъпления
Криминалното досие на Асен Симеонов започва още през 2006 година.
Тогава той извършва кражба от хранителен магазин в шуменското село Кладенец. Само в рамките на същия месец е установен като извършител на още две посегателства – кражба на хранителни продукти от детска градина в село Вехтово и опит за взлом в магазин в село Друмево.
През следващата година престъпната му дейност се разраства. Разследващите го свързват с поредица от кражби в селата Ветрище, Средня, Дибич и Вехтово, откъдето са откраднати хранителни продукти, цигари, ваучери за мобилни телефони, пари, мобилни телефони и лични документи.
Сред престъпленията, за които е разследван, са още грабеж на местен жител в село Костена река, кражба на 350 щатски долара и документи от чужд гражданин, както и проникване във вила в местността „Нов екарисаж“ край Шумен.
- Месец в подземна шахта
Един от най-необичайните моменти в криминалната биография на Симеонов е през 2007 г., когато успява да се укрива в продължение на цял месец.
След серия оперативно-издирвателни действия криминалистите установяват, че той се е укривал в подземна шахта в землището на село Дибич.
Съоръжението разполагало с вход и изход, а в едно от разклоненията му имало източник на питейна вода, което му позволявало да остане незабелязан дълго време.
В крайна сметка Симеонов е задържан в шуменския квартал „Тракия“, а Районният съд в Шумен му налага ефективно наказание „лишаване от свобода“.
- Отново зад решетките
След освобождаването му през 2009 г. той не прекратява престъпната си дейност.
Според данните на полицията непосредствено след излизането си от затвора извършва кражба от магазин в село Марково, а месец по-късно обира заведение в село Вехтово, откъдето отнема около 100 кутии цигари, пари в брой и ваучери за мобилни телефони.
За тези престъпления Районните съдилища в Шумен и Нови пазар му налагат нови ефективни присъди.
- „Естественото му местообитание“
По време на брифинга след задържането директорът на ОДМВР – Шумен старши комисар Георги Гендов разкри, че и при последното издирване Симеонов е използвал сходен начин на укриване.
По думите му той се е придвижвал основно по железопътната линия Варна – София, а през деня се е криел в царевични и слънчогледови ниви.
„Много пъти бяхме близо до задържането му, но той е изключително ловък и добре подготвен да оцелява на подобни места. Дори мога да кажа, че това е неговото естествено местообитание“, заяви комисар Гендов.