България

„Не съм отвличал Наталия“: Асен Симеонов проговори след задържането му

Мъжът беше доведен във Варна след 24-дневно издирване, а полицията разкри как е стигнала до него при мащабната операция в Шуменско

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 31 минути / 23 юли 2026, 09:58
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„Не съм отвличал Наталия“. Това заяви Асен Симеонов при довеждането му в Четвърто Районно управление на полицията във Варна.

40-годишният мъж беше задържан през нощта срещу 23 юли, след като в продължение на 24 дни беше издирван заедно с 11-годишната Наталия. Двамата бяха открити в шуменското село Овчарово, а момичето е в добро общо състояние.

Източник: БГНЕС
  • Как полицията стигна до него

Залавянето на Асен Симеонов е резултат от мащабна специализирана операция, проведена между 17 и 23 юли на територията на област Шумен. В нея са участвали над 50 служители на ОДМВР – Шумен, ОДМВР – Варна, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Жандармерия“.

Активната фаза на издирването започва на 17 юли след сигнал от 55-годишен пастир в Каспичан. Мъжът съобщил, че непознат го нападнал и му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи. Описанието на извършителя насочило разследващите към Симеонов.

Паралелно с това полицаите проверявали всички места, където той е можел да се укрива, включително адреси на негови близки и познати. В населените места били разлепени снимки на издирваните, а местната власт, ловните дружинки и горските служители били включени в издирването.

Източник: БГНЕС
  • Следа след следа

На 18 юли последвал нов сигнал – този път за кражба от импровизиран хранителен магазин в село Мадара. От обекта били откраднати хранителни продукти и дребна сума пари.

Няколко дни по-късно, на 21 юли, 41-годишна жена съобщила, че е била нападната на черен път край село Васил Друмево. Нападателят я съборил на земята, взел цигарите и запалката ѝ, а след това изхвърлил чантата ѝ.

На 22 юли вечерта свидетел подал сигнал, че е забелязал двама души край пътя между селата Дибич и Илия Блъсково. В района незабавно били изпратени полицейски екипи, водачи на служебни кучета и дронове.

Само минути по-късно жител на село Илия Блъсково сигнализирал, че е видял мъж, който рови в контейнери за отпадъци и според него това е издирваният Асен Симеонов.

Последвал още един сигнал – този път за кражба на мобилен телефон от частен имот в село Благово. Служебните кучета поели следата, а операцията се насочила към района.

Източник: БГНЕС
  • Задържан пред магазин

Малко след полунощ полицаи, които били на секретен пост край търговски обект в село Овчарово, забелязали Асен Симеонов да преминава покрай магазина.

Той бил наблюдаван до момента, в който се приближил достатъчно, за да бъде задържан без съпротива.

В акцията участвали младши полицейски инспектор Йордан Кайряков от Районното управление в Шумен и началникът на сектор „Криминална полиция“ към Първо РУ – Варна Веселин Русев.

На около 50 метра от мястото, скрита в храстите, полицаите открили и 11-годишната Наталия. До нея имало две раници. Детето е било прегледано от екип на Спешна помощ и е в добро състояние.

  • Как са се укривали

По данни на разследващите Асен Симеонов е разказал, че след като напуснали село Константиново, двамата преминали през Аврен, село Казашка река и Провадия, след което продължили по железопътната линия към Каспичан.

Те се придвижвали основно през нощта, а през деня се укривали в ниви.

По думите му първоначално разполагали с пари и купували храна. След като средствата им свършили, се хранели с плодове, основно джанки и ябълки, а впоследствие и с продукти, за които полицията смята, че са били откраднати от магазините в района.

  • Разследването продължава

Работата по случая продължава под ръководството на компетентната прокуратура. Разследващите изясняват всички обстоятелства около 24-дневното укриване на Асен Симеонов и 11-годишната Наталия, както и съпричастността му към извършените по време на издирването кражби и грабежи.

Оказа се, че Асен Симеонов има дълго криминално минало и е добре познат на органите на реда.

40-годишният мъж, известен с прякора „Чарлито“, има 13 регистрирани престъпни посегателства на територията на Областната дирекция на МВР – Шумен, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Наталия и пастрокът ѝ бяха открити минути след полунощ на 23 юли при полицейска операция в село Овчарово. Момичето е в добро състояние, а Симеонов беше задържан.

  • Първите престъпления

Криминалното досие на Асен Симеонов започва още през 2006 година.

Тогава той извършва кражба от хранителен магазин в шуменското село Кладенец. Само в рамките на същия месец е установен като извършител на още две посегателства – кражба на хранителни продукти от детска градина в село Вехтово и опит за взлом в магазин в село Друмево.

През следващата година престъпната му дейност се разраства. Разследващите го свързват с поредица от кражби в селата Ветрище, Средня, Дибич и Вехтово, откъдето са откраднати хранителни продукти, цигари, ваучери за мобилни телефони, пари, мобилни телефони и лични документи.

Сред престъпленията, за които е разследван, са още грабеж на местен жител в село Костена река, кражба на 350 щатски долара и документи от чужд гражданин, както и проникване във вила в местността „Нов екарисаж“ край Шумен.

  • Месец в подземна шахта

Един от най-необичайните моменти в криминалната биография на Симеонов е през 2007 г., когато успява да се укрива в продължение на цял месец.

След серия оперативно-издирвателни действия криминалистите установяват, че той се е укривал в подземна шахта в землището на село Дибич.

Съоръжението разполагало с вход и изход, а в едно от разклоненията му имало източник на питейна вода, което му позволявало да остане незабелязан дълго време.

В крайна сметка Симеонов е задържан в шуменския квартал „Тракия“, а Районният съд в Шумен му налага ефективно наказание „лишаване от свобода“.

  • Отново зад решетките

След освобождаването му през 2009 г. той не прекратява престъпната си дейност.

Според данните на полицията непосредствено след излизането си от затвора извършва кражба от магазин в село Марково, а месец по-късно обира заведение в село Вехтово, откъдето отнема около 100 кутии цигари, пари в брой и ваучери за мобилни телефони.

За тези престъпления Районните съдилища в Шумен и Нови пазар му налагат нови ефективни присъди.

  • „Естественото му местообитание“

По време на брифинга след задържането директорът на ОДМВР – Шумен старши комисар Георги Гендов разкри, че и при последното издирване Симеонов е използвал сходен начин на укриване.

По думите му той се е придвижвал основно по железопътната линия Варна – София, а през деня се е криел в царевични и слънчогледови ниви.

„Много пъти бяхме близо до задържането му, но той е изключително ловък и добре подготвен да оцелява на подобни места. Дори мога да кажа, че това е неговото естествено местообитание“, заяви комисар Гендов.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов; NOVA    
Асен Симеонов Издирване Наталия Криминално минало Шумен
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