„Не съм отвличал Наталия“: Асен Симеонов проговори след задържането му

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„Криел се е в ниви с дни“: Как полицията стигна до Наталия и пастрока ѝ

„Чарлито“ и животът в укритие: Какво разкри криминалното минало на мъжа, открит с Наталия

Първи думи от намерената Наталия и неочакваните детайли след 24 дни в неизвестност

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„Не съм отвличал Наталия“. Това заяви Асен Симеонов при довеждането му в Четвърто Районно управление на полицията във Варна.

40-годишният мъж беше задържан през нощта срещу 23 юли, след като в продължение на 24 дни беше издирван заедно с 11-годишната Наталия. Двамата бяха открити в шуменското село Овчарово, а момичето е в добро общо състояние.

Източник: БГНЕС

Как полицията стигна до него

Залавянето на Асен Симеонов е резултат от мащабна специализирана операция, проведена между 17 и 23 юли на територията на област Шумен. В нея са участвали над 50 служители на ОДМВР – Шумен, ОДМВР – Варна, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Жандармерия“.

Активната фаза на издирването започва на 17 юли след сигнал от 55-годишен пастир в Каспичан. Мъжът съобщил, че непознат го нападнал и му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи. Описанието на извършителя насочило разследващите към Симеонов.

Паралелно с това полицаите проверявали всички места, където той е можел да се укрива, включително адреси на негови близки и познати. В населените места били разлепени снимки на издирваните, а местната власт, ловните дружинки и горските служители били включени в издирването.

Източник: БГНЕС

Следа след следа

На 18 юли последвал нов сигнал – този път за кражба от импровизиран хранителен магазин в село Мадара. От обекта били откраднати хранителни продукти и дребна сума пари.

Няколко дни по-късно, на 21 юли, 41-годишна жена съобщила, че е била нападната на черен път край село Васил Друмево. Нападателят я съборил на земята, взел цигарите и запалката ѝ, а след това изхвърлил чантата ѝ.

На 22 юли вечерта свидетел подал сигнал, че е забелязал двама души край пътя между селата Дибич и Илия Блъсково. В района незабавно били изпратени полицейски екипи, водачи на служебни кучета и дронове.

Само минути по-късно жител на село Илия Блъсково сигнализирал, че е видял мъж, който рови в контейнери за отпадъци и според него това е издирваният Асен Симеонов.

Последвал още един сигнал – този път за кражба на мобилен телефон от частен имот в село Благово. Служебните кучета поели следата, а операцията се насочила към района.

Източник: БГНЕС

Задържан пред магазин

Малко след полунощ полицаи, които били на секретен пост край търговски обект в село Овчарово, забелязали Асен Симеонов да преминава покрай магазина.

Той бил наблюдаван до момента, в който се приближил достатъчно, за да бъде задържан без съпротива.

В акцията участвали младши полицейски инспектор Йордан Кайряков от Районното управление в Шумен и началникът на сектор „Криминална полиция“ към Първо РУ – Варна Веселин Русев.

На около 50 метра от мястото, скрита в храстите, полицаите открили и 11-годишната Наталия. До нея имало две раници. Детето е било прегледано от екип на Спешна помощ и е в добро състояние.

Как са се укривали

По данни на разследващите Асен Симеонов е разказал, че след като напуснали село Константиново, двамата преминали през Аврен, село Казашка река и Провадия, след което продължили по железопътната линия към Каспичан.

Те се придвижвали основно през нощта, а през деня се укривали в ниви.

По думите му първоначално разполагали с пари и купували храна. След като средствата им свършили, се хранели с плодове, основно джанки и ябълки, а впоследствие и с продукти, за които полицията смята, че са били откраднати от магазините в района.

Разследването продължава

Работата по случая продължава под ръководството на компетентната прокуратура. Разследващите изясняват всички обстоятелства около 24-дневното укриване на Асен Симеонов и 11-годишната Наталия, както и съпричастността му към извършените по време на издирването кражби и грабежи.

Оказа се, че Асен Симеонов има дълго криминално минало и е добре познат на органите на реда.

40-годишният мъж, известен с прякора „Чарлито“, има 13 регистрирани престъпни посегателства на територията на Областната дирекция на МВР – Шумен, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Наталия и пастрокът ѝ бяха открити минути след полунощ на 23 юли при полицейска операция в село Овчарово. Момичето е в добро състояние, а Симеонов беше задържан.

Първите престъпления

Криминалното досие на Асен Симеонов започва още през 2006 година.

Тогава той извършва кражба от хранителен магазин в шуменското село Кладенец. Само в рамките на същия месец е установен като извършител на още две посегателства – кражба на хранителни продукти от детска градина в село Вехтово и опит за взлом в магазин в село Друмево.

През следващата година престъпната му дейност се разраства. Разследващите го свързват с поредица от кражби в селата Ветрище, Средня, Дибич и Вехтово, откъдето са откраднати хранителни продукти, цигари, ваучери за мобилни телефони, пари, мобилни телефони и лични документи.

Сред престъпленията, за които е разследван, са още грабеж на местен жител в село Костена река, кражба на 350 щатски долара и документи от чужд гражданин, както и проникване във вила в местността „Нов екарисаж“ край Шумен.

Месец в подземна шахта

Един от най-необичайните моменти в криминалната биография на Симеонов е през 2007 г., когато успява да се укрива в продължение на цял месец.

След серия оперативно-издирвателни действия криминалистите установяват, че той се е укривал в подземна шахта в землището на село Дибич.

Съоръжението разполагало с вход и изход, а в едно от разклоненията му имало източник на питейна вода, което му позволявало да остане незабелязан дълго време.

В крайна сметка Симеонов е задържан в шуменския квартал „Тракия“, а Районният съд в Шумен му налага ефективно наказание „лишаване от свобода“.

Отново зад решетките

След освобождаването му през 2009 г. той не прекратява престъпната си дейност.

Според данните на полицията непосредствено след излизането си от затвора извършва кражба от магазин в село Марково, а месец по-късно обира заведение в село Вехтово, откъдето отнема около 100 кутии цигари, пари в брой и ваучери за мобилни телефони.

За тези престъпления Районните съдилища в Шумен и Нови пазар му налагат нови ефективни присъди.

„Естественото му местообитание“

По време на брифинга след задържането директорът на ОДМВР – Шумен старши комисар Георги Гендов разкри, че и при последното издирване Симеонов е използвал сходен начин на укриване.

По думите му той се е придвижвал основно по железопътната линия Варна – София, а през деня се е криел в царевични и слънчогледови ниви.

„Много пъти бяхме близо до задържането му, но той е изключително ловък и добре подготвен да оцелява на подобни места. Дори мога да кажа, че това е неговото естествено местообитание“, заяви комисар Гендов.