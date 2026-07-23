„Това е сигнал за ракетен гранатомет“: Страшна фалшива тревога изплаши пилот над Ню Йорк

П илот на Delta Air Lines, подготвящ се да кацне на летище ЛаГуардия във вторник вечерта, беше посрещнат със смущаващо предупреждение във въздуха — да внимава за възможна атака с ракетен гранатомет.

Въздушните диспечери издадоха сигнал за MANPADS (преносим зенитно-ракетен комплекс) в 20:27 ч. местно време, като наредиха на полет 2604 на Delta, изпълняващ рейс от Детройт за ЛаГуардия, да остане нащрек.

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„Издадено е предупреждение за ПЗРК на летище ЛаГуардия в 00:27 ч. Проявете изключително внимание“, казва авиодиспечер според аудиозапис на предаваните съобщения, получен от CBS News.

Анонимният сигнал, който по-късно беше определен като фалшив от полицията на Пристанищната администрация, уплаши и обърка пилота, който получи съобщението от контролната кула на ЛаГуардия, докато се подготвяше за кацане.

Когато пилотът поиска от диспечера да обясни какво е MANPADS, кулата обясни, че това означава „преносим зенитно-ракетен комплекс“.

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„Общо взето, това беше сигнал за ракетен гранатомет“, добави диспечерът.

Въздушните диспечери обаче отхвърлиха заплахата в рамките на една минута след издаването на предупреждението.

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„Няма нужда от реакция, Delta 2604“, каза диспечерът на пилота и добави: „Полицията на Пристанищната администрация съобщи, че това е била недостоверна заплаха“.

Полетът на Delta кацна безопасно и без инциденти.