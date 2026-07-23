Уилям Шатнър и дъщеря му разкриха, че са били диагностицирани с рак в четвърти стадий

А ктьорът Уилям Шатнър и дъщеря му Мелани Шатнър Греч разкриха в трогателно интервю, че са се борили едновременно с рак в четвърти стадий.

Двамата, които днес вече са напълно излекувани от коварното заболяване, споделиха пред списание People подробности за тежката битка. 61-годишната Мелани е била диагностицирана с рак на гърдата в четвърти стадий през 2022 г., след като сама е напипала бучка.

William Shatner, 95, and his daughter, 61, both reveal stage 4 cancer diagnoses https://t.co/fuOPOKg2FD pic.twitter.com/w7PgZx2Jgr — New York Post (@nypost) July 22, 2026

Година по-късно 95-годишната легенда от „Стар Трек“ научава смразяващата диагноза, че има меланом в четвърти стадий, който вече се е разпространил към белите му дробове и мозъка.

Мелани разказва, че през годината и половина след поставянето на диагнозата е преминала през множество курсове химиотерапия с таргетна терапия, двойна мастектомия и 30 процедури лъчетерапия.

Въпреки собствената си тежка диагноза, Мелани признава, че е била много по-притеснена за здравето на баща си.

„Спомням си толкова ясно как си мислех: „Нямам физическите сили да се грижа за себе си и едновременно с това да загубя баща си“, споделя тя пред изданието.

Уилям Шатнър обясни, че точно когато дъщеря му била към края на своето лечение, той забелязал образувание на бузата си, което се оказало бързорастящ тумор.

Актьорът претърпява операция за отстраняване на тумора на лицето, последвана от две години имунотерапия, насочена към метастазите в белите дробове и мозъка му.

William Shatner, 95, and His Daughter Melanie, 61, Reveal They Fought Stage 4 Cancer at the Same Time (Exclusive) https://t.co/GxgGm2Pvvt — People (@people) July 22, 2026

„Извадихме късмет да открием перфектните лекари както за нейната, така и за моята форма на рак“, споделя легендарният актьор.

Мелани, която има две деца със съпруга си Джоел Греч, разкрива, че баща ѝ категорично е отказал да постави живота си на пауза и е продължил да работи неуморно по време на цялото лечение.

„Винаги, когато беше у дома, с Джоел му носехме вечеря и гледахме филми заедно, за да сме сигурни, че няма да остане сам“, спомня си тя.

Тя допълва, че актьорът е премахнал и най-голямото ѝ притеснение — финансовото бреме от скъпоструващите медицински процедури.

„Той ми каза: „Не искам да се тревожиш за нищо. Просто ми изпращай сметките“, спомня си Мелани. „Година по-късно, докато все още ходех на прегледи, той ме разсмиваше до сълзи с думите: „Трябва вече да оздравяваш, защото двамата с теб ще свършим в старчески дом за бедни!“

След като побеждават коварната болест, Уилям и Мелани стартират нов подкаст, наречен „No Time but Now“ („Няма друго време освен настоящето“), в който ще интервюират медицински експерти и други хора, преборили рака.

„Лесно е за нас, седейки в този прекрасен дом, да кажем: „Направете живота си смислен.“ Много по-трудно е, когато си беден и се чудиш как изобщо ще оцелееш утре. Преминал съм и през това“, откровено казва актьорът и добавя: „Ала е възможно да преминеш през изпитанието и пак да виждаш красотата около себе си“.

„Победата над рака промени живота ми изцяло“, заявява Мелани и добавя: „Вече не се страхувам толкова, чувствам невероятна свобода и радост“.

Актьорът за първи път загатна за здравословните си проблеми през 2023 г., а по-рано този месец в интервю за TV Insider призна, че с напредването на възрастта е започнал да изпитва страх от смъртта.

William Shatner opened up about battling Stage 4 melanoma alongside his daughter, Melanie Shatner Gretsch, who survived Stage 4 breast cancer.https://t.co/ahvZGaQeWC pic.twitter.com/VK2R51kjYC — ABC News (@ABC) July 22, 2026

„Винаги задавам въпроси, защото колкото повече остарявам, толкова повече се страхувам да си отида с неотговорени въпроси в съзнанието си“, сподели той и добави: „Какъв е смисълът на живота?! По дяволите, смисълът е... и бум! Мъртъв съм!“, пошегува се екранният капитан Кърк. „Страхът е да не си отидеш, без да си научил всичко възможно. Обожавам да научавам и да възприемам нова информация“, казва той.

В друго скорошно интервю за списание Hello! актьорът обобщи с характерното си чувство за хумор, че основната му настояща мотивация е „просто да не умре“.

„Искам да остана здрав и функционален. Бих искал да си отида тихо в съня си, защото тук има толкова много същества, които обичам — семейството ми, кучетата ми“, завършва актьорът.

Уилям Шатнър оставя незаличима следа в поп културата с легендарната си роля на капитан Джеймс Т. Кърк в оригиналния сериал „Стар Трек“ (Star Trek) (1966–1969) и последвалата поредица от седем игрални филма. Друг голям връх в кариерата му е участието в хитовите правни драми „Адвокатите от Бостън“ и „Практиката“, където влиза в образа на ексцентричния Дени Крейн – роля, донесла му награди „Еми“ и „Златен глобус“. Като полицейския ветеран Тайлър Хукър той оглавява популярния екшън сериал T.J. Hooker, а сред емблематичните му телевизионни появи са още участието му в култовия епизод „Nightmare at 20,000 Feet“ от „Зоната на здрача“, ролята на „Голямата гигантска глава“ в „На гости на третата планета“ и като водещ на риалити предаването Rescue 911. На големия екран той показва и силен комедиен талант с участия в класики и комедии като „Мис Специален агент“ (със Сандра Бълок), „Има ли пилот в самолета? 2“ и „Среднощни бойци“, както и в сериозни исторически продукции като драматичния филм „Нюрнбергският процес“ (1961) и анимацията „През плета“.