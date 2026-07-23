Бюджет 2026 влезе в решаващ етап: Депутатите спорят за дефицита и новия дълг

П арламентът започна обсъждането на второ четене на параметрите на държавния бюджет за 2026 г. Очаква се дебатите да бъдат сред най-оспорваните в рамките на бюджетната процедура заради размера на дефицита и предвиденото ново държавно финансиране.
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Законопроектът за държавния бюджет, внесен от Министерския съвет на 1 юли 2026 г., беше приет на първо четене на 15 юли. В предходното заседание депутатите одобриха и бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.
Докладът на Комисията по бюджет и финанси беше представен в пленарната зала от нейния председател Константин Проданов от „Прогресивна България“. На заседанието присъства и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.
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- Основните параметри
Финансовата рамка, предложена от Министерството на финансите и управляващото мнозинство, предвижда:
- бюджетен дефицит от 5,7% от БВП;
- средногодишна инфлация над 4%;
- икономически ръст от 2,6%.
Най-сериозните спорове в парламента са около възможността България да поеме нов държавен дълг до 10,1 млрд. евро.
- Спорът за новия дълг
Опозицията критикува остро заложената възможност за ново заемно финансиране, като предупреждава, че подобно увеличение на задълженията може да създаде риск за финансовата стабилност на страната в бъдеще.
От управляващото мнозинство мотивират необходимостта от нов дълг с нуждата от покриване на падежиращи задължения, финансиране на капиталови разходи и осигуряване на средства за социални политики в условията на продължаващ инфлационен натиск.
- Напрежение около бюджета
Приемането на бюджета за 2026 г. беше съпроводено от сериозни политически спорове и продължителни преговори между парламентарните сили.
Проектът беше критикуван не само от опозицията, но и от социалните партньори. Синдикати и работодатели изразиха притеснения в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество заради високия дефицит, който според тях може да отдалечи страната от принципите на фискална устойчивост.
Предстои депутатите да разгледат отделните текстове и разходни пера на бюджета. Очакванията са заседанието да премине с продължителни дебати, множество предложения между двете четения и остри политически сблъсъци.
Очаквайте подробности.