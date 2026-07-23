България

Бюджет 2026 влезе в решаващ етап: Депутатите спорят за дефицита и новия дълг

Парламентът обсъжда на второ четене финансовата рамка на държавата, заложени са дефицит от 5,7% и възможност за заем до 10,1 млрд. евро

Василена Василева Василена Василева

23 юли 2026, 10:49
Министърът на правосъдието с остри думи за ВСС: „Хемусгейт“ стои зад решението за Русинова?

Министърът на правосъдието с остри думи за ВСС: „Хемусгейт“ стои зад решението за Русинова?
„Не съм отвличал Наталия“: Асен Симеонов проговори след задържането му

„Не съм отвличал Наталия“: Асен Симеонов проговори след задържането му
Христо Грозев с тревожно предупреждение след депортирането на двамата българи от Великобритания

Христо Грозев с тревожно предупреждение след депортирането на двамата българи от Великобритания
Първи думи от намерената Наталия и неочакваните детайли след 24 дни в неизвестност

Първи думи от намерената Наталия и неочакваните детайли след 24 дни в неизвестност
„Чарлито“ и животът в укритие: Какво разкри криминалното минало на мъжа, открит с Наталия

„Чарлито“ и животът в укритие: Какво разкри криминалното минало на мъжа, открит с Наталия
„Криел се е в ниви с дни“: Как полицията стигна до Наталия и пастрока ѝ

„Криел се е в ниви с дни“: Как полицията стигна до Наталия и пастрока ѝ
НС избра Пламен Тодоров за свой представител в новата Антикорупционна комисия

НС избра Пламен Тодоров за свой представител в новата Антикорупционна комисия
Ураганна буря помете Приморско: Покрив се заби в жилищна сграда, има пострадало дете

Ураганна буря помете Приморско: Покрив се заби в жилищна сграда, има пострадало дете

П арламентът започна обсъждането на второ четене на параметрите на държавния бюджет за 2026 г. Очаква се дебатите да бъдат сред най-оспорваните в рамките на бюджетната процедура заради размера на дефицита и предвиденото ново държавно финансиране.

Бюджет 2026 мина през комисия след 12-часов маратон: Какви промени одобриха депутатите

Законопроектът за държавния бюджет, внесен от Министерския съвет на 1 юли 2026 г., беше приет на първо четене на 15 юли. В предходното заседание депутатите одобриха и бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

Докладът на Комисията по бюджет и финанси беше представен в пленарната зала от нейния председател Константин Проданов от „Прогресивна България“. На заседанието присъства и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

Бюджет 2026 влиза в НС: По-скъпи винетки, цигари и нови правила за осигуровките

  • Основните параметри

Финансовата рамка, предложена от Министерството на финансите и управляващото мнозинство, предвижда:

- бюджетен дефицит от 5,7% от БВП;
- средногодишна инфлация над 4%;
- икономически ръст от 2,6%.

Най-сериозните спорове в парламента са около възможността България да поеме нов държавен дълг до 10,1 млрд. евро.

  • Спорът за новия дълг

Опозицията критикува остро заложената възможност за ново заемно финансиране, като предупреждава, че подобно увеличение на задълженията може да създаде риск за финансовата стабилност на страната в бъдеще.

От управляващото мнозинство мотивират необходимостта от нов дълг с нуждата от покриване на падежиращи задължения, финансиране на капиталови разходи и осигуряване на средства за социални политики в условията на продължаващ инфлационен натиск.

  • Напрежение около бюджета

Приемането на бюджета за 2026 г. беше съпроводено от сериозни политически спорове и продължителни преговори между парламентарните сили.

Проектът беше критикуван не само от опозицията, но и от социалните партньори. Синдикати и работодатели изразиха притеснения в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество заради високия дефицит, който според тях може да отдалечи страната от принципите на фискална устойчивост.

Предстои депутатите да разгледат отделните текстове и разходни пера на бюджета. Очакванията са заседанието да премине с продължителни дебати, множество предложения между двете четения и остри политически сблъсъци.

Очаквайте подробности.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Бюджет 2026 Парламент Държавен дълг Дефицит Инфлация Финанси Политика Икономика Дебати Министерство на финансите
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Не съм отвличал Наталия“: Асен Симеонов проговори след задържането му

„Не съм отвличал Наталия“: Асен Симеонов проговори след задържането му

Изненадващата и трогателна причина Марк Кукурея да не подстригва емблематичните си къдрици и какво още не знаем за него

Изненадващата и трогателна причина Марк Кукурея да не подстригва емблематичните си къдрици и какво още не знаем за него

Първи думи от намерената Наталия и неочакваните детайли след 24 дни в неизвестност

Първи думи от намерената Наталия и неочакваните детайли след 24 дни в неизвестност

Уилям Шатнър и дъщеря му разкриха, че са били диагностицирани с рак в четвърти стадий

Уилям Шатнър и дъщеря му разкриха, че са били диагностицирани с рак в четвърти стадий

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
<p>Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан</p>
Ексклузивно

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Преди 6 часа
<p>23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа</p>
Ексклузивно

23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа

Преди 4 часа
Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат
Ексклузивно

Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат

Преди 4 часа
<p>Напрежението в Ормузкия проток ескалира</p>
Ексклузивно

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъск срещу Холивуд: Милиардерът прави свой филм „Одисея“ с изкуствен интелект

Мъск срещу Холивуд: Милиардерът прави свой филм „Одисея“ с изкуствен интелект

Любопитно Преди 10 минути

Недоволен от новата „Одисея“ на Кристофър Нолан, Илон Мъск обяви, че ще направи своя версия на Омировия епос, генерирана изцяло от изкуствения интелект Grok

Павел Гайдаров

Следователят Павел Гайдаров е новият член на КПК

България Преди 15 минути

Той има над 20 години опит като следовател, работил по икономически и данъчни престъпления, както и случаи на пране на пари, включително в СГП

Семейството на американския президент Доналд Тръмп

Обрат в съда: Семейството и най-близките на Тръмп може да получат призовки

Свят Преди 37 минути

На първото изслушване по делото в Маями във вторник американският мирови съдия Енжолик Лет също така реши, че Тръмп трябва да предаде подробни финансови записи от своите компании, поискани с призовка от BBC

<p>Новият политически ад: AI управлява кампании за милиони, докато дийпфейкът чука на вратата</p>

Технологиите, които променят политиката

Свят Преди 37 минути

Между изкуствения интелект и социалните медии – как модерните технологии се превръщат в неделима част от политиката

Има ли полза от протекторите за екрани на смартфони

Има ли полза от протекторите за екрани на смартфони

Технологии Преди 56 минути

Много смартфони вече се продават с фабрично монтирани защитни покрития върху екраните си, както и на пазара има десетки видове - от тънки пластмаси до стъклени протектори, но има ли реален смисъл от тях или са само маркетинг

КЕВР определи компенсациите за юни за битовите клиенти за ток

КЕВР определи компенсациите за юни за битовите клиенти за ток

България Преди 1 час

Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката /ЗЕ

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, която обхваща селата Тянево, Дряново и Овчарово, както и град Симеоновград

БАБХ откри огнище на шарка по овцете и козите в Хасковска област

България Преди 1 час

В някои населени места се въвеждат ограничителни мерки

Фентанил - мощен синтетичен опиоид

Край на еуфорията? Ваксина може да „заключи“ фентанила извън мозъка

Свят Преди 1 час

Повече от 70 000 американци умират всяка година от свръхдози наркотици. Но обещаваща нова ваксина, разработена от Университета в Хюстън, може да помогне за промяна на ситуацията

Самолети на НАТО

Тайното оръжие на НАТО: „Летящата бензиностанция“ на САЩ каца в „Безмер“

Свят Преди 1 час

Машината може да прехвърля над 90 тона гориво във въздуха и остава основен елемент от въздушните операции на САЩ и НАТО

„Не повярвахме на очите си“: Мечка се покачи и заседна на електрически стълб в САЩ

„Не повярвахме на очите си“: Мечка се покачи и заседна на електрически стълб в САЩ

Свят Преди 1 час

Кадри с едра мечка, заседнала на стълб за високо напрежение в Ню Мексико, обиколиха социалните мрежи. Въпреки опитите за реакция и спасяване, необичайният инцидент завърши фатално за животното след токов удар, съобщават властите

Кой беше Даниел Сиад? Скаут за модели или „професионален трафикант“ на Епстийн

Кой беше Даниел Сиад? Скаут за модели или „професионален трафикант“ на Епстийн

Свят Преди 1 час

69-годишният Сиад беше обект на разследване във Франция по обвинения в изнасилване и подпомагане на починалия осъден сексуален престъпник в трафика и злоупотребата с жени

Астрономи в безизходица: Откриха странна система в Млечния път, която преобръща науката

Астрономи в безизходица: Откриха странна система в Млечния път, която преобръща науката

Любопитно Преди 1 час

Астрономи откриха уникална планетна система на 71 светлинни години от Земята, включваща кафяво джудже и гигантски спътник с размерите на Юпитер. Обектът е толкова необичаен, че учените все още нямат официална терминология, с която да го опишат

Изгубеният „Clipper Endeavor“ се завърна от дълбините след седем десетилетия

Изгубеният „Clipper Endeavor“ се завърна от дълбините след седем десетилетия

Свят Преди 1 час

Останките на злополучния полет на Pan Am са открити на дъното на океана 74 години след катастрофата

Илюстративна снимка на ракетни удари

Австралия разширява обект за изпитания на ракети и отбранителна техника в пустошта

България Преди 1 час

Частно съоръжение край Таргоминда ще тества авиационна техника и управляеми оръжия с подкрепа от правителството на Куинсланд

По време на реч в Джорджия Доналд Тръмп бе засенчен от мъж в публиката зад него, който дословно повтаряше думите и жестовете му

Гаф или провокация: Хванаха мъж да имитира Тръмп на митинг в САЩ (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

По време на реч в Джорджия Доналд Тръмп бе засенчен от мъж в публиката зад него, който дословно повтаряше думите и жестовете му. Случката се разигра, докато той представяше нови инвестиционни проекти и спорната си инициатива „TrumpAccounts.Gov“

.

Китай започна двудневни учения в Тайванския проток

Свят Преди 1 час

Ученията ще се провеждат от 6:00 до 18:00 часа местно време около остров Дуншан, граничещ с провинция Гуандун, съобщиха китайските военноморски сили

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

След 14 г. брак: Фронтменът на Beartooth се развежда

Edna.bg

Хавиер Бардем взриви мрежата с танците си на концерта на Шакира

Edna.bg

Колекционерски плакат на световния шампион Испания, само на 24 юли, петък във в. „Мач Телеграф“

Gong.bg

Eмблематичен американски актьор и приятел на Левски става на 80 г.

Gong.bg

Асен Симеонов: Не съм отвличал Наталия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Намериха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Nova.bg