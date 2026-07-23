Бюджет 2026 влезе в решаващ етап: Депутатите спорят за дефицита и новия дълг

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П арламентът започна обсъждането на второ четене на параметрите на държавния бюджет за 2026 г. Очаква се дебатите да бъдат сред най-оспорваните в рамките на бюджетната процедура заради размера на дефицита и предвиденото ново държавно финансиране.

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Законопроектът за държавния бюджет, внесен от Министерския съвет на 1 юли 2026 г., беше приет на първо четене на 15 юли. В предходното заседание депутатите одобриха и бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

Докладът на Комисията по бюджет и финанси беше представен в пленарната зала от нейния председател Константин Проданов от „Прогресивна България“. На заседанието присъства и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

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Основните параметри

Финансовата рамка, предложена от Министерството на финансите и управляващото мнозинство, предвижда:

- бюджетен дефицит от 5,7% от БВП;

- средногодишна инфлация над 4%;

- икономически ръст от 2,6%.

Най-сериозните спорове в парламента са около възможността България да поеме нов държавен дълг до 10,1 млрд. евро.

Спорът за новия дълг

Опозицията критикува остро заложената възможност за ново заемно финансиране, като предупреждава, че подобно увеличение на задълженията може да създаде риск за финансовата стабилност на страната в бъдеще.

От управляващото мнозинство мотивират необходимостта от нов дълг с нуждата от покриване на падежиращи задължения, финансиране на капиталови разходи и осигуряване на средства за социални политики в условията на продължаващ инфлационен натиск.

Напрежение около бюджета

Приемането на бюджета за 2026 г. беше съпроводено от сериозни политически спорове и продължителни преговори между парламентарните сили.

Проектът беше критикуван не само от опозицията, но и от социалните партньори. Синдикати и работодатели изразиха притеснения в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество заради високия дефицит, който според тях може да отдалечи страната от принципите на фискална устойчивост.

Предстои депутатите да разгледат отделните текстове и разходни пера на бюджета. Очакванията са заседанието да премине с продължителни дебати, множество предложения между двете четения и остри политически сблъсъци.

Очаквайте подробности.