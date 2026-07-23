България

Министърът на правосъдието с остри думи за ВСС: „Хемусгейт“ стои зад решението за Русинова?

Николай Найденов обяви, че ще проучи мотивите на Прокурорската колегия и не изключи съдебно обжалване

Василена Василева Василена Василева

23 юли 2026, 10:41
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М инистърът на правосъдието Николай Найденов атакува решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), която отказа да отстрани временно ръководителя на Софийската градска прокуратура (СГП) Емилия Русинова до приключване на дисциплинарното производство срещу нея.

Прокурорската колегия запази Емилия Русинова

„Очевидно статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин“, заяви Найденов пред журналисти преди заседанието на Пленума на ВСС.

По думите му той не е бил изненадан от решението, въпреки че е очаквал членовете на колегията да проявят „известен разум“.

„Не съм и очаквал друго развитие, въпреки че се надявах все пак да проявят известен разум“, каза министърът.

Прокурорската колегия почна дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова

  • Ще обжалва ли решението?

Найденов обясни, че първо ще изчака мотивите на Прокурорската колегия, преди да реши дали ще обжалва отказа по съдебен ред.

„Очаквам да видя добре написани мотиви, с които да се обясни защо моето искане е неоснователно“, коментира той.

Министърът посочи, че според изтекла информация един от аргументите на колегията е бил, че няма данни Русинова да може да оказва влияние върху прокурорите в СГП.

„Ако това е така, мотивите не са състоятелни. Все едно вашите ръководители да нямат право да упражняват влияние върху вашата дейност“, заяви Найденов.

Прокурорската колегия на ВСС решава дали временно да отстрани Емилия Русинова

  • Връзка с „Хемусгейт“

В най-острата част от коментара си правосъдният министър насочи вниманието към ролята на Софийската градска прокуратура като място, където се концентрират едни от най-чувствителните разследвания.

„Софийската градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че това отношение към Емилия Русинова е свързано именно с някое от тях“, каза той.

Найденов допусна, че едно от тези производства може да е свързано с т.нар. „Хемусгейт“ – разследването за предполагаемо източване на средства, свързани със строителството на автомагистрала „Хемус“.

„Мога да предположа, че едно от тези разследвания е свързано с т.нар. „Хемусгейт“, по което ситуацията е повече от притеснителна предвид дългия период, в който не се извършва нищо“, заяви министърът.

Той посочи, че след като част от материалите по делото са станали публични, развитието по случая е спряло.

„След като част от разследванията по това производство бяха направени публични, то по никакъв начин не продължи“, каза Найденов.

По думите му прави впечатление и последвалото кариерно развитие на някои от прокурорите, работили по делото.

„Ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили след отстраняването на първоначалните прокурори по това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване“, коментира той.

ВСС отложи дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова

  • Спор за влияние върху разследвания

Николай Найденов отхвърли твърденията, че член на изпълнителната власт може да влияе върху конкретни разследвания, тъй като те се намират в прокуратурата.

„След като делата са в прокуратурата, е несериозно да се твърди, че член на изпълнителната власт може да оказва каквото и да е влияние по тях“, заяви правосъдният министър.

Искането на министър Николай Найденов за временно отстраняване на Емилия Русинова беше свързано с дисциплинарно производство срещу нея. Прокурорската колегия на ВСС обаче гласува против мярката. Решението предизвика нов спор между изпълнителната власт и кадровия орган на съдебната власт за начина, по който се гарантира независимостта и контролът върху прокуратурата.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николай Трифонов    
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