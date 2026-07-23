България

КЕВР определи компенсациите за юни за битовите клиенти за ток

Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката /ЗЕ

23 юли 2026, 10:18
КЕВР определи компенсациите за юни за битовите клиенти за ток
Източник: БГНЕС

К омисията за енергийно и водно регулиране определи компенсациите за месец юни 2026 г., които покриват част от разходите на битовите  клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители, съобщиха от комисията.

Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката /ЗЕ/. С него се осигурява предсказуемост на техните разходи за електроенергия, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора. Същевременно дружествата-доставчици закупуват електрическа енергия на пазарни цени, на са задължени да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена. Тъй като през м. юни цената на закупената от дружествата електроенергия от пазара е надвишавала определената годишна базова цена от 71,60 евро/MWh (140,03 лв./MWh), без ДДС, всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Компенсацията е отчетена предварително в издадените фактури на потребителите.

При изчисляване на компенсациите Комисията прилага механизми за корекция, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата-крайни снабдители.

Определените компенсации за периода 1–30 юни 2026 г. са както следва:

1.  25,15 евро/MWh (49,20 лв./MWh), без ДДС  -  за битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД ;

2.  25,20 евро/MWh (49,28 лв./MWh),  без ДДС  -  за битовите крайни клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД ;

3. 23,77 евро/MWh (46,49 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД ;

4. 19,28 евро/MWh (37,71 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД .

Източник: БГНЕС    
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