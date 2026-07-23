Свят

Кой беше Даниел Сиад? Скаут за модели или „професионален трафикант“ на Епстийн

69-годишният Сиад беше обект на разследване във Франция по обвинения в изнасилване и подпомагане на починалия осъден сексуален престъпник в трафика и злоупотребата с жени

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 юли 2026, 09:53
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С каут за модели, чието име се появява над 2000 пъти в досиетата на Джефри Епстийн, беше намерен мъртъв в дома си край Париж, потвърдиха френските прокурори.

Започнато е разследване за установяване на причината за смъртта на Даниел Сиад след откриването му в Коломб – северозападно предградие на френската столица, каза говорител на прокуратурата в Нантер пред Newsweek.

69-годишният Сиад беше обект на разследване във Франция по обвинения в изнасилване и подпомагане на починалия осъден сексуален престъпник в трафика и злоупотребата с жени.

По-рано тази година френският прокурор Лор Беко каза, че Сиад е бил „един от хората, които биха могли да бъдат разпитани“ като част от двете текущи разследвания на мрежата на Епстийн във Франция. Тя отбеляза през май, че разследващите все още не са разпитали никого, тъй като проверката е била в ранен етап.

Той беше описан от една от предполагаемите жертви пред BBC като „на практика професионален трафикант“. Той отрече обвиненията и каза в скорошно интервю за CNN, че е имал „доверие“ на Епстийн и го е смятал за „професионалист“.

Документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ и прегледани от CNN, показват, че Епстийн е платил десетки хиляди долари на Сиад. Досиетата на Министерството на правосъдието също така показват, че Сиад многократно се е опитвал да свърже Епстийн с момичета, които е описвал като 15-годишни и под 18-годишни, изпращайки на Епстийн снимки на млади жени, някои в провокативни пози, по време на пътуванията си.

Друг агент на модели и асоцииран партньор на Епстайн, Жан-Люк Брюнел, беше намерен мъртъв в затвора през 2022 г., докато срещу него се водеше разследване от френските власти за изнасилване и трафик на малолетни и непълнолетни. Той отричаше да е извършил каквото и да е престъпление.

  • Причината за смъртта на Даниел Сиад

От прокуратурата в Нантер съобщиха, че в понеделник е започнало разследване за установяване на причината за смъртта. В рамките на разследването ще бъде извършена аутопсия.

Френският вестник Le Parisien съобщи, че 28-годишният съквартирант на Сиад е открил тялото му в кухнята и е алармирал съседите. Екипите на спешна помощ са реагирали, но той е починал на мястото на инцидента, съобщава вестникът.

  • Сиад отрече да е знаел за злоупотребите на Епстийн

Сиад заяви в скорошно интервю за CNN, че не е знаел някоя от жените, които е препоръчал на Епстайн, да е била подлагана на тормоз. Той продължил да работи с Епстайн дори след осъждането му през 2008 г. за склоняване към проституция на непълнолетно лице. Той каза, че Епстийн го е уверил, че това никога повече няма да се повтори.

„Имах му доверие и вярвах, че този човек е професионалист. Никога не съм чувал нещо от някого, когото му представих, да се е върнал при мен и да е казал, че е попаднал в лоша ситуация“, каза той пред CNN.

В телевизионно интервю през май Сиад каза, че е работил като скаут за модели в продължение на 30 години и за първи път се е срещнал с Епстийн в началото на 2000-те години. Той твърдеше, че е свързал Епстийн с около дузина модели за 15 години, настоявайки, че никой никога не му е давал „отрицателна обратна връзка“. „Отношенията ми с Джефри Епстийн бяха строго професионални“, каза той.

Сиад също каза пред CNN, че вярва, че Епстийн е кастинг директор за Victoria's Secret и агенцията за модели MC2, въпреки че CNN не откри доказателства в подкрепа на това твърдение.

Епстийн беше обвинен през юли 2019 г. по федерални обвинения в сексуален трафик на непълнолетни и заговор за извършване на сексуален трафик на непълнолетни. Властите казаха, че той се е самоубил в килия в затвор в Ню Йорк през август 2019 г., докато е чакал съдебен процес.

  • Подробности за имейлите и съобщенията на Даниел Сиад с Джефри Епстийн

Името на Сиад се появява повече от 2000 пъти в досиетата на Епстийн, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, включително имейли и съобщения, разменени чак през 2019 г.

В съобщения, разменени през февруари същата година, Сиад се опитал да представи жена на Епстийн.

„Здравей, Джефри, приятелю, тайландската актриса е в Ню Йорк, ако имаш време да я поканиш“, казва Сиад в едно съобщение. По-късно Епстийн отговорил, че е поканил жената в къщата си, но че тя „иска да се срещнат в ресторант“.

В размяна на имейли с Епстийн през юли 2014 г. Сиад изглежда изразява разочарованието си, след като Епстийн не се е появил на среща. „Имах 2 момичета от Швеция, словачка, 2 французойки и рускинята, с която разговаря, и красива китайка на име Стар“, пише той.

Епстийн отговорил, че ще възстанови разходите на Сиад. Тогава Сиад отговорил: „В този бизнес понякога се чувствам като рибар – понякога хващам бързо, понякога няма риба“.

При други размени, според CNN, Сиад е изпращал на Епстийн снимки на жени, които е срещал, включително една, която е описал като „много възпитана“ и с „потенциал“ като модел или асистент. Епстийн отговорил: „Твърде стара“.

Сиад също казал на Епстийн в имейл от 2018 г., че търси „добре изглеждаща млада асистентка“ за него. 

  • Какво каза жертва на Епстайн за Даниел Сиад

Една от жертвите на Епстайн, която беше идентифицирана само с псевдонима Аня, каза пред BBC в статия, излязла през юли, че Сиад я е представил на Епстийн. Тя каза, че е посетила агенция за модели в Париж, когато е била в началото на 20-те си години, и се е срещнала със Сиад.

Той направил комплимент за нейната интелигентност, каза тя, отбелязвайки, че това е нещо, което „не е типично за индустрията на моделите“. След това тя каза, че Сиад е предложил да я запознае с негов приятел с връзки във модния свят – Епстийн.

„Това беше пълна клопка“, каза тя, добавяйки, че Сиад е бил „на практика професионален трафикант“.

  • „Съсипани, шокирани и ядосани“

Френските медии съобщиха през февруари, че бившият шведски модел Еба Карлсон (56 г.) е подала наказателна жалба в Париж срещу Даниел Сиад. Жалбата обвинява Сиад в изнасилване и трафик на хора за предполагаеми събития, датиращи от 1990 г. Тя каза, че го е разпознала на снимки, публикувани като част от досиетата на Епстайн.

Адвокатката на Карлсон, Ан-Клер Льожен, каза, че подаването на жалбата е имало за цел частично да подтикне към по-широко разследване на поведението на Сиад и да идентифицира допълнителни потенциални жертви. Сиад отрече да е извършил каквото и да е нарушение.

След съобщенията за смъртта на Сиад, Льожен, която представлява шест жени, подали жалби срещу него (включително две с обвинения в изнасилване), каза пред френска телевизия, че смъртта му е настъпила преди той да бъде разпитан от разследващите или задържан под стража, лишавайки жените от „съществена стъпка в тяхното търсене на истина и правосъдие“.

Говорейки пред BFM TV, Льожен каза, че нейните клиенти са прекарали месеци в чакане на разпита на Сиад и сега са „съсипани, шокирани и ядосани“.

Адвокатката на Сиад, Меня Араб-Тигрин, каза, че нейният клиент „последователно е заявявал своята невинност“.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
Даниел Сиад Джефри Епстийн разследване трафик на хора изнасилване скаут за модели смърт Франция сексуална злоупотреба жертви
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