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Рядко писмо от „Титаник“, написано дни преди трагедията, дава „безценен поглед“ към живота на борда

Писмото, написано от Хенри Прайс Ходжис малко преди да загине при катастрофата на „Титаник“, се очаква да достигне цена до 35 000 британски лири на търг

23 юли 2026, 06:40
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  • Рядко писмо от пътник на „Титаник“ отпреди трагедията се предлага на търг, като се очаква да достигне до 35 000 британски лири. То е написано от Хенри Прайс Ходжис на 10 април 1912 г., дни преди гибелта му.
  • Писмото дава уникален поглед към живота на борда на кораба - Ходжис описва спокойното плаване, хубавото време, игрите, музиката и ежедневието на пътниците, без да подозира предстоящата катастрофа.
  • Документът е ценен исторически източник, защото е сред редките писма от пътник от втора класа на „Титаник“ и показва човешката страна на последните дни преди потъването, при което загиват около 1500 души.

Рядко писмо, написано от пътник само дни преди той да загине при трагедията с „Титаник“, се очаква да бъде продадено за до 35 000 британски лири на предстоящ търг.

Авторът на писмото е Хенри Прайс Ходжис, който го адресирал до свой приятел – Хектор Йънг от Консервативната асоциация в Нютаун, Саутхемптън.

Писмото е с дата 10 април и пощенско клеймо от Куинстаун. В него Ходжис описва хубавото време и добрата атмосфера на борда на кораба.

Ходжис се качил на злополучния лайнер в Саутхемптън с билет №250643, който струвал 13 британски лири. Той пътувал към Бостън, за да посети свои роднини.

В писмото си Ходжис написал:

„Скъпи Хектор,

Много благодаря за телеграмата и за добрите пожелания. Това беше мил и внимателен жест и много го оценявам. Моля те, предай моите благодарности и на членовете на нашата асоциация.

Не беше ли чудесно от страна на председателя да дойде и да ме изпрати? Почти вярвам, че можех да го убедя да тръгне с мен. Досега си прекарваме прекрасно.

Не усещаш почти никакво движение на кораба, а времето е много хубаво.

На горната палуба има около 200 момчета (на възраст от 20 години нагоре), които обикалят и пеят. Други играят домино и карти в салоните, някои четат, други пишат, всичко е съвсем различно от това, което човек би очаквал да види в морето.

Кажи на баща си, че съм много разочарован, че не дойде, но знам, че не е могъл да направи нищо по въпроса, а беше повече, отколкото се очакваше, че брат ти дойде вместо него. (Всички са тук, но не и той.)

Ще си легна рано, защото се чувствам уморен.

Довиждане, Хектор.

С най-добри пожелания,

Твой искрено,

Х. П. Ходжис.“

Ходжис загива при потъването на „Титаник“ на 15 април 1912 г., трагедия, която отнема живота на около 1500 души. Тялото му по-късно е открито и погребано в гробището „Феървю“ в Халифакс, Нова Скотия.

Историческият документ ще бъде предложен на търг от аукционната къща Henry Aldridge and Son в Девайзис, графство Уилтшър, в неделя.

Аукционерът Андрю Олдридж заяви, че писмата, написани от пътници от втора класа на „Титаник“, са сред най-редките.

„Това писмо ни предоставя исторически безценен поглед към живота на борда на най-известния кораб, плавал някога по моретата, през очите на пътник от втора класа“, каза той.

„Той описва кораба, своите спътници и начина, по който са прекарвали времето си. Но само малко повече от четири дни по-късно „Титаник“ лежи на дъното на Северния Атлантик“, допълни той.

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Предмети, намерени на "Титаник"
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Титаник
Титаник
Титаник
Титаник
Източник: independent    
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