Рядко писмо от „Титаник“, написано дни преди трагедията, дава „безценен поглед“ към живота на борда

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Рядко писмо от пътник на „Титаник“ отпреди трагедията се предлага на търг, като се очаква да достигне до 35 000 британски лири. То е написано от Хенри Прайс Ходжис на 10 април 1912 г., дни преди гибелта му.

Писмото дава уникален поглед към живота на борда на кораба - Ходжис описва спокойното плаване, хубавото време, игрите, музиката и ежедневието на пътниците, без да подозира предстоящата катастрофа.

Документът е ценен исторически източник, защото е сред редките писма от пътник от втора класа на „Титаник“ и показва човешката страна на последните дни преди потъването, при което загиват около 1500 души.

Rare Titanic letter written days before disaster provides ‘priceless snapshot’ into life onboard - The Independent https://t.co/8B1wt7aKqr — June Bull (@PBoro1118) July 21, 2026

Рядко писмо, написано от пътник само дни преди той да загине при трагедията с „Титаник“, се очаква да бъде продадено за до 35 000 британски лири на предстоящ търг.

Авторът на писмото е Хенри Прайс Ходжис, който го адресирал до свой приятел – Хектор Йънг от Консервативната асоциация в Нютаун, Саутхемптън.

Писмото е с дата 10 април и пощенско клеймо от Куинстаун. В него Ходжис описва хубавото време и добрата атмосфера на борда на кораба.

Ходжис се качил на злополучния лайнер в Саутхемптън с билет №250643, който струвал 13 британски лири. Той пътувал към Бостън, за да посети свои роднини.

В писмото си Ходжис написал:

„Скъпи Хектор,

Много благодаря за телеграмата и за добрите пожелания. Това беше мил и внимателен жест и много го оценявам. Моля те, предай моите благодарности и на членовете на нашата асоциация.

Не беше ли чудесно от страна на председателя да дойде и да ме изпрати? Почти вярвам, че можех да го убедя да тръгне с мен. Досега си прекарваме прекрасно.

Не усещаш почти никакво движение на кораба, а времето е много хубаво.

На горната палуба има около 200 момчета (на възраст от 20 години нагоре), които обикалят и пеят. Други играят домино и карти в салоните, някои четат, други пишат, всичко е съвсем различно от това, което човек би очаквал да види в морето.

Кажи на баща си, че съм много разочарован, че не дойде, но знам, че не е могъл да направи нищо по въпроса, а беше повече, отколкото се очакваше, че брат ти дойде вместо него. (Всички са тук, но не и той.)

Ще си легна рано, защото се чувствам уморен.

Довиждане, Хектор.

С най-добри пожелания,

Твой искрено,

Х. П. Ходжис.“

Ходжис загива при потъването на „Титаник“ на 15 април 1912 г., трагедия, която отнема живота на около 1500 души. Тялото му по-късно е открито и погребано в гробището „Феървю“ в Халифакс, Нова Скотия.

Историческият документ ще бъде предложен на търг от аукционната къща Henry Aldridge and Son в Девайзис, графство Уилтшър, в неделя.

Аукционерът Андрю Олдридж заяви, че писмата, написани от пътници от втора класа на „Титаник“, са сред най-редките.

„Това писмо ни предоставя исторически безценен поглед към живота на борда на най-известния кораб, плавал някога по моретата, през очите на пътник от втора класа“, каза той.

„Той описва кораба, своите спътници и начина, по който са прекарвали времето си. Но само малко повече от четири дни по-късно „Титаник“ лежи на дъното на Северния Атлантик“, допълни той.