Радев се среща с представители на „Райнметал“

В началото на месеца министърът на отбраната Димитър Стоянов, заяви, че кабинетът не се отказва от инвестицията в завода за барут

М инистър-председателят Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на "Райнметал" в Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

Сделката за "Райнметал" е факт: България подписа договорa за изграждане на завод за барут и боеприпаси

В разговора ще участва също вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

В началото на месеца министърът на отбраната Димитър Стоянов, заяви, че кабинетът не се отказва от инвестицията в завода за барут, като предстоят преговори между Министерството на икономиката и "Райнметал".

България и „Райнметал“ подписват за близо 1 млрд. лв.

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев каза преди това, че няма договор, няма рамково споразумение, а само спогодби с германската компания "Райнметал".

ГЕРБ: Провал на проекта с „Райнметал” би бил стратегическа грешка за България

"Тази приоритетна инвестиция не е реален проект, а е повече маркетинг и няма финансиране", добави Пулев.