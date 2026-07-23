Технологии

Има ли полза от протекторите за екрани на смартфони

Много смартфони вече се продават с фабрично монтирани защитни покрития върху екраните си, както и на пазара има десетки видове - от тънки пластмаси до стъклени протектори, но има ли реален смисъл от тях или са само маркетинг

Мартин Дешев Мартин Дешев

23 юли 2026, 10:25
Има ли полза от протекторите за екрани на смартфони
Източник: Vesti.bg

П отребителите на смартфони спорят от години дали протекторите за екрани наистина са необходими. Съвременните устройства са с все по-издръжливо стъкло, като производителите рекламират технологии като Gorilla Glass и Ceramic Shield, които обещават по-голяма устойчивост на надрасквания и падания. В резултат на това много хора са спрели да използват протектори за екрани, вярвайки, че телефоните им са достатъчно здрави сами по себе си. 

Въпреки това, скорошен коментар на Джо Федева в How-To Geek подчертава болезнена истина, която много собственици на телефони в крайна сметка научават по трудния начин: независимо колко усъвършенствано става стъклото на дисплея, протекторите за екран остават една от най-рентабилните инвестиции, които можете да направите. 

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Много хора предполагат, че само ключове или монети могат да надраскат дисплея на смартфон. В действителност, някои от най-големите заплахи са малки частици пясък и прах. Кварцът, често срещан компонент на пясъка, е по-твърд от стъклото, използвано в повечето дисплеи на смартфони. Едно зрънце, попаднало в джоба, чантата или на масата, може да остави трайна драскотина, ако се трие по екрана. Тъй като тези частици често са микроскопични, потребителите може никога да не разберат какво е причинило повредата, докато не забележат драскотина под ярка светлина.

Производителите са се фокусирали сериозно върху подобряването на устойчивостта на падане. За да издържа на падания, стъклото на дисплея е станало малко по-гъвкаво. Макар че това помага за предотвратяване на пукнатини, това може също да означава, че фините драскотини се появяват по-лесно, отколкото върху по-твърдо стъкло.

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Както разказа Федева, един телефон може да преживее десетки случайни падания без нито една драскотина, само за да се появи внезапно дълбока, вдлъбната линия по центъра на дисплея по време на вечерна разходка. Независимо дали от прашинка в джоб или от триене в повърхността на масата, тези „мистериозни“ драскотини не само развалят визуалната яснота на устройство за 1000 долара, но и намаляват стойността му при препродажба и увреждат фабричното олеофобно покритие. 

Скептицизмът около протекторите за екрани не е напълно неоснователен. Ранните протектори бяха известни с лошите си качества - пожълтяваха с времето, задържаха безкрайни мехурчета въздух и прах по време на монтажа и влошаваха чувствителността на допир. 

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Но все пак имат и своята полза. Особено актуалните им версии, които са усъвършенствани и по-лесни за монтаж. Вместо дисплеят да абсорбира малки драскотини или пукнатини, протекторът поема щетите. Ако се надраска или счупи след падане, подмяната на протектор за 10–20 евро е значително по-евтина от подмяната на дисплей на смартфон, която може да струва няколкостотин евро. 

Много първокласни протектори за екрани включват олеофобни покрития, които са устойчиви на пръстови отпечатъци, което улеснява почистването на дисплея. Други намаляват отблясъците или подобряват плавността на движенията на пръстите. Протекторите за екрани за поверителност дори предотвратяват четенето на екрана от хора наоколо.

Разбира се, протекторите имат и недостатъци. По-евтините модели могат да намалят чувствителността на допир, леко да повлияят на яснотата на дисплея или да се отлепят по краищата с течение на времето. Лошо монтираните протектори могат да задържат прах или да образуват мехурчета, които стават досадни. За щастие, съвременните протектори от закалено стъкло са много по-тънки и по-лесни за инсталиране от по-ранните пластмасови фолиа, като много от тях включват рамки за подравняване, които правят инсталирането удобно.

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И едно важно уточнение. Протекторът не гарантира, че екранът няма да се счупи. Ако бъде ударен силно или падне от твърде високо, екранът може да се повреди дори и с протектор. Основната полза на протектора е защитата от ежедневните драскотини и замърсявания, които ще запазят екрана в добър вид по-дълго време.

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Като се има предвид колко скъпи са станали ремонтите на смартфони, харченето на малка сума за качествен протектор е един от най-лесните начини да удължите живота на устройството си. За повечето потребители това е скромна инвестиция, която може да предотврати много по-голяма сметка за ремонт в бъдеще. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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