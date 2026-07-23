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Изненадващата и трогателна причина Марк Кукурея да не подстригва емблематичните си къдрици и какво още не знаем за него

Испанският защитник запазва прическата си заради специалната връзка със сина си Матео, който е с аутизъм

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  • Емблематичните къдрици на Марк Кукурея имат лично значение - той отказва да ги подстригва или връзва, защото помагат на сина му Матео, който е с аутизъм, да го разпознава на терена.
  • Кукурея преминава от Ла Масия до върха на футбола, след като не успява да се наложи в Барселона, но по-късно се превръща в ключов играч за Брайтън, Челси и националния отбор на Испания.
  • Най-голямото му наследство е извън трофеите - заедно с партньорката си Клаудия той използва популярността си, за да повиши осведомеността за аутизма и да подкрепя други семейства.

Марк Кукурея има една от най-разпознаваемите прически във футбола, но зад емблематичните му къдрици стои много лична и трогателна история.

  1. Къдриците му имат специално значение

Марк е казвал, че никога няма да върже или отреже характерните си къдрици, защото те помагат на най-големия му син Матео, който е с аутизъм, лесно да го разпознава на терена.

Една от най-отличителните прически във футбола всъщност е един от най-милите жестове на баща към неговото дете.

Марк Кукурея
Марк Кукурея Източник: Gulliver/GettyImages
  1. Случайно си „поръчва“ татуировка

Преди Световното първенство Кукурея обещал, че ще си татуира лицето на селекционера на Испания Луис де ла Фуенте, ако отборът спечели турнира.

След като Испания стана световен шампион, обещанието вече трябва да бъде изпълнено, време е за час при татуист.

Марк Кукурея
Марк Кукурея Източник: Gulliver/GettyImages
  1. Барселона го изпусна

Кукурея прекара почти десетилетие в легендарната школа на ФК Барселона - „Ла Масия“, но така и не записа официален мач за първия отбор на клуба.

Няколко години по-късно той вече е световен шампион, европейски шампион, носител на редица клубни трофеи и направи голям трансфер в Реал Мадрид.

Понякога има повече от един път към успеха.

Марк Кукурея
Марк Кукурея Източник: Getty/Gulliver images
  1. Не пропусна нито една минута

По време на триумфа на Испания на Световното първенство през 2026 г. Кукурея тихо и последователно изигра всяка една минута от турнира.

Ясно е, че Луис де ла Фуенте не е имал особени притеснения за позицията на левия бек.

Марк Кукурея
Марк Кукурея Източник: БТА
  1. Най-голямата му победа не е в трофейната витрина

Марк и неговата партньорка Клаудия открито споделят семейния си път при отглеждането на сина им Матео и използват популярността си, за да повишат осведомеността и разбирането за аутизма.

Чрез своята история те напомнят на други семейства, че не са сами - наследство, което надхвърля далеч рамките на футболните терени.

Наистина ли Марк Кукурея си тръгна с трофея от Световното първенство в торба за боклук?

  • Марк Кукурея - биография на испанския футболист, покорил Висшата лига

Марк Кукурея е испански професионален футболист, който се превърна в един от най-разпознаваемите леви защитници в съвременния футбол. Роден е на 22 юли 1998 г. в Алейя, Каталуния, Испания. Известен със своята борбеност, енергия и характерния си външен вид с дълга къдрава коса, Кукурея извървява дълъг път от школата на Барселона до върховете на европейския футбол.

Още от малък Марк проявява интерес към футбола. В началото той тренира футзал, което му помага да развие техника, бързина и отлично усещане за топката. По-късно талантът му е забелязан и той се присъединява към академията на ФК Барселона - легендарната „Ла Масия“, дала началото на кариерите на много велики футболисти.

В школата на каталунския клуб Кукурея се развива като модерен краен защитник - играч, който може да помага както в защита, така и в нападение. През 2017 г. той дебютира за първия отбор на Барселона, но конкуренцията в състава не му позволява да се утвърди като титуляр.

За да получи повече игрово време, Кукурея преминава под наем в Ейбар през сезон 2018/19. Там той прави първите си сериозни стъпки в Ла Лига и показва, че има качествата да играе на най-високо ниво.

След това се присъединява към Хетафе, където постепенно се превръща в ключов футболист. Неговата постоянна игра, физическа издръжливост и умение да се включва в атаките привличат вниманието на редица европейски клубове.

През 2021 г. Марк Кукурея преминава в английския клуб Брайтън. Във Висшата лига той бързо се адаптира към високото темпо и силовия стил на английския футбол. Със своите изяви той се превръща в един от най-добрите играчи на отбора и привлича интереса на големи клубове.

През 2022 г. Кукурея подписва с Челси. Трансферът му е сред най-значимите в кариерата му, тъй като го поставя сред най-големите имена в английския футбол. След период на адаптация той започва да играе все по-важна роля в състава на лондончани.

Кукурея преминава през всички възрастови формации на испанския национален отбор. През 2021 г. той печели сребърен медал на Олимпийските игри в Токио с отбора на Испания до 23 години.

Големият му момент идва през 2024 г., когато става част от националния тим на Испания, спечелил Европейското първенство. Представянето му по левия фланг получава висока оценка и затвърждава репутацията му като един от надеждните защитници на своето поколение.

Марк Кукурея е футболист, който се отличава с огромна работоспособност и динамика. Той притежава добра скорост, агресивност в единоборствата и способност да пресира съперника. Освен защитните си качества, той често участва в атаките, като създава опасности с центрирания и пробиви по фланга.

Неговият стил го прави подходящ за съвременния футбол, в който крайните защитници често изпълняват ролята на допълнителни нападатели.

Извън футбола Марк Кукурея води сравнително спокоен живот. Той е отдаден на семейството си и често споделя моменти от личния си живот. Характерният му външен вид и позитивното му отношение го правят популярен сред феновете.

Финалът на Мондиал 2026: Испания и Аржентина в титаничен сблъсък за световната корона
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Испания Аржентина
Испания Аржентина
Испания Аржентина
Испания Аржентина
Източник: fgsn    
Марк Кукурея Футбол Аутизъм Къдрици Семейство Челси Национален отбор на Испания Барселона Висша лига Ляв защитник
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